За останній тиждень російські окупаційні війська домоглися швидких успіхів на сході Донецької області, захопивши кілька населених пунктів і наблизившись до міста Покровськ - одного з головних українських опорних пунктів у цьому районі. Армія РФ тисне, попри втрати, і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ.

Як пише видання The New York Times, зараз російські окупанти перебувають усього менш ніж за 20 кілометрів від Покровська.

"Військові аналітики стверджують, що стрімкий прогрес РФ відображає зрослу здатність Москви використовувати проломи в українських оборонних лініях, що потоншали через брак живої сили та були пошкоджені через постійні російські атаки", - зазначають журналісти.

За словами експертів, останніми місяцями російські війська спочатку виявляють ослаблені та погано організовані українські підрозділи, а потім здійснюють спробу прориву.

Як сказав військовий аналітик з урядового Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков, щойно окупанти "знаходять ослаблені батальйони і бригади, вони тиснуть на них, попри на втрати".

Прикладом може слугувати захоплення Росією минулого тижня населеного пункту Прогрес у Донецькій області, який вдалося захопити російським окупантам. Бійці ЗСУ перебували під загрозою оточення противником, тому були змушені відступити.

"Поспішний відступ, схоже, дозволив російським військам швидко захопити більше земель", - пише видання.

Лейтенант Олександр Ширшин, заступник командира батальйону 47-ї механізованої бригади України, яка була терміново відправлена на допомогу українським військам у цьому районі, повідомив, що безладний відхід призвів до непотрібних жертв. Він сказав, що можна було б краще організувати відступ і підготувати міцніші оборонні лінії, щоб зупинити російський наступ.

Також журналісти цитують українського військового журналіста Юрія Бутусова, який заявив, що Росія "насамперед атакує ті бригади, які мають найслабше командування та організацію".

"Коли погано керована команда піддається нападу, вона не може встояти", - написав він у Facebook.

Крім того, ротації є найнебезпечнішим моментом. Військовий аналітик з Австрії Франц-Стефан Гаді розповів, що безпілотники, які постійно присутні на полі бою, лише ускладнили цей процес, особливо для України, чиї оборонні лінії нібито занадто тонкі через дефіцит особового складу. При цьому Росія часто намагається атакувати і просуватися якраз тоді, коли Україна проводить ротації.

Бєлєсков заявив, що російські успіхи поки що не вилилися у "великі прориви", які дозволили б Москві захопити всю Донецьку область, що є однією з головних військових цілей Кремля.

Проте недавні успіхи Росії загрожують останньому оборонному поясу України в Донецькій області. Російські війська зараз перебувають у межах досяжності артилерії ключової дороги, що зв'язує Покровськ з іншими українськими опорними пунктами в цьому районі.

"Ситуація критична, оскільки темпи просування противника викликають занепокоєння", - зазначив Бутусов.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.