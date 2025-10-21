Понад двадцять прильотів: РФ масовано атакувала Новгород-Сіверський, є жертви

Росіяни завдали масованого удару по Новгород-Сіверському на Чернігівщині, у місті зафіксовано значні руйнування, є загиблі та поранені, вказує ОВА.

Росія почала масовану атаку дронів на Новгород-Сіверський / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 окрема механізована бригада

Про що йдеться у матеріалі:

Росія завдала масованого удару по Новгород-Сіверському

Відомо про майже 20 прильотів

Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені

Вдень, 21 жовтня російські окупаційні війська влаштували масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" по Чернігівщині. Під ударом ворога опинився Новгород-Сіверський. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов у Facebook.

"Росіяни здійснюють масований обстріл Новгород-Сіверського! Вже приблизно біля двадцяти ударів Шахедами! Всім залишатась в укриттях", - написав він. відео дня

До цього, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА типу "Шахед" в напрямку міста Новгород-Сіверський.

Згодом стало відомо про нову групу ударних дронів, які рухаються з Сумщини у напрямку Чернігівщини.

В Чернігівській ОВА повідомили, що внаслідок масованої атаки ворога по Новгород-Сіверському зафіксовано близько 20 прильотів.

"Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні - двоє чоловіків і двоє жінок. Мої співчуття родинам", - написав у Telegram глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Чаус повідомив, що внаслідок російського обстрілу постраждали семеро людей, які вже звернулися по медичну допомогу. Серед них — 10-річна дівчинка, яку транспортують до обласної дитячої лікарні. Один із поранених перебуває у важкому стані, інші — у стані середньої тяжкості. У місті зафіксовано значні руйнування.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Відключення світла на Чернігівщині - яка зараз ситуація

Як писав Главред, Міненерго повідомило, що через постійні атаки російських дронів фахівці не можуть розпочати відновлення електропостачання на Чернігівщині.

"Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу", - йдеться у повідомленні Міненерго в Facebook.

За інформацією енергетиків, 20 жовтня російські війська завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі області. Унаслідок цього місто Чернігів та північ регіону залишилися повністю без електроенергії — десятки тисяч родин опинилися у темряві.

Ремонтні бригади готові якнайшвидше розпочати роботи, однак ворог свідомо перешкоджає відновленню. У Міненерго наголошують, що у зоні ураження немає жодних військових об’єктів — удари спрямовані виключно по цивільній інфраструктурі, від якої залежить життя людей. На цьому тлі заяви російського керівництва про "виключно військові цілі" виглядають особливо цинічними та неправдивими.

"Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, – це прямий доказ того, що справжня мета Росії – геноцид українського народу. Енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни", - резюмували в Міненерго.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вересні–жовтні Росія працювала над створенням оновлених модулів керування для авіабомб і вже вийшла на завершальний етап їхніх бойових випробувань. Дальність дії таких боєприпасів становить близько 200 кілометрів, повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький.

20 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі в Ніжинському районі Чернігівської області, через що тисячі мешканців залишилися без електропостачання.

Крім того, в ніч на 18 жовтня Росія здійснила атаку дронами-камікадзе "Шахед" по Запорізькій області — у місті пролунали вибухи й спалахнула пожежа, повідомили в Запорізькій ОВА.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

