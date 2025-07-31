"Людей викидало з вікон": нові подробиці ракетного удару РФ по Києву

Наразі відомо про 6 загиблих унаслідок атаки на столицю. Але їхня кількість, на жаль, може збільшитися.

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Про наслідки ракетного удару по Києву розповіли в МВС / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

"Приліт" ракети стався о п‘ятій годині ранку

Рятувальники продовжують розбирати завали

Відомо про 6 жертв, їхня кількість може зрости

У ніч на 31 липня російська армія завдала ракетно-дронового удару по Києву, БПЛА заходили в столицю з різних боків. Окупанти застосували, зокрема, і реактивні дрони. Через кілька годин після атаки дронів окупанти вдарили ще й ракетами. Про це заявив глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, "приліт" по житловій багатоповерхівці в Свтошинському районі стався близько п'ятої години ранку в четвер - у цей час люди ще спали. За його словами, мешканців постраждалого будинку буквально викидало з вікон вибуховою хвилею.

відео дня

Дивіться відео - Клименко розповів про удар російської ракети по житловому будинку:

Унаслідок ворожого удару в дев'ятиповерхівці загинув шестирічний хлопчик Матвій. За даними ТСН, протягом двох годин лікарі намагалися врятувати дитину, однак їм не вдалося створити диво.

Відомо, що серед постраждалих - дев'ятеро дітей.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Клименко розповів, що на першому поверсі будинку в бетонній пастці затиснута людина. Рятувальникам доводиться виконувати "ювелірну роботу" рятувальників, щоб його дістати.

Уже вдалося звільнити голову потерпілого. Рятувальники з ним спілкуються і можуть надавати воду.

Дивіться відео - Триває операція з порятунку постраждалого мешканця будинку:

Варто зазначити, що, за словами жителів зруйнованого будинку в Святошинському районі, укриття в ньому немає. До нього треба дійти, не усі старші люди можуть його дістатися.

Як повідомляє УС, один з мешканців розповів, що його захистили від скла ролети на вікнах. Раму вирвало і вона впала на нього. Пощастило, що чоловік був накритий з головою.

Інша мешканка з третього під’їзду розповіла, що після дронової атаки пішла спати, але від вибуху впала з кроваті. Жінці пощастило, що у квартирі тільки скло посипалося.

За останніми даними, які озвучив мер Києва Віталій Кличко, поки що відомо про шістьох загиблих унаслідок атаки ворога на столицю. Кількість жертв, на жаль, може зрости.

Понад 50 людей звернулися по медичну допомогу. 30 із них медики госпіталізували.

"Розгорнуто штаби для допомоги всім постраждалим. Також киянам, чиї будинки були пошкоджені або знищені внаслідок ворожої атаки, місто виплачує грошові компенсації. Зокрема, і на тимчасову оренду житла", - заявив мер.

Дивіться відео - Пряме влучання РФ по житловому будинку в Києві:

Атака на Київ у ніч на 31 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.

Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО. Подробиці читайте в матеріалі: Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицю.

Уранці в четвер стало відомо, що в одному з районів міста - "приліт" просто в житловий будинок. Під завалами - люди.

Станом на 07:42 підтверджено дані про шістьох загиблих. Четверо - у Святошинському районі, двоє - у Солом'янському. Серед загиблих - дитина, хлопчик шість років.

Триває рятувальна операція.

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