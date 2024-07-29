УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Окупанти застосовують нову тактику проти ЗСУ на Донбасі: у NYT розкрили деталі

Анна Ярославська
29 липня 2024, 11:18
160
Російські війська активніше досліджують українські лінії оборони, щоб виявити ослаблені позиції перед новою атакою та проривом.
ВСУ, фронт
Російські успіхи поки що не вилилися у великі прориви на Донбасі / Колаж: Главред, фото: фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК Захід

За останній тиждень російські окупаційні війська домоглися швидких успіхів на сході Донецької області, захопивши кілька населених пунктів і наблизившись до міста Покровськ - одного з головних українських опорних пунктів у цьому районі. Армія РФ тисне, попри втрати, і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ.

Як пише видання The New York Times, зараз російські окупанти перебувають усього менш ніж за 20 кілометрів від Покровська.

"Військові аналітики стверджують, що стрімкий прогрес РФ відображає зрослу здатність Москви використовувати проломи в українських оборонних лініях, що потоншали через брак живої сили та були пошкоджені через постійні російські атаки", - зазначають журналісти.

відео дня

За словами експертів, останніми місяцями російські війська спочатку виявляють ослаблені та погано організовані українські підрозділи, а потім здійснюють спробу прориву.

Як сказав військовий аналітик з урядового Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков, щойно окупанти "знаходять ослаблені батальйони і бригади, вони тиснуть на них, попри на втрати".

Прикладом може слугувати захоплення Росією минулого тижня населеного пункту Прогрес у Донецькій області, який вдалося захопити російським окупантам. Бійці ЗСУ перебували під загрозою оточення противником, тому були змушені відступити.

"Поспішний відступ, схоже, дозволив російським військам швидко захопити більше земель", - пише видання.

Лейтенант Олександр Ширшин, заступник командира батальйону 47-ї механізованої бригади України, яка була терміново відправлена на допомогу українським військам у цьому районі, повідомив, що безладний відхід призвів до непотрібних жертв. Він сказав, що можна було б краще організувати відступ і підготувати міцніші оборонні лінії, щоб зупинити російський наступ.

Також журналісти цитують українського військового журналіста Юрія Бутусова, який заявив, що Росія "насамперед атакує ті бригади, які мають найслабше командування та організацію".

"Коли погано керована команда піддається нападу, вона не може встояти", - написав він у Facebook.

Крім того, ротації є найнебезпечнішим моментом. Військовий аналітик з Австрії Франц-Стефан Гаді розповів, що безпілотники, які постійно присутні на полі бою, лише ускладнили цей процес, особливо для України, чиї оборонні лінії нібито занадто тонкі через дефіцит особового складу. При цьому Росія часто намагається атакувати і просуватися якраз тоді, коли Україна проводить ротації.

Бєлєсков заявив, що російські успіхи поки що не вилилися у "великі прориви", які дозволили б Москві захопити всю Донецьку область, що є однією з головних військових цілей Кремля.

Проте недавні успіхи Росії загрожують останньому оборонному поясу України в Донецькій області. Російські війська зараз перебувають у межах досяжності артилерії ключової дороги, що зв'язує Покровськ з іншими українськими опорними пунктами в цьому районі.

"Ситуація критична, оскільки темпи просування противника викликають занепокоєння", - зазначив Бутусов.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Російська окупаційна армія продовжує наступ у Донецькій області. Активні бої ведуться на кількох напрямках фронту, де армія РФ має певні успіхи. Зокрема, за даними DeepState станом на вечір 28 липня, окупанти просунулися одразу біля чотирьох населених пунктів - у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.

Раніше повідомлялося, що під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угруповання Сил оборони України.

Пізніше стало відомо, що бійцям 31 окремої механізованої бригади Збройних сил України вдалося прорватися з оточення в районі населеного пункту Прогрес на Покровському напрямку.

Експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що російська армія окупувала село Новоселівка Перша Донецької області, таким чином завершивши захоплення плацдарму навколо Очеретиного.

Інші новини за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Вихідні були врожайні": в ГУР підтвердили ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленья"

"Вихідні були врожайні": в ГУР підтвердили ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленья"

13:55 Україна
F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, але є проблема з пілотами - WP

F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, але є проблема з пілотами - WP

12:31 Україна
Росіяни створюють великий котел для ЗСУ: військовий розкрив плани ворога на фронті

Росіяни створюють великий котел для ЗСУ: військовий розкрив плани ворога на фронті

11:39 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Похолодання накриє всю Україну: де різко знизиться температура і будуть дощі 5501

Похолодання накриє всю Україну: де різко знизиться температура і будуть дощі

Чекаємо на хороші новини для України : коли буде завершення війни та повернення територій 4002

"Чекаємо на хороші новини для України": коли буде завершення війни та повернення територій

