Російські FPV-дрони можуть досягти великих міст України: військовий оцінив ризики

Анна Косик
28 жовтня 2025, 14:34
Ворожі дрони можуть атакувати українські міста все далі від лінії фронту, але є нюанс.
Сергей Флеш, fpv-дрон
На яку відстань зможуть летіти російські FPV-дрони / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, facebook.com/Serhii.Flash?locale=uk_UA

Що сказав Бескрестнов:

  • Для збільшення дальності удару FPV-дрон потребує великої батареї
  • Практична дальність польоту FPV-дронів наближається до 100 кілометрів

Начальник служби безпілотних систем бригади "Хартія" Ігор Райков нещодавно заявив, що за 3-6 місяців російські FPV-дрони можуть почати долати відстань у 100 кілометрів і досягати великих міст України.

В інтерв'ю Главреду фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов оцінив ризики такого розвитку подій.

Що росіянам потрібно для збільшення дальності польоту дронів

Експерт пояснив, що на даний момент українські військові фіксують польоти, наприклад, роторних FPV-дронів на дистанції 20-30 кілометри - і це ускладнює проблему.

"Для збільшення дальності потрібна велика батарея на борту, а значить збільшення розміру дрона і подорожчання ударного БПЛА", - пояснив він.

На великі відстані, натомість, армія країни-агресорки Росії застосовує FPV крилатого типу - наприклад, "Блискавка" або "Привіт-82", різних модифікацій. Такі апарати зараз можуть літати на відстань 30–40 кілометри. Водночас БПЛА формату БM-35 і, наприклад, Ланцет літають приблизно на 50-60 кілометрів.

Чому ворог хоче літати FPV-дронами на більші дистанції

"Флеш" зазначив, що збільшення дальності польоту дронів до 100 кілометрів - це не лише мета противника, але й наша. Однак постає питання подорожчання цих літальних засобів.

"Щоб літати на великі відстані, потрібно використовувати інші технології передачі відео та управління, а також спеціалізовані ретранслятори. Відповідно, такі БПЛА мають бути більшого розміру, нести більше акумуляторних батарей і при цьому більшу бойову частину. Тобто, це можливо", - сказав Бескрестнов.

Однак експерт вважає, що практична дальність польоту FPV-дронів зараз близько 60–70 кілометрів, що наближається до 100 кілометрів із урахуванням попутного вітру та інших нюансів, адже вітер та його напрямок критично впливають на далекі польоти малих БПЛА.

Застосування Росією FPV-дронів - останні новини

Раніше Главред писав, що російські FPV-дрони, що працюють через оптоволоконний зв’язок, стають реальною небезпекою для прифронтових міст України, зокрема Харкова, Сум та Запоріжжя.

Напередодні стало відомо, що Росія суттєво збільшує виробництво безпілотників. Мова йде про FPV-дрони з оптоволоконними кабелями, які ворог використовує для повітряного придушення на полі бою в Україні.

Нагадаємо, нещодавно російські окупаційні війська вперше атакували Краматорськ Донецької області безпілотником на оптоволокні. Під удар потрапив припаркований на вулиці автомобіль військовослужбовців ЗСУ.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

війна в Україні атака дронів FPV Сергій Флеш Бескрестнов
