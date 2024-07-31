РФ підбирається до ключового міста для ЗСУ: чим загрожує втрата Покровська - CNN

Ситуація на Донбасі викликає занепокоєння в України та західних союзників. Просування до Покровська створює загрозу і для інших населених пунктів регіону.

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Покровськ є ключовим вузлом для українських військових / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія продовжує тиснути на українські позиції на Донбасі та може просуватися до ключового міста на сході країни - Покровська. Втрата Покровська може поставити під загрозу всю стратегічну лінію постачання Сил оборони. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Журналісти зазначають, ЗС РФ місяцями розтягували українських військових по всій лінії фронту, намагаючись захопити якомога більше земель ще до того, як почнуться поставки західного озброєння і посилення мобілізації дасть ефект.

CNN пише, що спочатку окупанти поступово досягали результатів, після чого російські окупанти нібито стрімко почали рух до Покровська Донецької області. Це стурбувало як Україну, так і західних союзників. Сам президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень заявив, що ситуація на цьому напрямку справді складна.

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"Саме на Покровському напрямку за ці тижні найбільше російських штурмів - саме там найбільші атаки ворога, і кожен, хто зупиняє ці російські удари і знищує цей російський наступальний потенціал, виконує одне з найважливіших завдань у цій війні", - заявив Зеленський.

Відстань до Покровська - менше 20 км / Карта deepstatemap.live

Чому важливий Покровськ

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Зараз місто є ключовим вузлом для українських військових завдяки легкому доступу до Костянтинівки, яка є ще одним військовим центром для України.

Костянтинівка є найпівденнішою частиною смуги з чотирьох українських міст - Дружківки, Краматорська та Слов'янська - які утворюють острів оборони України в регіоні, тому будь-яке просування російських військ у бік Костянтинівки викликає занепокоєння.

У CNN підсумували, що якщо плани ЗС РФ щодо захоплення Покровська будуть реалізовані, тоді на Україну можуть чекати наслідки. Наразі окупанти змушують Сили оборони витрачати всі зусилля на оборонну операцію, а не підготовку до контрнаступу.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

За останній тиждень російські окупаційні війська домоглися швидких успіхів на сході Донецької області, захопивши кілька населених пунктів і наблизившись до міста Покровськ. Армія РФ тисне, незважаючи на втрати, і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ. Як пише видання The New York Times, наразі російські окупанти перебувають усього менш ніж за 20 кілометрів від Покровська. Окупанти активніше досліджують українські лінії оборони, щоб виявити ослаблені позиції перед новою атакою і проривом.

Експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що російська армія окупувала село Новоселівка Перша на Донеччині, таким чином завершивши захоплення плацдарму навколо Очеретиного.

Уранці 30 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби російські загарбники штурмували 11 напрямків фронту, найбільше атак ворога відбулося на Покровському та Курахівському напрямках, загалом відбулося 149 бойових зіткнень.

Контрнаступ ЗСУ 2025 - що відомо Україна після ухвалення у США рішення про надання військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів працює над планами щодо нового контрнаступу у 2025 році. Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван. Оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що цілком імовірно, що ЗСУ можуть почати контрнаступ на одній з ділянок фронту. Чим меншою буде ділянка, тим успішнішими можуть бути дії українських сил оборони. Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що Україна повинна об'єднатися на всіх рівнях, щоб провести контрнаступ. Для успішного контрнаступу країні необхідні військові, озброєння і збереження логістики.

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