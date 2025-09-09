Україна може заморозити фронт: посол США при НАТО назвав ключову умову

Посол США заявив, що Україна продемонструвала готовність зупинити бойові дії і погодитися на замороження фронту.

https://glavred.net/war/ukraina-mozhet-zamorozit-front-posol-ssha-pri-nato-nazval-klyuchevoe-uslovie-10696646.html Посилання скопійоване

Європейські солдати можуть стати частиною гарантій / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Україна може заморозити війну по поточній лінії фронту

Головна умова – гарантії безпеки від партнерів

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер

Україна готова погодитися на замороження війни з Росією по поточній лінії фронту, якщо отримає надійні гарантії безпеки. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox Business.

"Україна довела і показала, що готова піти на угоду. Вони готові заморозити лінію фронту, якщо вони отримають гарантії безпеки. Я думаю, є основа для угоди. Тепер потрібно лише переконатися, що це станеться", – зазначив Вітакер. відео дня

Гарантії безпеки як ключ до угоди

За його словами, ключовим зараз є питання гарантій безпеки для України та її здатності захищати себе. Він також наголосив, що присутність європейських солдатів в Україні може стати важливим елементом таких гарантій.

Вітакер підкреслив, що саме ці гарантії дадуть президенту Володимиру Зеленському можливість укласти угоду:"І якщо він буде впевнений, що війна не відновиться, він із більшою ймовірністю піде на угоду, необхідну для припинення конфлікту".

Аргументи Путіна не мають значення

Посол також додав, що не вважає аргументи російського диктатора Володимира Путіна вагомими: "Я ніколи особливо не звертав уваги на причини, які називає Володимир Путін. Думаю, багато з них ґрунтуються на дуже заплутаній версії історії. Проте обидві сторони повинні будуть погодитися на умови. І якою б не була ця угода – захист російських церков в Україні, захист російськомовних громадян – я думаю, основа вже існує. Було достатньо дискусій".

Безпекові угоди для України / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко наголосив на значущості процесів, які зараз відбуваються і можуть визначити сценарій завершення війни.

За його словами, заява колишнього президента США Дональда Трампа може мати стратегічне підґрунтя:"Можливо, Трамп говорить усе те, що він вимовляє, щоб заспокоїти Путіна, який дуже хвилюється через те, що відбувається в політичній і військовій площинах", – зазначив Огризко в інтерв’ю Главреду.

Експерт підкреслює, що дії ключових гравців на міжнародній арені мають безпосередній вплив на перебіг конфлікту та потенційні шляхи його завершення.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, політолог Фесенко вважає, що є два сценарії закінчення війни: припинення вогню лінією фронту, або гібридна чи обмежена мирна угода з низкою додаткових умов.

Раніше в Білому домі заявили, що лідер РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не готові самостійно покласти край війні. Президент США Дональд Трамп прагне до завершення війни і "працює над цим більше, ніж будь-хто".

Крвм того, Кремль побоюється дестабілізації після повернення сотень тисяч військових, зокрема й помилуваних ув'язнених, які воювали проти України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред