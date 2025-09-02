Рус
"Трамп не обіцяв": аналітик пояснив, яким буде економічний тиск США на РФ

Анна Косик
2 вересня 2025, 14:49
Позиція Трампа щодо Росії досить неоднозначна.
Аналітик пояснив слова Трампа щодо можливого початку економічної війни з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Клочок:

  • Трамп не оголошував економічну війну Росії
  • США навряд чи тиснутимуть санкціями на РФ
  • Політика Трампа щодо економіки РФ неоднозначна

Президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами, що нібито допускає ймовірність початку економічної війни проти країни-агресорки Росії, якщо Кремль не зупинить війну проти України.

Однак насправді американський президент не піде на такий крок. Про це розповів в інтерв'ю Главреду керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

відео дня

Офіційно Трамп не погрожує Путіну

Трамп може багато про що говорити у неформальній обстановці, однак офіційної заяви щодо будь-яких погроз РФ він так і не робив. Тож не варто сприймати слова про економічну війну як справжній сигнал.

"На користь цього аргументу можна навести нещодавню заяву глави американського Мінфіну Скотта Бессента, який сказав, що США не можуть конфіскувати заморожені російські активи, тому що це одна із складових переговорного процесу Вашингтона та Москви", - зазначив аналітик.

Що може зробити Трамп, якщо РФ не припинить війну

Попри те, що сталося вже багато подій, Трамп не поспішає приймати рішення щодо Росії. З одного боку, він продовжив санкції Байдена на рік і частково обмежив ліцензування роботи російських фінансових установ, а з іншого - розморозив роботу деяких компаній.

"Наприклад, частково було знято санкції з Росатому. Загалом я не думаю, що Трамп застосує економічні санкції проти Росії. Звичайно, якщо війна не зупиниться, він буде змушений щось робити, але навряд чи можна говорити про рішучі кроки. І будь-які повідомлення про тиск на Росію в умовах, коли Стів Уіткофф всюди розповідає про те, як Путін нібито хоче миру, виглядають безглуздими", - додав Клочок.

Економічний тиск США на Росію - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він зараз не розглядає можливість запровадження нових санкцій або інших "серйозних наслідків" для Росії після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Напередодні Главред писав, що Росію чекають санкції, якщо вона не піде шляхом до миру з Україною. Таке попередження Вашингтон надіслав Москві під час екстреного засідання Радбезу ООН наприкінці серпня.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Майк Пенс заявляв, що готовність санкцій до підписання "посилила б позиції Трампа за столом переговорів", а Путін отримав би чіткий сигнал: у разі зволікання чи обману російська економіка заплатить високу ціну.

Більше новин:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін санкції США санкції проти Росії Валерій Клочок економіка Росії
Ситуація загострюється: РФ стягує резерви на гарячий напрямок

