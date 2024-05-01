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Окупанти захопили ще два населені пункти на Донбасі - DeepState

Анна Ярославська
1 травня 2024, 08:54
Силам оборони України вдалося відновити втрачені позиції в районі Ямполівки.
Армія рф, DeepState
ЗС РФ просунулися ближче до сіл Новоолександрівка та Урожайне / Колаж: Главред, фото: DeepState, МО РФ

Російські окупанти захопили населені пункти Керамік і Новокалинове Покровського району Донецької області. Про це 1 травня повідомляють аналітики DeepState.

Крім того, за даними аналітиків ЗС РФ просунулися ближче до сіл Новоолександрівка Покровського району та Урожайне Волноваського району Донецької області.

При цьому Силам оборони України вдалося відновити втрачені позиції в районі Ямполівки.

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Ситуація в Работиному Запорізької області уточнюється.

Війна в Україні - карта Глибинної держави
Війна в Україні - карта Deep State / Фото: t.me/DeepStateUA

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ вранці 1 травня повідомили, що за минулу добу відбулося 122 бойових зіткнення.

Ворог завдав 8 ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак у районах населених пунктів Берестове, на схід від Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 21 атаку, здійснену противником у районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Срібнянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'яне, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасків'ївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського на Донеччині; Роботине та південно-західніше Білогір'я Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби окупанти здійснили дві безуспішні атаки на позиції наших військ.

Війна в Україні - останні новини сьогодні

В армії країни-агресора РФ є можливість обирати між кількома тактичними напрямками для майбутніх наступальних дій під Авдіївкою. Однак незрозуміло, де окупанти зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором:

  • або продовжувати просуватися на захід до заявленої оперативної мети в Покровськ;
  • або спробувати просунутися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового Яру.

На південному фронті російські окупаційні війська безуспішно штурмують острів Нестрига в Херсонській області, який нещодавно взяли під свій контроль Сили оборони України.

1 травня аналітики ISW повідомили, що російські окупанти сповільнили просування і готують резерви, щоб спробувати наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, у такий спосіб доповнивши російські наступальні операції біля Часова Яру.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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