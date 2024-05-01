РФ готує наступ на велике місто: в ISW сказали, чому окупанти сповільнили просування

Окупанти сповільнили просування на фронті й готують резерви, щоб почати більший наступ на одному з напрямків.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovit-nastuplenie-na-krupnyy-gorod-v-isw-skazali-pochemu-okkupanty-zamedlili-prodvizhenie-10561757.html Посилання скопійоване

РФ готує наступ на велике місто/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Російські окупанти сповільнили просування і готують резерви, щоб спробувати наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, таким чином доповнивши російські наступальні операції біля Часового Яру. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу, що у вівторок, 30 квітня, у районі Авдіївки російські загарбники вперше за кілька днів не проводили ніяких підтверджених наступів. У той же час, за повідомленнями українських джерел, на напрямку Бахмут-Часів Яр війська країни-агресорки Росії здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки.

Як зазначається у ранкових і вечірніх зведеннях Генштабу ЗСУ за 30 квітня, за добу українські війська відбили 47 атак російських загарбників на Авдіївському напрямку і 57 атак росіян на Бахмутському напрямку. При цьому окупанти провели набагато більше атак на напрямку Часового Яру на Донеччині.

відео дня

В ISW зазначили, що поки що важко говорити про закономірність, роблячи висновки зі звіту за один день. Але аналітики звернули увагу, що такі дані можуть свідчити про те, що російські окупанти трохи сповільнюють темпи атак навколо Авдіївки і в той же час відновлюють наступальні дії навколо Часового Яру.

Зазначається, що російські війська можуть вирішити наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька. Але для цього окупантам, ймовірно, буде потрібно взяти тактичну паузу, щоб зосередити сили для наступу.

Аналітики зазначили, що якщо окупанти вирішать спробувати просунутися на північ до району Торецька, то їм знадобиться більш тривала пауза для підсилення існуючих підрозділів і передислокації додаткових сил.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що РФ піде у великий наступ до 9 травня – прикордонник назвав напрямки. Російські окупанти будуть намагатися піти у наступ не лише на сході країни.

Також раніше повідомлялося, що війська РФ змогли просунутись вперед – у ЗСУ назвали найгарячіші напрямки фронту. В ЗСУ зазначають, що російські окупанти в Очеретиному продовжують спроби просунутись на захід силами відразу чотирьох військових бригад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стратегічне місто може опинитись в оточенні – експерт назвав головну ціль РФ. Військовий експерт зазначає, що російські війська намагаються наступати з кількох напрямків для того, щоб взяти місто Часів Яр в оперативний мішок.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред