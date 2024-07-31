Київ пережив наймасованішу атаку дронів за 2024 рік: у КМВА розкрили деталі

Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили до Києва хвилями і практично за всіма можливими напрямками.

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Атака дронів 31 липня була однією з наймасовіших за всю війну / Колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 31 липня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за весь час повномасштабного вторгнення. Головною метою ворожих безпілотників став Київ.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, Київ атакували десятки дронів.

"Це була вже сьома атака Києва ворожими БПЛА в липні. Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих дронів", - зазначив він.

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Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили до Києва хвилями і практично за всіма можливими напрямками.

Силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підходах до міста було знищено понад три десятки безпілотників. Тип БПЛА і точну кількість оприлюднять Повітряні Сили ЗСУ.

На щастя, у Києві обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, увечері 30 липня в Україні оголошували тривогу. Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками.

Потужні вибухи прогриміли в Києві та Білій Церкві. У Мережі повідомляють, що після вибухів у деяких районах столиці зникло світло.

Згодом у КМВА зазначили, що інформація про вибухи в Києві або роботу сил і засобів ППО на території столиці "не відповідає дійсності".

Нагадаємо, 18 липня прогриміли потужні вибухи в Одесі. Моніторингові канали повідомляли про те, що росіяни атакували Одесу балістичними ракетами Іскандер-М. Пізніше стало відомо про те, що українська ППО збила ворожу ракету над Одеською областю.

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