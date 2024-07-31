УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи можливий новий літній наступ РФ: в ISW сказали, чого чекати на фронті

Марія Николишин
31 липня 2024, 08:16
71
Російське військове командування, не маючи тактичних досягнень в районі Авдіївки, змінює пріоритет на Донецьк, кажуть в ISW.
Чи можливий новий літній наступ РФ: в ISW сказали, чого чекати на фронті
Чи можливий новий наступ РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Періодичні та пульсуючі російські механізовані атаки, ймовірно, відображають поточну наступальну спроможність країни-агресорки Росії. Вона навряд чи проведе нову літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там зазначається, що російським військам важко проводити одночасні масштабні наступальні операції, але вони схильні до проведення наступальних операцій "імпульсами" на різних ділянках фронту. Аналітики наголошують, що інтенсивність одного сектора зменшується, коли інший сектор збільшується.

"Протягом усього літа окупанти періодично проводили механізовані штурми на Лиманському, Часів’ярському і Авдіївському напрямках в Донецькій області, а нещодавно активізували штурми на захід і південний захід від Донецька. Також росіяни перекинули частини 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу (ЦВО) (41-а загальновійськова армія (ОАА)) з Авдіївки на південний захід від Донецька", - повідомляє ISW.

відео дня

Це, на думку аналітиків, свідчить про те, що російське військове командування, не маючи тактичних досягнень в районі Авдіївки, змінює пріоритет на Донецьк.

"Російські війська, ймовірно, спрямують у цей район додаткові механізовані сили, щоб використати слабкі місця української оборони та досягти певного територіального просування, хоча б обмеженого, протягом літа 2024 року", - додають в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти мають намір наступати на "дорогу життя" в Часовому Яру широким фронтом, упевнений Юліан Рьопке. Це, за його словами, ускладнить оборону ЗСУ на цій ділянці.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій заявив, що агресорка Росія зосередила на окупованих районах Запорізької області близько 90 тисяч своїх окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що ситуація на полі бою складна. І одна з причин цього - перевага армії РФ у техніці та людських ресурсах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Київ пережив наймасованішу атаку дронів за 2024 рік: у КМВА розкрили деталі

Київ пережив наймасованішу атаку дронів за 2024 рік: у КМВА розкрили деталі

06:51 Україна
В Україні лунають вибухи: росіяни атакували регіони "шахедами" і ракетами

В Україні лунають вибухи: росіяни атакували регіони "шахедами" і ракетами

22:47 Україна
Україна отримає Patriot та інші системи ППО: Зеленський назвав місяці надходжень

Україна отримає Patriot та інші системи ППО: Зеленський назвав місяці надходжень

22:45 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін відмовиться від України : з'явився несподіваний сценарій завершення війни 5902

"Путін відмовиться від України": з'явився несподіваний сценарій завершення війни

Не змогли врятувати ні охорона, ніхто : на Андрія Данилка напали московські бандити 3521

"Не змогли врятувати ні охорона, ніхто": на Андрія Данилка напали московські бандити

Гороскоп на серпень-2024 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити наприкінці літа 2260

Гороскоп на серпень-2024 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити наприкінці літа

Україна готова до переговорів, але не на «заморозку» війни: Заходу висунули три умови 2125

Україна готова до переговорів, але не на "заморозку" війни: Заходу висунули три умови

Останні новини

09:03

Максим Галкін публічно "попустив" путініста Філіпа Кіркорова

08:21

У Тегерані ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію - ЗМІ

08:16

Чи можливий новий літній наступ РФ: в ISW сказали, чого чекати на фронті

08:10

У війни РФ проти України є кілька публічних осіб, крім Путіна: хто вониПогляд

08:03

"Приставили охоронців": популярну російську співачку зачинять у рехабі

Війна в Україні прямує до заморозки, наприкінці осені-початку зими очікуються рішення – РозумнийВійна в Україні прямує до заморозки, наприкінці осені-початку зими очікуються рішення – Розумний
06:51

Київ пережив наймасованішу атаку дронів за 2024 рік: у КМВА розкрили деталі

06:10

Відкриття Олімпіади та шлях до збройних сил ЄвропиПогляд

05:30

Як зробити дуже міцні мильні бульбашки: триматимуться максимально довгоВідео

04:34

Місяць таїть небезпеку: астролог попередив, чого категорично не можна робити у серпні

