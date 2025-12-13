Рус
Чоловік зрадниці Лорак вирішив вивезти її з РФ - де вони житимуть

Христина Трохимчук
13 грудня 2025, 02:45
Ісаак Віджраку вимагає від Ані Лорак віллу біля моря.
Ані Лорак може покинути РФ
Ані Лорак може покинути РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Ви дізнаєтеся:

  • Ані Лорак може переїхати закордон
  • Де житимуть Лорак із чоловіком

Російська співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про терористичний напад РФ на її рідну Україну, може покинути Росію через свого чоловіка. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, Ісаак Віджраку мріє про віллу біля моря.

За словами приятельок Лорак, чоловік зрадниці України втомився від російського холоду і постійних гастролей дружини. Тому він запропонував їй створити любовне "гніздечко" за межами РФ - бажано біля моря. Для таких цілей, на думку Віджраку, ідеально підійде Іспанія. Якщо співачка не захоче переїжджати назовсім, вона зможе проводити там вихідні.

відео дня
Ані Лорак
Ані Лорак з чоловіком / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

"Він обіцяє, що це буде затишне любовне "гніздечко", куди вона зможе приїжджати на вихідні та у відпустку", - зауважують знайомі Лорак.

Така ідея насторожила шанувальників артистки. Їй нагадали любовне "гніздечко" її першого чоловіка, до якого він приводив інших жінок, і порадили не відпускати Ісаака далеко, щоб він не вирішив більше не повертатися.

Ані Лорак
Ані Лорак - особисте життя / фото: instagram.com, Ані Лорак

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак з'явилася зі своїм чоловіком Ісааком Віджраку та донькою, яка подорослішала. Співачка поділилася, що її рік пролетів дуже швидко, а тепер вони всією сім'єю готуються до Нового року.

Раніше Главред повідомляв, що український співак Святослав Вакарчук, який рідко розкриває деталі особистого життя, показав зворушливе спілкування зі своїми дітьми. На фрагменті з фільму "Океан Ельзи. Спостереження шторму" можна побачити сина та доньку артиста.

Також дружина зрадника України репера Джигана, який підтримує терористичне вторгнення РФ, відверто розповіла про серйозні проблеми в родині. За словами Оксани Самойлової, в її шлюбі завжди були проблеми, але публіка хотіла бачити ідеальну картинку в соцмережах.

Про персону: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

