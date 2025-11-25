'Був там, де влучила ракета': у родині відомого фотографа Ліберова сталось горе

Про що йдеться у матеріалі:
В родині відомого українського фотографа Костянтина Ліберова сталась трагедія. Внаслідок російського терористичного удару по Києву в ніч на 25 листопада загинув його рідний дядько. Про це він повідомив у дописі в Instagram.
"Одним з водіїв, які приїхали вивантажуватись до логістичного центру Novus сьогодні вранці - був мій дядя. Сьогодні я їздив опізнавати його тіло в морг", - поділився він.
Ліберов розповів, що його дядько все життя прожив в Одесі та працював простим водієм. Він опинився в Києві саме о 7 ранку і саме там, куди потрапила російська ракета. Хоча вони не були дуже близькі, вони регулярно підтримували зв’язок кілька разів на рік, і тепер його вже немає.
"Його, як і ще пʼятьох ні в чому не винуватих людей, вбила Росія", - резюмував він.
Про персону: Костянтин Ліберов
Костянтин Ліберов (3 червня 1992, Нерубайське, Одеська область) — український фотограф і фотожурналіст, відомий висвітленням подій повномасштабної війни Росії проти України. Працює у творчому тандемі з дружиною Владою Ліберовою під спільним псевдонімом LIBKOS. Їхній спільний фотопроєкт LIBKOS отримав міжнародне визнання та широко публікувався у світових ЗМІ, повідомляє Вікіпедія.
