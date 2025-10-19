Майже 200 людей під землею: РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині

Російські війська завдали масованого удару по шахті ДТЕК.

РФ атакувала шахту ДТЕК / Колаж: Главред, фото: ДТЕК, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Росія масовано вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині

У момент атаки під землею було 192 шахтарі

Триває їхня евакуація гірників на поверхню

Росія здійснила масовану атаку по одній з шахт на Дніпропетровщині. У момент удару під землею перебували 192 шахтарі. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Під ворожу атаку потрапила шахта енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.

"Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти", - зазначили в компанії.

Як заявили у ДТЕК, наразі триває евакуація шахтарів на поверхню. Енергетики підкреслили, що це уже четверта масштабна атака РФ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Атака по Чернігівщині

Крім цього, близько 19:00 російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівщини. Як повідомили в Чернігівобленерго, пошкодження дуже значні.

"Без електропостачання майже 55 тисяч абонентів", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що аварійні бригади поки не можуть розпочати ремонт через загрозу повторних ударів. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

За даними Укренерго, наразі у Чернігівській області застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.

Яка тактика ударів РФ по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду оцінив ризики для української енергосистеми цієї осені та взимку. Він зазначив, що Росія змінила тактику атак, тепер зосереджуючись не лише на великих електростанціях, а й на локальних енергетичних об’єктах у прикордонних та прифронтових регіонах.

Під постійними ударами опинилися Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, що створює додаткові ризики для стабільності електропостачання.

Як повідомляв Главред, в Україні 20 жовтня з 06:00 до 22:00 промислові підприємства працюватимуть за графіками обмеження електропостачання. У Чернігівській області для побутових споживачів діятимуть погодинні відключення світла.

Причиною аварійних відключень електроенергії в Україні, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, став різкий стрибок споживання на тлі похолодання, технічні роботи на атомних станціях і наслідки атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Крім цього, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні можливі перебої з електропостачанням. За його словами, держава готова розпочати імпорт електроенергії з ЄС у разі потреби.

