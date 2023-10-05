Росія терміново виводить свої судна з Криму: перекинула 14 кораблів у Новоросійськ

Росіяни, ймовірно, перекидають підрозділи ЧФ із Севастополя на бази, що в глибшому тилу, вважають аналітики.

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Росія виводить свої кораблі з Криму / колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter - MT Anderson

В Інституті вивчення війни зазначили, що російські військові перекинули із Севастополя до Новоросійська щонайменше 10 суден.

В ISW повідомили, що ЗС РФ нещодавно відвели з Криму фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

У звіті також згадується про те, що на супутникових знімках від 2 жовтня російський патрульний корабель проєкту 22160 вперше з'явився в порту Феодосії. Як зазначають аналітики, росіяни, ймовірно, перекидають підрозділи ЧФ із Севастополя на бази, що в глибшому тилу.

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Автори звіту вважають, що відведення кораблів з окупованого півострова, ймовірно, є "спробою захистити їх від ударів України по російських об'єктах в тимчасово окупованому Криму".

"Можливо, російські війська тимчасово перекидають деякі кораблі до Новоросійська після численних ударів по об'єктах ЧФ у Севастополі та його околицях, але, найімовірніше, продовжуватимуть використовувати порт Севастополя, який залишається базою ЧФ", - повідомили аналітики у звіті.

РФ перекинула кораблі у Новоросійськ

Згідно із даними американського OSINT-дослідника MT Anderson, на знімках, які оприлюднив він у Twitter помітно, що майже півтори десятки кораблів Чорноморського флоту окупанти перебазували з анексованого Севастополя до Новоросійська, що є найбільшим портом на півдні РФ.

Флот РФ перекидає кораблі / фото: twitter/MT_Anderson

Експерт повідомив, що до Новоросійська окупанти перекинули два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

Росія перекидає кораблі із Криму / фото: twitter/MT_Anderson

Однак, супутникові знімки від 2 жовтня говорять про те, що у Феодосії в анексованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.

Які кораблі були у Криму 2 жовтня / фото: twitter/MT_Anderson

А в самому Севастополі, судячи з тих же знімків від 2 жовтня, залишаються чотири великі десантні кораблі проекту 775 (за класифікацією НАТО - Ropucha) та підводний човен класу Kilo.

Нагадаємо, що Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі. У Міністерстві оборони Британії повідомили, що після успішних українських ударів Чорноморський флот РФ не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше.

Розкрито стратегічну ціль українських атак на Чорноморський флот. Речник ВМС Плетенчук підкреслив, що Збройні сили будуть працювати у цьому напрямку й надалі. Проте це вимагає засобів і часу для планування.

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