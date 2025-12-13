Чоловік зрадниці Лорак вирішив вивезти її з РФ - де вони житимуть

Ісаак Віджраку вимагає від Ані Лорак віллу біля моря.

Ані Лорак може покинути РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Російська співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про терористичний напад РФ на її рідну Україну, може покинути Росію через свого чоловіка. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, Ісаак Віджраку мріє про віллу біля моря.

За словами приятельок Лорак, чоловік зрадниці України втомився від російського холоду і постійних гастролей дружини. Тому він запропонував їй створити любовне "гніздечко" за межами РФ - бажано біля моря. Для таких цілей, на думку Віджраку, ідеально підійде Іспанія. Якщо співачка не захоче переїжджати назовсім, вона зможе проводити там вихідні.

Ані Лорак з чоловіком / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

"Він обіцяє, що це буде затишне любовне "гніздечко", куди вона зможе приїжджати на вихідні та у відпустку", - зауважують знайомі Лорак.

Така ідея насторожила шанувальників артистки. Їй нагадали любовне "гніздечко" її першого чоловіка, до якого він приводив інших жінок, і порадили не відпускати Ісаака далеко, щоб він не вирішив більше не повертатися.

Ані Лорак - особисте життя / фото: instagram.com, Ані Лорак

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак з'явилася зі своїм чоловіком Ісааком Віджраку та донькою, яка подорослішала. Співачка поділилася, що її рік пролетів дуже швидко, а тепер вони всією сім'єю готуються до Нового року.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

