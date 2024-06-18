'До розколу ще далеко': в ЗСУ назвали ключові умови для переходу у контрнаступ

Головне завдання для ЗСУ - зупинити російський тиск, накопичити сили і засоби, пояснив Кирило Сазонов.

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Коли і за яких обставин може розпочатися контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Україна повинна об'єднатися на всіх рівнях, щоб провести контрнаступ. Для успішного контрнаступу країні необхідні військові, озброєння та збереження логістики. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов "24 каналу".

Сазонов зазначив, що Росія могла здійснити прорив протягом пів року, коли Україна стикалася із затримкою військової допомоги від США, але не скористалася цим "вікном можливостей". Нині контрнаступ українських військових залежить від накопичення озброєння від союзників, залучення нових військових, які зараз проходять навчання в Україні та за кордоном, та збереження ефективної логістики.

"Після цього цей масив, спектр всіх подій може дати підстави для переходу у контрнаступ або дати підстави для його прогнозу в майбутньому", - зазначив військовий. відео дня

За його словами, наразі головне завдання для ЗСУ - зупинити російський тиск, накопичити сили і засоби, а також внутрішнья стабільність в країні.

"Тільки тоді, коли ми об'єднаємось в єдиний кулак, тоді цей кулак можна буде напряму застосовувати на лінії фронту", - наголосив Сазонов.

Військовий також згадав слова головкома ЗСУ Олесандра Сирського, що зараз Україна переходить у фазу активної оборони. Він підкреслив, що наразі ніхто точно не знає, які види зброї і в якій кількості потрібні українській армії для контрнаступу. Це залежить від можливостей російських військ, які, за його словами, зараз обмежені, проте "до розколу ще дуже далеко.

Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. Це створює загрозу для основного шляху постачання ЗСУ на сході.

Також, незважаючи на напружену ситуацію та постійні штурми, ЗСУ проводять успішні контратаки на Харківщині. Українським військовим вдалося покращити тактичне положення і просунутися в районі села Глибоке, на північ від Харкова. Водночасс ЗСУ вдалося перебити логістичні шляхи окупантів, зокрема в Липцях де ворог вже не може застосовувати бронетехніку.

Крім цього, співзасновник DeepState Роман Погорілий зазначив, що з середини травня окупанти намагаються утримати завод у Вовчанську і прорватися звідти, але безуспішно. Різні джерела називають різні цифри росіян, які перебувають в оточенні, від 30 до 500. Однак точна кількість невідомо навіть українським бійцям, які контролюють проходи з заводу.

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