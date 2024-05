РФ може перекинути дві дивізії з Роботиного на Донбас: в ISW розповіли про загрозу

Країна-агресор РФ може перекинути із Запорізької в Донецьку область дві повітряно-десантні дивізії, щоб посилити поточні наступальні операції. Це дасть змогу окупаційним військам утримати ситуацію та наступати, поки ЗСУ не отримають повноцінну військову допомогу США. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Зазначається, що наразі окупанти намагаються використати тактичне проникнення на північний захід від Авдіївки для досягнення ширшого прориву в цьому районі та активізують наступальні операції з метою захоплення оперативно важливого міста Часів Яр.

Російські війська на Авдіївському напрямку створили відносно згуртоване угруповання сил, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу та 1-го армійського корпусу "ДНР". Ці сили, ймовірно, виснажені проведенням інтенсивних наступальних операцій впродовж останніх кількох місяців.

Експерти ISW зазначають, що армія РФ може спробувати перекинути 76-ту або 7-му десантно-штурмові дивізії з району селища Роботине в Запорізькій області на схід України. Ці дивізії можуть слугувати ударною силою для продовження атак у цьому регіоні та посилити наступальну операцію із захоплення Часів Яру.

В Інституті припускають, що російське командування може перекинути частини цих двох дивізій на лінію Куп'янськ-Сватове-Кременна.

Зазначається, що будь-яка передислокація цих підрозділів дасть змогу російським військам інтенсифікувати наступальні операції та чинити дедалі більший тиск на Сили оборони, незалежно від їхнього розташування.

"ISW не дає оцінки того, який район є найімовірнішим для передислокації сил повітряно-десантних військ, якщо така передислокація взагалі може відбутися. Інститут продовжить відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій, оскільки це становить істотний ризик для спроможності ЗСУ сповільнити російські наступальні операції на сході України найближчими тижнями перед прибуттям американської безпекової допомоги", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.