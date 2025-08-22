Відправлення військ під командуванням США: названо варіанти гарантій безпеки України

У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

https://glavred.net/world/otpravka-voysk-pod-komandovaniem-ssha-nazvany-varianty-garantiy-bezopasnosti-ukrainy-10691747.html Посилання скопійоване

США і Європа розробили варіанти "військових дій" для безпеки України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

У Вашингтоні відбулися зустрічі глав оборонних відомств США, України та низки європейських країн

Обговорювалися гарантії безпеки для Києва

Один із варіантів - відправлення європейських військ в Україну

Глави збройних сил США і низки європейських країн у четвер, 21 серпня, представили своїм радникам з національної безпеки варіанти гарантій безпеки для України. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела. Глави оборонних відомств США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України провели зустрічі у Вашингтоні з вівторка по четвер.

У заяві Пентагону йдеться, що американські та європейські фахівці з планування розробили військові варіанти для "належного розгляду" радниками з національної безпеки союзників.

відео дня

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що держсекретар США Марко Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки, у четвер провів телефонну конференцію зі своїми європейськими колегами, щоб обговорити варіанти.

Інший американський чиновник повідомив, що Рубіо розмовляв із радником із національної безпеки Великої Британії Джонатаном Пауеллом, главою кабінету президента Європейської комісії Бьорном Зайбертом, начальником штабу генерального секретаря НАТО Джеффрі ван Леувеном та іншими колегами з національної безпеки у Франції, Італії, Німеччині та Фінляндії.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, остаточні деталі ще належить опрацювати, але європейські країни нададуть "левову частку" гарантій безпеки України. Вашингтон усе ще "визначає масштаб своєї ролі"

"Робота з планування триває", - повідомив співрозмовник видання.

Розгортання військ

Джерела Reuters повідомили, що одним із варіантів гарантій безпеки було відправлення європейських військ в Україну, але водночас Сполучені Штати взяли на себе командування та управління ними.

Повітряна підтримка США може здійснюватися різними способами, включно з постачанням додаткових систем ППО в Україну і забезпеченням безпольотної зони за допомогою американських винищувачів.

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка військового

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін вважає, що єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Однак західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", - сказав Жорін.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Києву в рамках потенційної мирної угоди з Росією. При цьому американські війська не будуть відправлені в Україну.

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку в разі повторного нападу Росії. За даними Bloomberg, автором пропозиції є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Видання The Times опублікувало матеріал, у якому вказано чотири сценарії стримування Росії в майбутньому.

Росія заявляє, що готова погодитися на гарантії безпеки для України, але лише за умови їхнього забезпечення спільно Китаєм, США та низкою європейських держав. Про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Кремль наполягає на праві вето щодо будь-яких домовленостей про гарантії безпеки для України, намагаючись зірвати спільні дії США, європейських партнерів і Києва, спрямовані на досягнення стабільного миру.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред