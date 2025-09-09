Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Я дуже здивований": Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

Олексій Тесля
9 вересня 2025, 21:23
299
Дональд Трамп зізнався, що сподівався швидко врегулювати конфлікт між Москвою і Києвом.
'Я дуже здивований': Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною
Дональд Трамп висловився про завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ДСНС

Головне:

  • Ситуація виявилася куди складнішою, ніж він очікував, каже Трамп
  • Між Путіним і Зеленським багато ненависті, стверджує президент США

Президент США Дональд Трамп стверджував, що зможе без особливих труднощів покласти край війні між Росією та Україною.

Однак, за його власним зізнанням, ситуація виявилася куди складнішою, ніж він очікував. Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції 77 WABC.

відео дня

Він заявляв, що на початку свого другого терміну нібито завершив сім конфліктів, більшість з яких, за його словами, вважалися "нерозв'язними" і тривали десятиліттями.

Трамп також зізнався, що сподівався швидко врегулювати конфлікт між Москвою і Києвом, оскільки раніше в нього складалися хороші стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі, він (Путін - ред.) іде і скидає ще одну бомбу на когось, і це просто погано, погано. Я дуже здивований. Насправді, я дуже здивований. Я думав, що це буде найлегший випадок - Росія і Україна. Я сказав, що цей випадок буде вирішено досить швидко. Але це складно, між ним і Зеленським багато ненависті, як ви знаєте, багато ненависті, багато ворожнечі, і багато, багато крові було пролито", - зазначив Трамп.

Він також повторив свою заяву про те, що під час війни щотижня гинуть від 5 до 7 тисяч осіб.

Тиск Трампа на РФ: думка експерта

Під час спілкування з пресою колишній президент США Дональд Трамп допустив можливість початку економічного тиску на країну-агресора - Росію, якщо та не припинить війну проти України.

Однак, як зазначив голова Центру громадської аналітики "Вежа" та керівник Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок, на практиці Трамп навряд чи зважиться на такі дії. На думку експерта, ця заява більше схожа на політичну заяву, ніж на реальний план.

Раніше Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва. США планують більш жорсткі заходи проти Москви, щоб змусити припинити військові дії в Україні.

Нагадаємо, Трамп раніше заявив, що найближчими днями поговорить із Путіним. Президент США висловив невдоволення тим, що Росія обстрілює Україну і пообіцяв все "вирішити".

Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

22:33Війна
Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти Азербайджан

Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти Азербайджан

21:30Спорт
"Я дуже здивований": Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

"Я дуже здивований": Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

21:23Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Справжній поштовх долі: шістьох знаків зодіаку накриє хвилею любові 9 вересня

Справжній поштовх долі: шістьох знаків зодіаку накриє хвилею любові 9 вересня

Останні новини

22:33

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

22:25

Курс "злітає" до 44 грн за долар: прогноз несподіваного валютного стрибка

21:54

Мама у важкому стані, а немовля у реанімації: нові деталі про постраждалих у КиєвіФото

21:54

Зіркова хвороба Віталія Козловського: друг співака розкрив правду

21:30

Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти АзербайджанВідео

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
21:23

"Я дуже здивований": Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

21:07

Це може ускладнити ситуацію на Харківщині: два міста, на які націлилися окупанти

20:31

Удари по мавзолею і "Білому дому" РФ: прогноз ракетної "відповіді" по Москві

20:26

Такі носили лише багатії - які прізвища вказують на заможних предків

Реклама
20:09

Скандал із танцями Усика: у команді боксера розставили всі крапки над "і"

19:52

Як зробити рушники м'якими та пухнастими: експерти дали поради

19:40

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

19:30

Штормовий вітер, дощі і грози: попередження про небезпечну погоду у багатьох областях

19:29

"Від такого просто звірієш": журналіст розповів, як полонених доводили до сказу в РФ

19:26

В Україну направили нові системи ЗРК Patriot: у ФРН зробили важливу заяву

19:10

Фінальна битва за Донбас?Погляд

19:09

Україна може заморозити фронт: посол США при НАТО назвав ключову умову

18:37

У Києві рибалка показала улов: жінка виловила в Дніпрі екзотичну рибу

18:35

Люди зібралися, щоб отримати пенсію: у Яровій різко зросла кількість загиблихФотоВідео

18:27

Які люди цінують пригоди більше, ніж порядок: все пов’язано з датою народження

Реклама
18:25

"Смертельне" сусідство: з якими овочами категорично не можна зберігати картоплю

18:19

Коли потрібно продавати автомобіль - визначено критичний вік і пробігВідео

18:06

За зачиненими дверима: принц Вільям зробив несподіване зізнання про своїх дітей

18:04

94% розлучень можна передбачити: психологи назвали ТОП-4 ознаки кінця стосунків

17:50

Благав: Повалій у сльозах зізналася, хто просив її не зраджувати Україну

17:44

Суворі заборони та прикмети 10 вересня: що не можна робити, щоб не почалася "чорна смуга"

17:27

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з хлопчиком під ліжком за 71 с

17:25

Білорусь під прицілом: Жданов розкрив імовірні завдання перед ЗСУ

17:15

Господарка поїхала, а кіт влаштував скандал: його реакція розсмішила всіх, відео

17:02

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

16:53

Є в скриньці у кожної: Андре Тан назвав наймодніші аксесуари на осінь-2025

16:46

Експерт закликав НАЗК перевірити розбіжності в декларації голови НБУ Андрія Пишного

16:45

Модний верхній одяг на осінь: що носити замість нудного тренча

16:36

Польща закриває кордон - Туск побоюється спільного нападу РФ з Білоруссю

16:32

"Термін пішов на користь": продюсер розповів, де і за скільки знімається Єфремов

16:20

Найгірший страх Путіна: у Reuters дізналися, чого боїться Кремль після війни

16:15

Порошенко лише за серпень збагатів майже на 1 млрд грн: це його заробіток за 6 довоєнних років, - ЗМІ

16:07

Як роблять крабові палички: правда, про яку знають одиниці

16:02

Стиль обіймів може багато розповісти про людину - науковці розкрили секрет

15:34

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Реклама
15:29

У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід: ЗМІ про операцію ГУР

15:20

Джерелом новин були новенькі: журналіст розповів про реалії полону

15:15

Чоловік Заворотнюк зважився на відчайдушний крок після смерті актриси

15:00

Чому коти так люблять лізти в обличчя: "дзвіночок", коли варто йти до ветеринара

14:53

Українцям у Польщі загрожують штрафи більше 20 тисяч гривень: у чому причина

14:51

В Україні почали серйозно штрафувати через колеса: кого можуть позбавити прав

14:51

Гороскоп Таро на сьогодні 10 вересня: Ракам - терпіння, Левам - брати ініціативу

14:47

Набагато більше, ніж здається: що насправді та скільки пам'ятають котиВідео

14:46

Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура

14:40

Новий наречений Даші Квіткової розкрив дуже особистий факт про неї

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти