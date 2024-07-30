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ЗСУ підірвали нафтобазу в Курській області РФ: Генштаб розкрив наслідки потужного удару

Руслана Заклінська
30 липня 2024, 18:55
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На стратегічному об'єкті російських окупантів розпочалася пожежа, повідомив Генштаб.
ЗСУ підірвали нафтобазу в Курській області РФ: Генштаб розкрив наслідки потужного удару
ЗСУ завдали удару по російській нафтобазі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У вівторок, 30 липня, Сили оборони України завдали точного удару нафтобазі російських окупантів у Курській області РФ. На стратегічному об’єкті ворога спалахнула пожежа. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

"Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі ЗСУ зазначили, що удар завдали силами та засобами СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Наразі уточнюються подробиці щодо наслідків удару.

відео дня

"Сили оборони й надалі вживатимуть всі можливі заходи для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде…" - пообцяли військові.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Пожежі на заводах та нафтобазах у Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 липня у Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на заводі "НВО автоматики", що входить до складу Роскосмосу. Пожежа розпочалася в корпусі, де виготовляють системи управління для ракет-носіїв "Союз-2", зокрема плати та мікросхеми.

Також 28 липня у Курській області Росії прогриміли вибухи, після яких спалахнула нафтобаза в селі Польова. Вибухи пролунали близько другої години ночі. Після вибухів почалося сильне задимлення, спалахнуло три резервуари на нафтобазі. Вибухи зафіксували і в Суджі на нафтобазі "Роснафти".

Крім цього, 22 липня у Туапсе прогриміло 5 вибухів. У РФ жалілися на атаку дронів на НПЗ. Очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.

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нефтебаза Генштаб ЗСУ війна Росії та України Курська область
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