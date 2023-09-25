УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Чи прорвуть ЗСУ сухопутний коридор в Крим до Нового року: прогноз Світана

Яна Ставська
25 вересня 2023, 14:54 оновлено 25 вересня, 15:14
ЗСУ потрібні, зокрема, ракети малої дальності і некеровані реактивні снаряди, наприклад, М26 для HiIMARS.
ЗСУ, армія
Все залежатиме від того, куди ЗСУ вийдуть до осінніх дощів / Колаж Главред, фото УНІАН

Для прориву ЗСУ сухопутного коридору Росії в Крим необов'язково залучати дальні засоби ураження і західну бойову авіацію, зазначив військовий експерт Роман Світан.

Українські військові можуть вийти до узбережжя Азовського моря і з наявним озброєнням, підкреслив він у ході чату на Главреді.

Зокрема, він уточнив, що Україна навряд чи отримає на той час від Заходу нові види зброї.

"Авіації до цього часу у нас точно не буде. Ракети великої дальності призначені в основному для роботи по Криму. А ті ракети, які нам потрібні для виходу на Азовське узбережжя, у нас вже є - передача Storm Shadow і SCALP допомогла в цьому сенсі. Нам також потрібні ракети малої дальності і некеровані реактивні снаряди, наприклад, М26 для HiIMARS - ці снаряди потрібні для роботи HIMARS в режимі РСЗВ по ближніх рубежах. Тому вихід на узбережжя Азовського моря безпосередньо не залежить від наявності або відсутності у нас дальніх засобів ураження, в тому числі і авіації", - пояснив експерт.

Дивіться відео - Чат з Романом Світаном на Главреді:

Світан впевнений, що ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, найімовірніше, в цьому році. "Вікно" можливостей у ЗСУ, поки не почнуться дощі, - близько місяця.

"Все буде залежати від того, куди ми вийдемо до осінніх дощів. Якщо буде можливість вийти південніше Токмака, Волновахи і Чернігівки, тобто південніше залізниці, там почнуться приазовські піски, а, відповідно, погода не так сильно буде на нас впливати. Мокрий пісок - це хороша поверхня для руху гусеничної техніки. Траки себе добре показують саме на вологому піску. Тож ми будемо рухатися без проблем. Однак потрібно до дощів вийти південніше цієї залізниці. Вікно можливостей ще є, близько місяця. Ми можемо це питання вирішити", - сказав Світан.

Якщо ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя до кінця року, то зможуть виконати основне стратегічне завдання - перерізати сухопутний коридор до Криму.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Українські захисники "потихеньку" продовжують просування у районі Вербового та Роботиного на Мелітопольському напрямку.

Разом з тим, Росія зосередила сили, зокрема, біля Авдіївки, яку намагається оточити. У зоні "Таврії" ворог намагався прорватися в районах Північного та Авдіївки.

На думку аналітиків, атаки ЗСУ на різних напрямках не дають росіянам формувати нові сили.

У Східному угрупованні ЗСУ підтвердили, що захисники перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ новини Криму повернення Криму війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Роман Світан
Реклама

Головне за день

"Не врятує лінія Суровікіна": полковник назвав напрямок для успішного наступу ЗСУ

"Не врятує лінія Суровікіна": полковник назвав напрямок для успішного наступу ЗСУ

15:00 Україна
Американські супертанки Abrams вже в Україні: Зеленський розкрив важливі деталі

Американські супертанки Abrams вже в Україні: Зеленський розкрив важливі деталі

14:19 Україна
У Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ: втрати окупантів величезні

У Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ: втрати окупантів величезні

13:53 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:00

"Не врятує лінія Суровікіна": полковник назвав напрямок для успішного наступу ЗСУ

14:54

Чи прорвуть ЗСУ сухопутний коридор в Крим до Нового року: прогноз СвітанаВідео

14:19

Американські супертанки Abrams вже в Україні: Зеленський розкрив важливі деталі

14:10

"Це вже мій родич": Лорак видала одкровення про стосунки з Кіркоровим

13:53

У Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ: втрати окупантів величезні

Штурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – СвітанШтурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – Світан
13:52

