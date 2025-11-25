Прикордонники спалили новітні російські РЕБи "Чорне око": в чому їх небезпека

Це сучасна російська розробка, здатна придушувати як "Мавіки", так і FPV-дрони на різних частотах.

https://glavred.net/front/prikordonniki-spalili-novitni-rosiyski-rebi-chorne-oko-v-chomu-jih-nebezpeka-10718738.html Посилання скопійоване

Прикордонники спалили новітні російські РЕБи "Чорне око" / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко про головне:

Українські прикордонники провели успішну операцію зі знищення ворожих РЕБів

Уражено два новітні комплекси "Чорне око", які придушують як "Мавіки", так і FPV-дрони

На Донеччині прикордонники-пілоти БпЛА підрозділу "Фенікс" знищили два новітні комплекси РЕБ "Чорне око". Це сучасна російська розробка, здатна придушувати як "Мавіки", так і FPV-дрони на різних частотах.

Фахівці вважають ці комплекси вкрай небезпечними для українських оборонців - тому важливо, що знищено одразу кілька одиниць таких засобів. Про це повідомляють в підрозділі "Фенікс".

відео дня

Зазначається, що ворог і далі намагається просуватися в напрямку Костянтинівки, беручи місто в напівоточення. Втім його планам не дано реалізуватися, адже на цьому напрямку протистоять окупантам пілоти "Феніксу".

"Ми продовжуємо виявляти й знищувати малі піхотні групи противника - у лісосмугах, укриттях, імпровізованих сховках. Також зупиняємо мотоциклістів й ріжемо логістику ворога"

Успішна операція підрозділу "Фенікс"/ скриншот з відео

Ситуація на фронті - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що під час зимового наступу росіян їхнім основним завданням буде - захоплення Донецької та Запорізької областей.

"Абсолютно точно росіяни розтягуватимуть нас по флангах, зокрема, у Харківській області, в основному - в районі Вовчанська, тобто на Куп'янському напрямку. Плюс - у Херсонській області, де противник продовжить тиснути на Херсон", - вважає він.

Знищення техніки РФ - останні новини

Як писав Главред, ССО вперше в історії збили ворожий Мі-8, який мав перехоплювати українські дрони, за допомогою "deep strike" дрона. Збиття відбулося над селом Кутейникове, що в Ростовській області РФ. Ворожий гелікоптер збили далекобійним дроном FP-1.

Крім того, ЗСУ влаштували розгром на одному поблизу Курахового. Зазначається, що з 10 одиниць техніки українські воїни вразили 7 - танк і 6 бойових броньованих машин з десантом. 20 окупантів в цій атаці загинуло і ще понад 20 були поранені.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій та повстанський рух Черная Искра уразили російську транспортно-заряджальну машину для ОТРК Іскандер поблизу села Овсянникове у Курській області РФ.

Читайте також:

Про джерело: підрозділ "Фенікс" Підрозділ "Фенікс" - це прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем у складі Державної прикордонної служби України. Він відомий своєю ефективністю в ураженні ворожих цілей за допомогою ударних дронів та інших безпілотних літальних апаратів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред