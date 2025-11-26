Рус
Мирний план Трампа і російський слід: ЗМІ розкрили зміст переговорів Віткоффа

Руслан Іваненко
26 листопада 2025, 01:16оновлено 26 листопада, 02:03
Спецпосланець США пропонував показати повагу до Трампа та відзначити його роль у мирних ініціативах.
Уиткофф, Трамп, Путин
Віткофф радив Путіну налагодити контакт з Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, сайт Кремля

Коротко:

  • Відбулася телефонна розмова Ушакова та Віткоффа 14 жовтня
  • Обговорювали, як РФ представити мирні пропозиції Трампу
  • Пізніше Трамп та Путін говорили телефоном 16 жовтня

Телефонна розмова між радником російського президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом відбулася 14 жовтня. Під час п’ятихвилинної розмови Віткофф давав поради, як Росія може представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу, повідомляє Bloomberg.

Спецпосланник Трампа заявив, що "глибоко поважає Путіна" та що, на його думку, Росія завжди прагнула мирної угоди. Він також порадив, щоб Путін подзвонив Трампу перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

"Зеленський приїде до Білого дому в п’ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п’ятничною зустріччю", – сказав Віткофф.

Крім того, він рекомендував передати Путіну привітання Трампу з досягненням мирної угоди щодо Гази та зазначити, що Росія її підтримала, додавши: Путін має показати повагу до президента США "як людини миру".

Телефонна розмова Трампа та Путіна

Телефонна розмова Трампа та Путіна відбулася 16 жовтня, за два дні після спілкування Віткоффа та Ушакова. Після цього Трамп висловив бажання зустрітись із Путіним у Будапешті, хоча раніше неодноразово критикував його.

Обговорення умов мирної угоди

Також Віткофф та Ушаков обговорювали потенційні умови "мирної угоди" між Росією та Україною, які згодом були включені до 28-пунктового "мирного плану" США.

"Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп – прим. ред.) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди", – зазначив Віткофф.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Підготовка російської версії мирного плану

Окрім цього, Bloomberg опублікував розмову Ушакова з економічним радником Путіна Кирилом Дмитрієвим, що відбулася 29 жовтня. Вони обговорювали підготовку російської версії мирного плану, яку пізніше передали спецпосланцю Трампа.

"Мені здається, ось цей документ, просто ми зробимо його нібито в нашій позиції, і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як своє. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні, максимально близько до неї", – сказав Дмитрієв.

Що буде, якщо Україна відмовиться від мирного плану Трампа - думка експерта

Ветеран російсько-української війни та колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий застерігає, що адміністрація Трампа може припинити постачання озброєння Україні, яке фінансується з європейських коштів, та навіть розглянути скасування санкцій проти Росії, якщо Київ відмовиться підтримати 28 пунктів американського мирного плану.

На думку Дикого, потенційне скасування американських санкцій є для України значно більшою загрозою, ніж зменшення постачань зброї.

"Без американських грошей та озброєння Україна здатна протистояти агресії, адже їхній вплив на перебіг війни вже поступово знижується. Натомість європейські санкції без підтримки США можуть втратити ефективність, що відкриває Росії додаткові можливості для продовження агресії", – пояснює він.

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мирний план із 28 пунктів, який раніше пропонували Україні, уже не є актуальним. Частину положень з американського мирного плану вилучили, інші — суттєво переробили. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

Крім того, США та Україна просунулися в питанні узгодження плану зкінчення війни, однак ключові розбіжності все ще залишаються не вирішеними, і кінцевий текст документа поки не сформований. Про це повідомляє CNN з посиланням на українське джерело, знайоме з ходом переговорів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися із Зеленським та Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про припинення війни буде остаточною.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

війна в Україні мирні переговори Мирний план Трампа Стів Віткофф
Одеколон "Потрійний" виявився не радянським: розкрили справжнє походження аромату

17:51

Європа підтримає мирний план США і не планує розробляти власний, - Стармер

17:34

Міг збивати супутники і мав лазерну зброю: ЗСУ знищили найрідкісніший літак РФ А-60Відео

17:20

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

17:13

"Зараз трошки хочеться скинути": реперка Alyona Alyona поділилася думками про майбутню вагітність та нові життєві пріоритети

16:59

"Починаю з самого початку": Лобода зробила заяву, що з нею відбувається зараз

16:52

Родимки на різних частинах тіла та їхнє значення: що говорять мітки на шкірі

16:49

Тепло для міста, турбота для працівників: соціальна стратегія Миколаївської ТЕЦ під час війни новини компанії

16:45

Долар і євро можуть ще здивувати: банкір попередив, чого чекати до кінця листопада

16:40

Прикордонники спалили новітні російські РЕБи "Чорне око": в чому їх небезпека

