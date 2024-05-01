Росіяни наближаються до Часового Яру: окупанти форсували канал за 1 км від міста - BILD

Російські окупанти використовують тактику подвійного удару під час наступу на Часів Яр, розповів Юліан Рьопке.

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Окупанти просуваються на південь від Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/BILD_Russian

Російським окупантам вдалося просунутися у напрямку Часового Яру. На південному фланзі війська РФ перетнули канал Сіверський Донець-Донбас. Про це повідомив експерт видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Російські сили вторгнення форсували канал у Часовому Яру за 1 км на південний схід від міста.Тепер це лише питання часу, коли вони увійдуть до населеного пункту зі сходу чи півдня", - зазначив аналітик.

За словами Рьопке, росіяни використовують тактику подвійного удару під час наступу на Часів Яр. Окупанти безпосередньо атакують мікрорайон "Канал" на сході міста та обходять його з півночі і з півдня через села Богданівка та Іванівське. Українські воїни утримують оборону в центрі та на півночі.

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Проте на південному фланзі російській армії вдалося перейти канал Сіверський Донць - Донбас і просунутися у напрямку Часового Яру.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої поблизу Часового Яру - подробиці

Як повідомляв Главред, окупанти продовжують комбінований наступ у напрямку міста Часів Яр на Донеччині, намагаючись нав'язати українським військовим ближній бій. Військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що ворог атакує з флангів, щоб перетворити українські позиції в "оперативний мішок".

Також заступник командира батальйону 92-ї ОШБр Олесь Маляревич зазначив, що поблизу Часового Яру ворог не припиняє штурмів. Проте росіяни територіальних і тактичних успіхів він не мають.

Крім цього, окупанти сповільнили просування і готують резерви для наступу зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, як доповнення до операцій поблизу Часового Яру.

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