Реклама
04:08

Потрібно думати про виживання: після аномальної спеки еколог попередив про неминуче

03:37

РФ може піти на конфлікт з Норвегією: Розумний оцінив ризик війни Росії й НАТО

02:30

Жвавий татусь: Павло Дуров розповів, як став батьком сотні дітей

02:00

Максим Галкін почав "війну" з владою РФ - що сталося

01:30

"Путін відмовиться від України": з'явився несподіваний сценарій завершення війни

00:17

Не дочекався повернення: у полоні помер захисник Маріуполя, якого донька впізнала на судилищі

30 липня, вівторок
23:01

Рок-принцеса: Алла Пугачова здивувала образом у шкіряних штанях і куртці

22:48

Путіністка Лариса Доліна опинилася на вулиці без житла - що сталося

22:48

Один із членів ЄС готує відповідь на запропонований Угорщиною "безлім" на в'їзд росіянам

22:47

В Україні лунають вибухи: росіяни атакували регіони "шахедами" і ракетами

22:45

Україна отримає Patriot та інші системи ППО: Зеленський назвав місяці надходжень

Реклама
22:08

"Буде важко": австрійський полковник назвав три сценарії розвитку війни в Україні

21:48

Україні загрожує дефіцит прісної води, і цьому є низка пояснень - еколог

21:45

"Я обстежилася": Надя Дорофєєва відчайдушно зізналася фанатам про свою хворобу

21:02

Очей не відвести: Катерина Кухар показала 15-річного сина-модельВідео

20:51

Що посадити на місці кабачків: 6 найкращих варіантів, які дадуть хороший урожайВідео

20:41

Збірна України з футболу поступилася Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

20:23

Рішення щодо переговорів із Росією ухвалюватимуть ближче до зими - прогноз

20:21

Усе в диму, немає світла і води: у Криму горять одразу 4 підстанції

19:48

У РФ пошкодили одразу два Ту-22М3: ГУР розкрило нові деталі атаки на аеродром "Оленья"

19:31

Україна готова до переговорів, але не на "заморозку" війни: Заходу висунули три умови

19:10

Європейський Союз продовжує готуватися до можливого повернення Трампа: економічний аспектПогляд

18:58

Літаки кидало по всьому аеропорту: на РФ налетів жорсткий смерчВідео

18:56

"Моє особисте бажання": Усик зворушливо прокоментував Олімпійську "бронзу" Харлан

18:55

ЗСУ підірвали нафтобазу в Курській області РФ: Генштаб розкрив наслідки потужного удару

18:36

Помер відомий український диктор Василь Манько

18:20

Інакше можуть погнити чи зупиниться ріст: 4 "золотих" правила, як поливати помідориВідео

18:14

Пропагандисти РФ заявили про розробку ракети "Искандер-1000": що про неї відомо

18:10

"Екологічна загроза": Борейко розкрив невтішний сценарій для зруйнованих міст

18:05

Шматки даху летять: у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті РоскосмосуВідео

18:00

Жіночі жилетки на будь-який сезон — як їх носити весною, влітку, восени та взимку? новости компании

Реклама
17:59

США оснастять десятки F-16 для України потужною зброєю - WSJ

17:50

Гороскоп на серпень 2024 для Тельців: нові вершини та гарний прибутокВідео

17:32

Військові можуть залишитися без зарплат уже у вересні: Мінфін назвав ризики

17:28

Битва за Торецьк є питанням найближчого часу, що відбувається у місті - DeepState

16:50

"Чи варта шкурка вичинки": еколог розкрив шокуючі наслідки підриву Каховської ГЕС

16:46

"Ракети полетять масово": астролог назвав найнебезпечніші дні серпня 2024 для УкраїниВідео

16:25

Переговори наблизились: Україна готується до зустрічі Зеленського і Сі Цзіньпіна

16:12

Відмова України від НАТО: Трамп видав цинічну вимогу у разі перемоги на виборах - FT

16:06

У РНБО натякнули на нові цілі далекобійних ударів по військових об'єктах у РФ

16:02

Що категорично не можна робити вдома 31 липня: суворі прикмети і заборони

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти