Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Графіки вимкнення світла будуть діяти в усіх регіонах України.

Графіки відключення світла на 26 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

26 листопада світло вимикатимуть в усіх регіонах

Графіки відключень триватимуть з 00:00 до 23:59

Електроенергії не буде до 10 годин

У середу, 26 листопада, в Україні діятимуть графіки відключень світла. Електроенергію вимикатимуть у всіх регіонах України. Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки відключення світла на 26 листопада

Завтра, 26 листопада, для побутових споживачів діятимуть обмеження обсягом від 0,5 до 2,5 черг з 00:00 до 23:59.

У той самий час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключень / Інфографіка: Главред

Що буде зі світлом узимку - думка експерта

Ситуація зі світлом взимку може покращитися, адже енергетики активно працюють над відновленням об’єктів. Такий прогноз дає голова Укренерго Віталій Зайченко. Він зазначив, що графіки відключень можуть змінюватися протягом сезону.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, відключення світла не вплинуть на суму в платіжках за електроенергію. Про це повідомляв гендиректор YASNO Сергій Коваленко. Він пояснив, що будь-які відключення неминуче впливають на рівень споживання електроенергії. А оскільки обсяги споживання серед населення зменшилися, то відповідно менше споживання має означати й менші рахунки.

Нагадаємо, у ніч на 24 листопада російські окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині, оскільки там без світла опинилося понад 60 тис. споживачів.

Крім того, прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства та компанії вже отримали відповідні завдання.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

