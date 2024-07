Чи можливий новий літній наступ РФ: в ISW сказали, чого чекати на фронті

Періодичні та пульсуючі російські механізовані атаки, ймовірно, відображають поточну наступальну спроможність країни-агресорки Росії. Вона навряд чи проведе нову літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там зазначається, що російським військам важко проводити одночасні масштабні наступальні операції, але вони схильні до проведення наступальних операцій "імпульсами" на різних ділянках фронту. Аналітики наголошують, що інтенсивність одного сектора зменшується, коли інший сектор збільшується.

Це, на думку аналітиків, свідчить про те, що російське військове командування, не маючи тактичних досягнень в районі Авдіївки, змінює пріоритет на Донецьк.

"Російські війська, ймовірно, спрямують у цей район додаткові механізовані сили, щоб використати слабкі місця української оборони та досягти певного територіального просування, хоча б обмеженого, протягом літа 2024 року", - додають в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.