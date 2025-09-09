'Я дуже здивований': Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

Дональд Трамп зізнався, що сподівався швидко врегулювати конфлікт між Москвою і Києвом.

Дональд Трамп висловився про завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ДСНС

Головне:

Ситуація виявилася куди складнішою, ніж він очікував, каже Трамп

Між Путіним і Зеленським багато ненависті, стверджує президент США

Президент США Дональд Трамп стверджував, що зможе без особливих труднощів покласти край війні між Росією та Україною.

Однак, за його власним зізнанням, ситуація виявилася куди складнішою, ніж він очікував. Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції 77 WABC.

Він заявляв, що на початку свого другого терміну нібито завершив сім конфліктів, більшість з яких, за його словами, вважалися "нерозв'язними" і тривали десятиліттями.

Трамп також зізнався, що сподівався швидко врегулювати конфлікт між Москвою і Києвом, оскільки раніше в нього складалися хороші стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі, він (Путін - ред.) іде і скидає ще одну бомбу на когось, і це просто погано, погано. Я дуже здивований. Насправді, я дуже здивований. Я думав, що це буде найлегший випадок - Росія і Україна. Я сказав, що цей випадок буде вирішено досить швидко. Але це складно, між ним і Зеленським багато ненависті, як ви знаєте, багато ненависті, багато ворожнечі, і багато, багато крові було пролито", - зазначив Трамп.

Він також повторив свою заяву про те, що під час війни щотижня гинуть від 5 до 7 тисяч осіб.

Тиск Трампа на РФ: думка експерта

Під час спілкування з пресою колишній президент США Дональд Трамп допустив можливість початку економічного тиску на країну-агресора - Росію, якщо та не припинить війну проти України.

Однак, як зазначив голова Центру громадської аналітики "Вежа" та керівник Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок, на практиці Трамп навряд чи зважиться на такі дії. На думку експерта, ця заява більше схожа на політичну заяву, ніж на реальний план.

Раніше Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва. США планують більш жорсткі заходи проти Москви, щоб змусити припинити військові дії в Україні.

Нагадаємо, Трамп раніше заявив, що найближчими днями поговорить із Путіним. Президент США висловив невдоволення тим, що Росія обстрілює Україну і пообіцяв все "вирішити".

Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