Як почистити устілки в кросівках без зайвого клопоту

13:51

Ворог стягнув техніку і резерви: РФ націлилася на велике місто України – СвітанВідео

13:51

У ЗСУ розповіли деталі жорстокої атаки по Одещині: під завалами знайшли загиблих

13:50

Заради цього кинув трьох дітей і дружину: чоловік з Індії тримає руку піднятою 50 років, у чому сенс

Реклама
13:15

У Comedy Club жорстко потролили терориста ПутінаВідео

13:11

Зірка серіалу "Універ" і путіністка Кожевнікова стала мамою вчетверте

13:03

Ревіла від несправедливості: Лорак поскаржилася пропагандистам на Україну

12:51

Я задихаюся: Дантес налякав своїх шанувальників

12:46

Головоломка для 6-річних дітей ставить дорослих в глухий кут: яке число заховано за автівкою

12:45

Росіяни скинули авіабомби по ЖЕКу у Бериславі: є загиблі та поранені

12:43

Простіше нікуди: як очистити килим від шерсті та волосся

12:21

Знищені старші офіцери РФ: дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк

11:56

Військовий експерт розкрив, чи можуть заморозити війну в УкраїніВідео

11:47

Світан назвав головний стратегічний напрямок для ЗСУ на найближчі місяціВідео

11:24

Причина всіх бід: чим відмити цвіль на гумці пральної машини

Реклама
11:15

"Онікс складно збивати": розкрито деталі масованого удару РФ по Україні

11:07

Favbet Foundation передав ЗСУ одразу два авто

10:46

"Як щитом закрив центр міста": вночі РФ вдарила по готелю в ОдесіФото

10:41

Ідеальна доза: скільки штук волоських горіхів можна їсти в день

10:35

"Бавовна" у Курську: безпілотники атакували будівлю МВС - ЗМІ

10:33

Іменини 26 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:54

"Наші недруги замовкають, коли є успіхи": Хара оцінив зміни у ставленні Заходу до війни

09:43

"До початку жовтня": Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ - ISW

09:41

Помер народний депутат України трьох скликань Андрій Іванчук

09:31

Розквасили ніс: Гіркіна жорстоко побили в СІЗО – у соцмережах розкрили деталі

09:16

Гороскоп на жовтень 2023: Овнам - переломний момент, Близнюкам - задоволення

08:52

ЗСУ знадобиться три місяці, щоб освоїти роботу з ракетами Taurus - Bild

08:24

ЗСУ світить потужний прорив: аналітики назвали ймовірний час і напрямок

08:22

Про печеньки можна забути: королівський рецепт львівського вершкового сирника до чаю

07:48

Вночі в окупованому Севастополі прогримів черговий гучний вибух

06:55

Лише люди з орлиним зором знайдуть лева за 14 секунд: оптична ілюзія на уважність

06:53

Вибухи в Одесі та Кривому Розі: РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами"Фото

06:05

Зернова криза: чим керуються поляки?Погляд

04:30

"Ми проб'ємо всі три лінії оборони противника": Маломуж розповів, як ЗСУ це зроблять

04:00

"Потрібно все": дипломат розкрив, що США та Україна зможуть виготовляти спільно

Реклама
03:23

Шерсть всюди: чому кішка сильно линяє

02:41

Ця головоломка просто знищить мозок: тільки геній знайде цуценя за 11 секунд

02:10

Чоловік розлютив дівчину всього одним зауваженням: що він написав

01:35

Дипломат спрогнозував, чи буде Захід гальмувати поставки F-16

24 вересня, неділя
23:55

Головоломка, яка здивувала навіть геніїв: треба знайти число 250 за 5 секунд

23:07

Єдиний не вийшов з Азовсталі: військовий пройшов 200 км і дивом врятувався

22:58

ПВК з талоном: рецензія на фільм "Нестримні 4"Відео

22:50

"Візит Зеленського до США не є таким успішним": дипломат розкрив подробиці

22:11

"Рівень загрози підвищений": РФ найближчим часом може вдарити ракетами

21:21

"У нас дрес-код": у Тернополі військового нахабно не пустили в бар через форму

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти