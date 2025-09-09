Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна може заморозити фронт: посол США при НАТО назвав ключову умову

Руслан Іваненко
9 вересня 2025, 19:09
530
Посол США заявив, що Україна продемонструвала готовність зупинити бойові дії і погодитися на замороження фронту.
Фронт, ВСУ, Война
Європейські солдати можуть стати частиною гарантій / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • Україна може заморозити війну по поточній лінії фронту
  • Головна умова – гарантії безпеки від партнерів
  • Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер

Україна готова погодитися на замороження війни з Росією по поточній лінії фронту, якщо отримає надійні гарантії безпеки. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox Business.

"Україна довела і показала, що готова піти на угоду. Вони готові заморозити лінію фронту, якщо вони отримають гарантії безпеки. Я думаю, є основа для угоди. Тепер потрібно лише переконатися, що це станеться", – зазначив Вітакер.

відео дня

Гарантії безпеки як ключ до угоди

За його словами, ключовим зараз є питання гарантій безпеки для України та її здатності захищати себе. Він також наголосив, що присутність європейських солдатів в Україні може стати важливим елементом таких гарантій.

Вітакер підкреслив, що саме ці гарантії дадуть президенту Володимиру Зеленському можливість укласти угоду:"І якщо він буде впевнений, що війна не відновиться, він із більшою ймовірністю піде на угоду, необхідну для припинення конфлікту".

Аргументи Путіна не мають значення

Посол також додав, що не вважає аргументи російського диктатора Володимира Путіна вагомими: "Я ніколи особливо не звертав уваги на причини, які називає Володимир Путін. Думаю, багато з них ґрунтуються на дуже заплутаній версії історії. Проте обидві сторони повинні будуть погодитися на умови. І якою б не була ця угода – захист російських церков в Україні, захист російськомовних громадян – я думаю, основа вже існує. Було достатньо дискусій".

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди для України / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко наголосив на значущості процесів, які зараз відбуваються і можуть визначити сценарій завершення війни.

За його словами, заява колишнього президента США Дональда Трампа може мати стратегічне підґрунтя:"Можливо, Трамп говорить усе те, що він вимовляє, щоб заспокоїти Путіна, який дуже хвилюється через те, що відбувається в політичній і військовій площинах", – зазначив Огризко в інтерв’ю Главреду.

Експерт підкреслює, що дії ключових гравців на міжнародній арені мають безпосередній вплив на перебіг конфлікту та потенційні шляхи його завершення.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, політолог Фесенко вважає, що є два сценарії закінчення війни: припинення вогню лінією фронту, або гібридна чи обмежена мирна угода з низкою додаткових умов.

Раніше в Білому домі заявили, що лідер РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не готові самостійно покласти край війні. Президент США Дональд Трамп прагне до завершення війни і "працює над цим більше, ніж будь-хто".

Крвм того, Кремль побоюється дестабілізації після повернення сотень тисяч військових, зокрема й помилуваних ув'язнених, які воювали проти України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

19:40Техно та IT
Штормовий вітер, дощі і грози: попередження про небезпечну погоду у багатьох областях

Штормовий вітер, дощі і грози: попередження про небезпечну погоду у багатьох областях

19:30Синоптик
В Україну направили нові системи ЗРК Patriot: у ФРН зробили важливу заяву

В Україну направили нові системи ЗРК Patriot: у ФРН зробили важливу заяву

19:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
Різкий стрибок євро, гривня обвалилась: новий курс валют на 9 вересня

Різкий стрибок євро, гривня обвалилась: новий курс валют на 9 вересня

Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Справжній поштовх долі: шістьох знаків зодіаку накриє хвилею любові 9 вересня

Справжній поштовх долі: шістьох знаків зодіаку накриє хвилею любові 9 вересня

Останні новини

20:31

Удари по мавзолею і "Білому дому" РФ: прогноз ракетної "відповіді" по Москві

20:26

Такі носили лише багатії - які прізвища вказують на заможних предків

20:09

Скандал із танцями Усика: у команді боксера розставили всі крапки над "і"

19:52

Як зробити рушники м'якими та пухнастими: експерти дали поради

19:40

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
19:30

Штормовий вітер, дощі і грози: попередження про небезпечну погоду у багатьох областях

19:29

"Від такого просто звірієш": журналіст розповів, як полонених доводили до сказу в РФ

19:26

В Україну направили нові системи ЗРК Patriot: у ФРН зробили важливу заяву

19:10

Фінальна битва за Донбас?Погляд

Реклама
19:09

Україна може заморозити фронт: посол США при НАТО назвав ключову умову

18:37

У Києві рибалка показала улов: жінка виловила в Дніпрі екзотичну рибу

18:35

Люди зібралися, щоб отримати пенсію: у Яровій різко зросла кількість загиблихФотоВідео

18:27

Які люди цінують пригоди більше, ніж порядок: все пов’язано з датою народження

18:25

"Смертельне" сусідство: з якими овочами категорично не можна зберігати картоплю

18:19

Коли потрібно продавати автомобіль - визначено критичний вік і пробігВідео

18:06

За зачиненими дверима: принц Вільям зробив несподіване зізнання про своїх дітей

18:04

94% розлучень можна передбачити: психологи назвали ТОП-4 ознаки кінця стосунків

17:50

Благав: Повалій у сльозах зізналася, хто просив її не зраджувати Україну

17:44

Суворі заборони та прикмети 10 вересня: що не можна робити, щоб не почалася "чорна смуга"

17:27

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з хлопчиком під ліжком за 71 с

Реклама
17:25

Білорусь під прицілом: Жданов розкрив імовірні завдання перед ЗСУ

17:15

Господарка поїхала, а кіт влаштував скандал: його реакція розсмішила всіх, відео

17:02

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

16:53

Є в скриньці у кожної: Андре Тан назвав наймодніші аксесуари на осінь-2025

16:46

Експерт закликав НАЗК перевірити розбіжності в декларації голови НБУ Андрія Пишного

16:45

Модний верхній одяг на осінь: що носити замість нудного тренча

16:36

Польща закриває кордон - Туск побоюється спільного нападу РФ з Білоруссю

16:32

"Термін пішов на користь": продюсер розповів, де і за скільки знімається Єфремов

16:20

Найгірший страх Путіна: у Reuters дізналися, чого боїться Кремль після війни

16:15

Порошенко лише за серпень збагатів майже на 1 млрд грн: це його заробіток за 6 довоєнних років, - ЗМІ

16:07

Як роблять крабові палички: правда, про яку знають одиниці

16:02

Стиль обіймів може багато розповісти про людину - науковці розкрили секрет

15:34

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

15:29

У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід: ЗМІ про операцію ГУР

15:20

Джерелом новин були новенькі: журналіст розповів про реалії полону

15:15

Чоловік Заворотнюк зважився на відчайдушний крок після смерті актриси

15:00

Чому коти так люблять лізти в обличчя: "дзвіночок", коли варто йти до ветеринара

14:53

Українцям у Польщі загрожують штрафи більше 20 тисяч гривень: у чому причина

14:51

В Україні почали серйозно штрафувати через колеса: кого можуть позбавити прав

14:51

Гороскоп Таро на сьогодні 10 вересня: Ракам - терпіння, Левам - брати ініціативу

Реклама
14:47

Набагато більше, ніж здається: що насправді та скільки пам'ятають котиВідео

14:46

Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура

14:40

Новий наречений Даші Квіткової розкрив дуже особистий факт про неї

14:40

Шість знаків зодіаку, які відкладають роботу до останньої хвилини

14:37

Азербайджан-Україна: де і коли дивитися найважливіший матч у відборі на ЧС-2026

14:07

Він з'їде: як третя вагітність Тодоренко руйнує її шлюб

13:57

Ностальгія накриє після першого укусу: рецепт казкового печива Мушлі

13:49

"Путін отримав те, що хотів": Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу

13:45

Ціни злетіли до історичного максимуму - який вид м'яса рекордно подорожчав

13:44

Продажі впали більш ніж удвічі: Китай масово йде з РФ, обвалюючи економіку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти