Чи прорвуть ЗСУ сухопутний коридор в Крим до Нового року: прогноз Світана

ЗСУ потрібні, зокрема, ракети малої дальності і некеровані реактивні снаряди, наприклад, М26 для HiIMARS.

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Все залежатиме від того, куди ЗСУ вийдуть до осінніх дощів / Колаж Главред, фото УНІАН

Для прориву ЗСУ сухопутного коридору Росії в Крим необов'язково залучати дальні засоби ураження і західну бойову авіацію, зазначив військовий експерт Роман Світан.

Українські військові можуть вийти до узбережжя Азовського моря і з наявним озброєнням, підкреслив він у ході чату на Главреді.

Зокрема, він уточнив, що Україна навряд чи отримає на той час від Заходу нові види зброї.

"Авіації до цього часу у нас точно не буде. Ракети великої дальності призначені в основному для роботи по Криму. А ті ракети, які нам потрібні для виходу на Азовське узбережжя, у нас вже є - передача Storm Shadow і SCALP допомогла в цьому сенсі. Нам також потрібні ракети малої дальності і некеровані реактивні снаряди, наприклад, М26 для HiIMARS - ці снаряди потрібні для роботи HIMARS в режимі РСЗВ по ближніх рубежах. Тому вихід на узбережжя Азовського моря безпосередньо не залежить від наявності або відсутності у нас дальніх засобів ураження, в тому числі і авіації", - пояснив експерт.

Дивіться відео - Чат з Романом Світаном на Главреді:

Світан впевнений, що ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, найімовірніше, в цьому році. "Вікно" можливостей у ЗСУ, поки не почнуться дощі, - близько місяця.

"Все буде залежати від того, куди ми вийдемо до осінніх дощів. Якщо буде можливість вийти південніше Токмака, Волновахи і Чернігівки, тобто південніше залізниці, там почнуться приазовські піски, а, відповідно, погода не так сильно буде на нас впливати. Мокрий пісок - це хороша поверхня для руху гусеничної техніки. Траки себе добре показують саме на вологому піску. Тож ми будемо рухатися без проблем. Однак потрібно до дощів вийти південніше цієї залізниці. Вікно можливостей ще є, близько місяця. Ми можемо це питання вирішити", - сказав Світан.

Якщо ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя до кінця року, то зможуть виконати основне стратегічне завдання - перерізати сухопутний коридор до Криму.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Українські захисники "потихеньку" продовжують просування у районі Вербового та Роботиного на Мелітопольському напрямку.

Разом з тим, Росія зосередила сили, зокрема, біля Авдіївки, яку намагається оточити. У зоні "Таврії" ворог намагався прорватися в районах Північного та Авдіївки.

На думку аналітиків, атаки ЗСУ на різних напрямках не дають росіянам формувати нові сили.

У Східному угрупованні ЗСУ підтвердили, що захисники перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку.

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