В Путіна не буде вибору: що заставить диктатора віддати території Україні 3860

В Путіна не буде вибору: що заставить диктатора віддати території Україні

Орбан догрався : членство Угорщини в ЄС і НАТО поставили під сумнів 2085

Орбан "догрався": членство Угорщини в ЄС і НАТО поставили під сумнів

Останні новини

13:55

"Вихідні були врожайні": в ГУР підтвердили ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленья"

13:24

Це лише початок: Угорщина опинилася в ізоляції і дратує всіх членів ЄС

13:19

Путін намагається змінити плани Заходу: в ISW описали план глави Кремля

12:39

Лілія Ребрик показала унікальні фото з мамою-красунею

12:31

F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, але є проблема з пілотами - WP

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:25

Гороскоп на завтра 30 липня: Стрільцям - зрив планів, Ракам - наплив удачі і прибутку

12:11

Олімпійський коментатор оскандалився в прямому ефірі: що він сказав

12:10

Як свіжа за смаком: дивовижний рецепт дині на зиму - без стерилізаціїВідео

11:58

В Україні зросла кількість нападів отруйних павуків: що робити у випадку укусуВідео

Реклама
11:47

Чоловік відкрив банку кукурудзи 17-річної давнини і здивувався, побачивши, що всередині

11:39

Росіяни створюють великий котел для ЗСУ: військовий розкрив плани ворога на фронті

11:21

Позиції переходять з рук в руки: на Харківщині точаться пекельні бої

11:18

Окупанти застосовують нову тактику проти ЗСУ на Донбасі: у NYT розкрили деталі

10:48

Китайський гороскоп на завтра 30 липня: Козлам - ризик нещасних випадків, Свиням - кохання

10:32

Світла буде більше: в ДТЕК потішили змінами в графіках відключень на 29 липня

10:11

Британія дала "зелене світло": Україна визначатиме розгортання Storm Shadow

10:06

Каменських публічно звернулася до хрещеної Алли Кудлай після її коментаря про NK

09:57

"Це - непотріб": путіністка Любов Успенська публічно знищила Філіпа Кіркорова

09:51

"Не формат ЦУМу": у Києві охоронець ТЦ виганяв відвідувачів з плакатами про полоненихВідео

09:51

"Наживаються на війні": Ердоган зробив випад на адресу Заходу через Україну

Реклама
09:41

Китайський гороскоп на серпень 2024: Тиграм - збитки, Драконам - нереальний успіх

09:11

Схопила і затягнула: на дискотеці напали на путініста Тарзана

08:52

Окупанти просунулися в чотирьох населених пунктах на Донбасі - DeepState

08:42

Близько 40 БПЛА атакували п'ять областей Росії: подробиці масштабної атаки дронів

08:10

Привид переговорів або вдалий момент для поїздок до КитаюПогляд

08:08

"Просто зірка": Алла Пугачова показала стрункі ноги в екстремально коротких шортах

07:45

Намагається створити антизахідну коаліцію: в ISW пояснили, як Путін використав День ВМФ

06:49

Обговорили досягнення миру в Україні: Блінкен зустрівся з главою МЗС Індії

06:10

Росія зганьбилася заявою про українських дітейПогляд

03:30

Лише люди з високим IQ знайдуть S на картинці за 12 секунд: складна загадка на уважність

02:40

Чому в СРСР переучували шульг: блогер здивував правдою

02:00

Наталія Могилевська вперше показала свого чоловіка ВалентинаВідео

01:40

РФ під масованою атакою дронів: ЗСУ влаштували справжній блекаутВідео

01:35

Якою буде Україна через 15 років: військовий дав несподіваний прогноз

28 липня, неділя
23:43

РФ втратить домінування: коли зміниться ситуація на фронті - The Telegraph

23:26

Володимир Остапчук показав перші "фото" малюка, і розкрив деталі вагітності

22:55

Абсолютно недієздатні: в ВМФ Росії величезні втрати серед офіцерів і сержантів

22:32

Тіна Кароль вперше зізналася, чи робила пластичні операції

22:18

В Путіна не буде вибору: що заставить диктатора віддати території Україні

21:50

У росіян скажені втрати: Сили оборони потужно влупили по полігону на Луганщині

Реклама
20:52

Зірка серіалу "Перші ластівки" освідчився своїй дівчиніВідео

20:29

В Україну йде похолодання: регіони "заливатимуть" грозові дощі з потужним вітром

19:51

До кінця листопада: Зеленський заговорив про підготовку мирного плану

19:24

Годин зі світлом стане менше: графік вимкнення електроенергії на 29 липня

19:10

Що сталося з ПВК "Вагнера" в Малі?Погляд

18:54

Орбан "догрався": членство Угорщини в ЄС і НАТО поставили під сумнів

18:33

Війна закінчиться і перед Україною постануть нові складні задачі - Буданов

17:49

"Чекаємо на хороші новини для України": коли буде завершення війни та повернення територій

17:20

Додаткова тисяча до пенсії: хто може отримати виплату

17:19

Заспівав під звуки обстрілів: Вакарчук показав наслідки виступів на фронтіВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти