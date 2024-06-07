Новий контрнаступ ЗСУ: названо терміни та умови для його початку

Більш локальний наступ ЗСУ буде залежати від конкретної ситуації на фронті, вважає Давид Шарп.

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ЗСУ можуть розпочати контрнаступ на одній із ділянок фронту / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Цілком ймовірно, що ЗСУ можуть розпочати контрнаступ на одній із ділянок фронту. Що меншою буде ділянка, тим успішнішими можуть бути дії українських сил оборони, вважає військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, передає 24 Канал.

Він також наголосив, що існують і загрози, які полягають в тому, що тільки нещодавно ситуація із постачанням зброї до України почала налагоджуватися.

"Не маючи впевненості і запасу міцності по зброї варто ставитися обережно до перспектив контрнаступу", – зауважив аналітик. відео дня

За його словами, є і суто військовий фактор, який може впливати на контрнаступальні дії. Він стосується живої сили, сформованих резервів, і наскільки ці резерви є навченими та підготовленими.

"Однак це лише за умови достатньої кількості боєприпасів, стволів тощо", – підкреслив Шарп.

Військовий оглядач наголосив, що якщо всі вище перераховані фактори зійдуться, то теоретично контрнаступальні дії можуть бути реальними в 2025 році.

"Більш локальний наступ буде залежати від конкретної ситуації на фронті й умов", - підсумував він.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ЗСУ проводять заходи із стабілізації ситуації на фронті. Зупинка російського наступу напряму пов'язана із логістикою постачання військово-технічного спорядження з боку наших партнерів: США, Великої Британії та низки європейських країн.

За словами військового аналітика Петра Черника, українські військові здатні піти в контрнаступ. Зараз навіть погодні умови сприятливі для цього.

Зокрема, Збройні сили України готуються до контрнаступальних дій, щоб відтіснити російські війська, які захопили територію на північному сході Харківської області.

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