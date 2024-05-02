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РФ може перекинути дві дивізії з Роботиного на Донбас: в ISW розповіли про загрозу

Анна Ярославська
2 травня 2024, 09:06
Окупанти намагаються використати тактичне проникнення на північний захід від Авдіївки та активізують наступальні операції з метою захоплення міста Часів Яр.
Армія РФ
РФ може перекинути дві дивізії на схід України / Колаж: Главред, фото: скріншот

Країна-агресор РФ може перекинути із Запорізької в Донецьку область дві повітряно-десантні дивізії, щоб посилити поточні наступальні операції. Це дасть змогу окупаційним військам утримати ситуацію та наступати, поки ЗСУ не отримають повноцінну військову допомогу США. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Зазначається, що наразі окупанти намагаються використати тактичне проникнення на північний захід від Авдіївки для досягнення ширшого прориву в цьому районі та активізують наступальні операції з метою захоплення оперативно важливого міста Часів Яр.

Російські війська на Авдіївському напрямку створили відносно згуртоване угруповання сил, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу та 1-го армійського корпусу "ДНР". Ці сили, ймовірно, виснажені проведенням інтенсивних наступальних операцій впродовж останніх кількох місяців.

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Експерти ISW зазначають, що армія РФ може спробувати перекинути 76-ту або 7-му десантно-штурмові дивізії з району селища Роботине в Запорізькій області на схід України. Ці дивізії можуть слугувати ударною силою для продовження атак у цьому регіоні та посилити наступальну операцію із захоплення Часів Яру.

В Інституті припускають, що російське командування може перекинути частини цих двох дивізій на лінію Куп'янськ-Сватове-Кременна.

Зазначається, що будь-яка передислокація цих підрозділів дасть змогу російським військам інтенсифікувати наступальні операції та чинити дедалі більший тиск на Сили оборони, незалежно від їхнього розташування.

"ISW не дає оцінки того, який район є найімовірнішим для передислокації сил повітряно-десантних військ, якщо така передислокація взагалі може відбутися. Інститут продовжить відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій, оскільки це становить істотний ризик для спроможності ЗСУ сповільнити російські наступальні операції на сході України найближчими тижнями перед прибуттям американської безпекової допомоги", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні сьогодні - останні новини сьогодні

Російські окупанти захопили населені пункти Керамік і Новокалинове Покровського району Донецької області. Про це 1 травня повідомляють аналітики DeepState.

Крім того, за даними аналітиків ЗС РФ просунулися ближче до сіл Новоолександрівка Покровського району та Урожайне Волноваського району Донецької області.

Аналітики ISW також повідомили, що російські окупанти сповільнили просування і готують резерви, щоб спробувати наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, у такий спосіб доповнивши російські наступальні операції біля Часового Яру.

Експерт видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що російським окупантам вдалося просунутися в напрямку Часового Яру. На південному фланзі війська РФ перетнули канал Сіверський Донець-Донбас.

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