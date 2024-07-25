"РФ захопила останній оплот ЗСУ": у Bild розкрили ситуацію біля Очеретиного

Окупанти захопили Новоселівку Першу, а далі на захід простягається кілька кілометрів полів, які можуть стати оперативним простором для ворога.

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Юліан Рьопке стверджує, що РФ захопила Новоселівку Першу / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, BILD

Російська армія окупувала село Новоселівка Перша Донецької області, таким чином завершивши захоплення плацдарму навколо Очеретиного. Про це заявив експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Зазначається, що наприкінці квітня окупанти здійснили прорив на північний захід від Авдіївки і пройшли три кілометри вглиб позицій українських бійців до селища Очеретине.

Після цього противник захоплював нові населені пункти, розширюючи утворений плацдарм. Нині ж було взято Новоселівку Першу, а далі на захід простягається кілька кілометрів полів, які можуть стати оперативним простором для росіян.

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"Російська армія вторгнення захопила останній оплот українських військ біля Очеретиного - Новоселівку Першу. Бій за стратегічне поселення тривав лише два тижні", - стверджує Рьопке.

Він вважає, що на цій ділянці фронту Сили оборони відійдуть за річку Вовча.

Ситуація на фронті - карта / t.me/BILD_Russian

Наразі ЗС РФ перебувають за 22 кілометри на схід від Покровська, тоді як на початку року було 38 кілометрів, додав Рєпке.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

В останньому зведенні Генштабу ЗСУ 25 липня не повідомляється про захоплення Новоселівки Першої.

Зазначається, що на Покровському напрямку захисники України відбили 38 атак у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче і Карлівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, активно застосовуючи штурмову і бомбардувальну авіацію.

Новоселівка Перша на карті / deepstatemap.live

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, аналітики DeepState 21 липня повідомляли, що армії країни-агресора Росії за дві доби вдалося швидко переломити хід бою за село Прогрес у Покровському районі Донецької області. У подальшому просуванні на цьому напрямку ворог ставить перед собою дві мети. Загарбники сподіваються вийти на трасу, яка з'єднує Покровськ із Костянтинівкою.

Крім того, у DeepState пізно ввечері 23 липня повідомили, що російські війська окупували Піщане на Донеччині, а також просунулися в Новоселівці Першій, біля Вовчого і Прогресу.

Зазначалося, що під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угруповання Сил оборони України.

Forbes також пише про те, що ворог намагається оточити частину угруповання Сил оборони біля села Прогрес на сході України. Наразі "наказу на виведення немає". Але цей наказ може надійти скоро, оскільки політика головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського полягає в тому, що його війська ніколи не повинні битися до останньої людини.

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