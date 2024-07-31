Чи можливий новий літній наступ РФ: в ISW сказали, чого чекати на фронті

Російське військове командування, не маючи тактичних досягнень в районі Авдіївки, змінює пріоритет на Донецьк, кажуть в ISW.

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Чи можливий новий наступ РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Періодичні та пульсуючі російські механізовані атаки, ймовірно, відображають поточну наступальну спроможність країни-агресорки Росії. Вона навряд чи проведе нову літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там зазначається, що російським військам важко проводити одночасні масштабні наступальні операції, але вони схильні до проведення наступальних операцій "імпульсами" на різних ділянках фронту. Аналітики наголошують, що інтенсивність одного сектора зменшується, коли інший сектор збільшується.

"Протягом усього літа окупанти періодично проводили механізовані штурми на Лиманському, Часів’ярському і Авдіївському напрямках в Донецькій області, а нещодавно активізували штурми на захід і південний захід від Донецька. Також росіяни перекинули частини 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу (ЦВО) (41-а загальновійськова армія (ОАА)) з Авдіївки на південний захід від Донецька", - повідомляє ISW. відео дня

Це, на думку аналітиків, свідчить про те, що російське військове командування, не маючи тактичних досягнень в районі Авдіївки, змінює пріоритет на Донецьк.

"Російські війська, ймовірно, спрямують у цей район додаткові механізовані сили, щоб використати слабкі місця української оборони та досягти певного територіального просування, хоча б обмеженого, протягом літа 2024 року", - додають в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти мають намір наступати на "дорогу життя" в Часовому Яру широким фронтом, упевнений Юліан Рьопке. Це, за його словами, ускладнить оборону ЗСУ на цій ділянці.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій заявив, що агресорка Росія зосередила на окупованих районах Запорізької області близько 90 тисяч своїх окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що ситуація на полі бою складна. І одна з причин цього - перевага армії РФ у техніці та людських ресурсах.

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