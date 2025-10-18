Путін готується хвилями атакувати Україну: у ГУР попередили українців

За даними ГУР, Україні необхідно нарощувати власні далекобійні спроможності для превентивних ударів по таких базах, як "Енгельс-2".

Розвідка бачить підготовку до нових ударів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

На авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області РФ відбувається активне будівництво та розширення

Підготовка 12 нових стоянок для бортів свідчить про підготовку до нових хвиль ракетних ударів по Україні

Інтенсивні будівельні роботи на авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області РФ вказують на те, що росіяни готуються до чергових серій ракетних ударів по Україні, стверджують українські розвідники. За даними ГУР, саме з цієї авіабази виконуються масовані атаки. Про розширення "Енгельс-2" 17 жовтня повідомив у своєму Telegram спецпідрозділ "Аратта" Головного управління розвідки МО України.

Розвідка підкреслює: це ключовий вузол російської стратегічної авіації, саме звідси підіймаються ракетоносці, які потім завдають ударів по Україні.

Енгельс-2 / Главред - інфографіка

Як повідомили в ГУР, на північній ділянці аеродрому росіяни виконують бетонні роботи та облаштовують дванадцять нових стоянок для літаків типу Ту-95МС, Ту-160, Су-34 і Су-35.

Розвідка також нагадала, що раніше українські безпілотники вже атакували "Енгельс-2", знищивши десятки крилатих ракет та пально-мастильні склади; вибухи тоді були чути навіть у Саратові.

"Активне будівництво свідчить: Росія готується до нових хвиль ударів. Україні необхідно нарощувати власні діпстрайкові спроможності — безпілотники, далекобійні ракети та високоточну зброю, щоб бити по таких базах на випередження", — йдеться у повідомленні спецпідрозділу.

OSINT-аналітик з ніком Avi Vector оприлюднив у соцмережі X (Twitter) супутникові кадри робіт на "Енгельс-2" від 11 жовтня. Він вказав, що в північній частині перону почалося бетонування, раніше, 30 вересня, такі ж роботи відбувалися на південній ділянці.

Планується створити 12 паркомісць і з’єднати їх руліжними доріжками з іншими ділянками авіабази. До українського кордону авіабаза зі стратегічними бомбардувальниками розташована приблизно за 700 км.

Виробництво і розширення бойового потенціалу РФ - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Клваленко зазначає, що Росія компенсує нестачу військової техніки, використовуючи велику кількість особового складу та інтенсивно застосовуючи підтримку з повітря, насамперед FPV-дронами. Використання FPV-дронів зросло майже в чотири рази: з приблизно 8 тисяч одиниць на місяць у серпні 2024 року до понад 30 тисяч зараз. Головним постачальником цих дронів для російської армії є Китай.

"Дрон-камікадзе Shahed-136 майже не використовується в зоні бойових дій. Там переважно використовуються "Молния-2", "Привет-82" і, звісно, FPV-дрони. Це дозволяє російським військам наступати, що ми зараз і бачимо. Дронами-камікадзе, які Росія виробляє, вона тероризує тилову частину України, цивільне населення. Хоча в них виробництво Shahed-136 серійне і досить масоване. Поки що Росія не може збільшити це виробництво кардинально. Вона здатна виробляти до 110 одиниць готової продукції на добу, тобто готових до використання "шахедів". Наростити виробництво цього року Росія так і не змогла, хоча ставилися відповідні задачі.", - каже Коваленко в розмові з Главредом.

Така ж ситуація, за словами Коваленка, з виробництвом танків: Росія виготовляє лише до десяти танків на місяць, оскільки виробничі процеси, зокрема на "Уралвагонзаводі", є переважно ручною працею. Загалом, Росія не має високотехнологічного виробництва, використовуючи методи, успадковані ще з часів "дідуся Сталіна".

Атака Росії на Україну 18 жовтня - останні новини

Як попереджав Главред з посиланням на моніторингові канали, в ніч на 18 жовтня очікувалося можливе масоване застосування російськими військами безпілотників "Шахед" – близько 500 одиниць. Крім того, попереджалося про високу ймовірність ракетних ударів балістичними ракетами протягом ночі та ранку.

На жаль, попередження справдились і під удар потрапило Запоріжжя. У ніч на 18 жовтня російські війська здійснили обстріл міста, внаслідок чого виникла пожежа в навчальному закладі. Загоряння було успішно ліквідоване рятувальниками.

Напередодні, 17 жовтня, у низці регіонів України також прогриміли вибухи. Так, РФ била дронами і КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

