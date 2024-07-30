Багато спаленої техніки: чому насправді РФ більше не штурмує Покровський напрямок

За останню добу на Покровському напрямку штурмових дій з боку противника не відбувалося.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що російські окупанти шукають слабкі місця для концентрації сил.

"Покровський і Курахівський напрямки, мабуть, найгарячіші, але не варто знижувати увагу до інших напрямків. Тому що ворог підступний і завжди шукає слабкі місця для концентрації своїх сил. Минулої суботи та неділі, після тривалих піхотних штурмів, на Покровському напрямку були потужні атаки з використанням техніки. За ці два дні було знищено й пошкоджено близько 39 одиниць техніки та ліквідовано 206 окупантів. Бачимо результат, у ворога великих просувань немає", - заявив Цехоцький в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, за останню добу на Покровському напрямку штурмових дій з боку противника не відбувалося.

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"Завдяки нашим майстрам польотів безпілотних систем вдалося знищити танки Т-72, БМП-2. Попри те, що ворог сьогодні не проводив штурмових наступальних дій, ми продовжуємо успішно діяти. За цю добу Сили оборони знищили багато російських пунктів управління та техніку в тилу ворога. Майстерність наших бійців і моральний дух завжди на високому рівні, особливо коли є необхідні засоби для боротьби з ворогом", - наголосив Цехоцький.

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ відбили одну з найбільших атак окупантів на заході Донеччини. Російські загарбники здійснили посилену механізовану атаку чисельністю до батальйону біля міста Костянтинівка в Краматорському районі на Донеччині.

Російські окупанти створюють котел для ЗСУ під Торецьком. араз окупанти наступають на місто із заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через селище Нью-Йорк. В результаті в українських позиціях утворився серйозний виступ - деталі про ситуацію на фронті у матеріалі.

Окупанти застосовують нову тактику проти ЗСУ на Донбасі. Російські війська активніше досліджують українські лінії оборони, щоб виявити ослаблені позиції перед новою атакою та проривом. Минулого тижня РФ захопила населений пункт Прогрес у Донецькій області.

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