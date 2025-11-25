'Був там, де влучила ракета': у родині відомого фотографа Ліберова сталось горе

Він о 7 години ранку опинився на місці російського удару по Києву.

У родині відомого фотографа Ліберова сталось горе / Колаж: Главред, фото: libkos/Instagram

Ліберов повідомив про горе в родині

Через атаку росіян по Києву загинув його рідний дядько

В родині відомого українського фотографа Костянтина Ліберова сталась трагедія. Внаслідок російського терористичного удару по Києву в ніч на 25 листопада загинув його рідний дядько. Про це він повідомив у дописі в Instagram.

"Одним з водіїв, які приїхали вивантажуватись до логістичного центру Novus сьогодні вранці - був мій дядя. Сьогодні я їздив опізнавати його тіло в морг", - поділився він. відео дня

Ліберов розповів, що його дядько все життя прожив в Одесі та працював простим водієм. Він опинився в Києві саме о 7 ранку і саме там, куди потрапила російська ракета. Хоча вони не були дуже близькі, вони регулярно підтримували зв’язок кілька разів на рік, і тепер його вже немає.

"Його, як і ще пʼятьох ні в чому не винуватих людей, вбила Росія", - резюмував він.

/ Фото: скріншот

Про персону: Костянтин Ліберов Костянтин Ліберов (3 червня 1992, Нерубайське, Одеська область) — український фотограф і фотожурналіст, відомий висвітленням подій повномасштабної війни Росії проти України. Працює у творчому тандемі з дружиною Владою Ліберовою під спільним псевдонімом LIBKOS. Їхній спільний фотопроєкт LIBKOS отримав міжнародне визнання та широко публікувався у світових ЗМІ, повідомляє Вікіпедія.

