Майже 200 людей під землею: РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині

Руслана Заклінська
19 жовтня 2025, 20:48оновлено 19 жовтня, 21:35
Російські війська завдали масованого удару по шахті ДТЕК.
РФ атакувала шахту ДТЕК / Колаж: Главред, фото: ДТЕК, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Росія масовано вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині
  • У момент атаки під землею було 192 шахтарі
  • Триває їхня евакуація гірників на поверхню

Росія здійснила масовану атаку по одній з шахт на Дніпропетровщині. У момент удару під землею перебували 192 шахтарі. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Під ворожу атаку потрапила шахта енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.

"Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти", - зазначили в компанії.

Як заявили у ДТЕК, наразі триває евакуація шахтарів на поверхню. Енергетики підкреслили, що це уже четверта масштабна атака РФ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Атака по Чернігівщині

Крім цього, близько 19:00 російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівщини. Як повідомили в Чернігівобленерго, пошкодження дуже значні.

"Без електропостачання майже 55 тисяч абонентів", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що аварійні бригади поки не можуть розпочати ремонт через загрозу повторних ударів. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

За даними Укренерго, наразі у Чернігівській області застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.

Яка тактика ударів РФ по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду оцінив ризики для української енергосистеми цієї осені та взимку. Він зазначив, що Росія змінила тактику атак, тепер зосереджуючись не лише на великих електростанціях, а й на локальних енергетичних об’єктах у прикордонних та прифронтових регіонах.

Під постійними ударами опинилися Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, що створює додаткові ризики для стабільності електропостачання.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні 20 жовтня з 06:00 до 22:00 промислові підприємства працюватимуть за графіками обмеження електропостачання. У Чернігівській області для побутових споживачів діятимуть погодинні відключення світла.

Причиною аварійних відключень електроенергії в Україні, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, став різкий стрибок споживання на тлі похолодання, технічні роботи на атомних станціях і наслідки атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Крім цього, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні можливі перебої з електропостачанням. За його словами, держава готова розпочати імпорт електроенергії з ЄС у разі потреби.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

