Військовим 'Азову' не дають зброю від США і забороняють тренуватися із НАТО - The Times

"Азову" заборонено отримувати західну зброю з 2017 року через звинувачення в неонацизмі, зазначили у виданні.

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"Азову" заборонено використовувати західну зброю / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Полк "Азов" - відомий елітний підрозділ українських військ, який до останнього захищав Маріуполь від російських окупантів, виключили з переліку отримувачів пакету військової допомоги США через підозри в неонацистських зв'язках. Водночас військові цього підрозділу не можуть брати участь у навчаннях із НАТО в Європі. Про це пише британське видання The Times.

"На відміну від регулярних українських військ, бійці "Азова" будуть позбавлені постачань із нової партії озброєння США, включно з артилерійськими снарядами, бронетехнікою та засобами зв'язку... "Азову" заборонено отримувати американську зброю з 2017 року через звинувачення в неонацистських зв'язках", - зазначили у виданні.

Ця заборона також засмучує військових "Азову", оскільки не дозволяє одному з найдосвідченіших підрозділів України проходити навчання з військами НАТО.

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"Нас не хвилює брак американських грошей або фінансування - нас набагато більше хвилює те, що нам не дозволять тренуватися з підрозділами НАТО за межами України", - сказав штабний офіцер бригади Ілля Самойленко.

Він додав, що "Азов" є одним з небагатьох українських підрозділів, чиї солдати, унтер-офіцери та офіцери відповідають стандартам НАТО. Проте, за словами офыцерп бригади, через заборону "ми (бійці "Азову" - ред.) відчуваємо брак американської зброї і позбавлені права брати участь у навчаннях або навчальних програмах з американськими арміями або арміями НАТО в Європі".

Також військові "Азову" заперечують звинувачення у неонацизмі. У бригаді зазначають, що серед них є люди різних етнічних та релігійних груп, зокрема й солдати-євреїв.

"Тут є люди як із правого, так і з лівого боку політичного спектра, так само, як і в армії США. Ні раса, ні релігія, ні політична ідеологія не мають великого значення для наших солдатів, які б'ються в цій війні", - розповів один із військових.

Бригада НГУ "Азов" 12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов". "Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО. Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку. Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, українські військові нещодавно успішно вразили скупчення російських військ у селі Рогове Луганської області. Спеціалісти з OSINT зазначають, що удар завдали касетними снарядами далекобійних ракет ATACMS по тренувальному пункту окупантів.

Також колишній командувач військ США у Європі Бен Ходжес заявив, що Силам оборони України необхідно залучати більше людей до війська, щоб забезпечити ротацію підрозділів і дати їм час на відпочинок.

Як повідомляв Главред, окупанти змогли просунутися в напрямку Часового Яру. Росіяни перетнули канал Сіверський Донець-Донбас на південному фланзі, повідомив експерт видання Bild Юліан Рьопке.

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