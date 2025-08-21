Рус
Винищувачі F-35 і не тільки: які гарантії безпеки для України просять у Трампа

Анна Ярославська
21 серпня 2025, 07:46
91
Питання порушували на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.
F-35, Трамп, Макрон, Мелони
Європа закликає Трампа розмістити винищувачі в Румунії для охорони України / Колаж: Главред, фото: ОП, af.mil

Коротко:

  • Європа вимагає від Трампа посилити гарантії для України
  • НАТО будує в Румунії авіабазу, де можуть бути розміщені літаки
  • США просять гарантувати використання супутників GPS і розвідки для України

Високопоставлені військові керівники європейських країн обговорюють гарантії безпеки Україні. Зокрема, вони хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі F-35 у Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

Як пише The Times, це питання порушували на зустрічі глави Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Дена Кейна з військовими представниками з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії для обговорення гарантій безпеки США.

відео дня

Крім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій подальшого використання американських супутників для GPS і розвідки в Україні.

Крім того, вони хочуть, щоб США зобов'язалися поставляти Україні зенітні ракети Patriot і NASAMS для відбиття російських атак, а також дозволу на польоти літаків-розвідників над Чорним морем.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів першу тривалу координаційну розмову з радниками з національної безпеки Німеччини, Італії, Франції, Британії, Фінляндії, а також представниками ЄС і НАТО. Детальніше читайте в матеріалі: Новий "Будапешт" неможливий: в ОП розкрили деталі переговорів про гарантії безпеки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Києву в рамках потенційної мирної угоди з Росією. При цьому американські війська не будуть відправлені в Україну.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі учасники "Коаліції рішучих" направлять в Україну контингент у межах гарантій безпеки. Внески країн будуть принципово різними.

Велика Британія готова відправити свої війська для захисту повітряного та морського простору України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Бельгія готова приєднатися до так званої "коаліції рішучих" разом із Великою Британією та Францією для мирної місії в Україні. Одразу після досягнення домовленості про припинення вогню країна відправить свої війська.

Винищувачі F-35 і не тільки: які гарантії безпеки для України просять у Трампа
Що таке п‘ята стаття НАТО / Інфографіка: Главред

П'ята стаття НАТО – ілюзія гарантій безпеки: думка експерта

В інформаційному просторі знову почали активно експлуатувати риторику про п'яту статтю НАТО. Проте складається враження, що багато хто, хто про неї говорить, або не читав сам документ, або свідомо продає українцям порожню ілюзію. Про це сказав Главреду український державний та громадський діяч Георгій Тука.

За його словами, насправді п'ята стаття Північноатлантичного договору майже нічим не відрізняється від сумнозвісного Будапештського меморандуму. Вона не містить конкретних зобов'язань, а лише закріплює, що кожна держава сама вирішує, як реагувати на напад на союзника.

"Наприклад, Росія починає війну проти України, а Туреччина заявляє: "Ми підтримуємо Україну як член НАТО, ми закриваємо протоки Босфору й Дарданелли, але воювати з Чорноморським флотом не будемо". Тобто все зводиться до порожніх декларацій. А довкола цього в інформаційному просторі роздмухуються "перемоги", - сказав Тука.

