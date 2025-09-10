РФ вимагає віддати без бою близько 6 тис. км української території - Венс

Дональд Трамп "не бачив жодних причин" економічно ізолювати Росію "крім продовження конфлікту", сказав Венс.

РФ вимагає віддати без бою близько 6 тис. км української території / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр Вікіпедія

Що сказав Джей Ді Венс:

Українці хочуть отримати гарантії безпеки

Трамп може прагнути до тісніших зв'язків із РФ, якщо війна закінчиться

США досягли значного прогресу, визначивши два ключові питання в контексті потенційної мирної угоди між Росією та Україною, заявив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв'ю на каналі One America News. За його словами, одне з питань - територіальне.

"Росіяни хочуть приблизно 6 000 квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Це те, чого хочуть росіяни", - зазначив він. відео дня

З іншого боку, за його словами, знаходяться українці з бажанням отримати гарантії безпеки.

"Тому що їм потрібна впевненість, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців або років, вимагаючи більше. Питання в тому, чи підуть росіяни й українці через ці двері миру, які відкрив президент. Ми продовжуємо старанно працювати над цим", - підкреслив Венс.

На запитання про Росію та Україну Венс сказав, що президент США Дональд Трамп "не бачив жодних причин" економічно ізолювати Росію "крім продовження конфлікту". І додав, що американський лідер може прагнути до тісніших економічних зв'язків із Росією, якщо війна в Україні закінчиться.

"Подобається вам Росія чи ні, погоджуєтеся з їхніми аргументами щодо конфлікту чи ні, простий факт: у них багато нафти, багато газу, багато мінеральних ресурсів", - зазначив Венс.

Тиск Трампа на РФ: думка експерта

Під час спілкування з пресою колишній президент США Дональд Трамп допустив можливість початку економічного тиску на країну-агресора - Росію, якщо та не припинить війну проти України.

Однак, як зазначив голова Центру громадської аналітики "Вежа" та керівник Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок, на практиці Трамп навряд чи зважиться на такі дії. На думку експерта, ця заява більше схожа на політичну заяву, ніж на реальний план.

Переговори про гарантії для України - новини за темою

Нагадаємо, раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Раніше стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушувалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

