РФ може спробувати "пробити кордон": під загрозою місто-мільйонник – Жданов

Росіяни можуть спробувати нав'язати бій на Харківщині, каже Олег Жданов.

https://glavred.net/ukraine/rf-mozhet-popytatsya-probit-granicu-pod-ugrozoy-gorod-millionnik-zhdanov-10561958.html Посилання скопійоване

/ sprotyv.info, Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував імовірний розвиток подій на полі бою.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, окупанти РФ можуть провести "розвідку боєм" навпроти Харкова.

"Тобто на півночі Харківської області росіяни в чисельності батальйону (до роти) цілком імовірно можуть спробувати нав'язати бій", - не виключає експерт.

відео дня

Водночас він упевнений у тому, що росіянам не вдасться домогтися істотного успіху без нарощування чисельності угруповання.

"Їм не вдасться пробити кордон - у нас там достатньо військ і укріплень, але за наявності бойової активності ми не зможемо знімати звідти резерви або хоча б частину військ, щоб перекинути їх на інші оперативні напрямки", - додав Жданов.

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред