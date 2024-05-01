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Російська армія за квітень втратила понад 20 тисяч солдатів - ЗСУ

Дмитро Відоменко
1 травня 2024, 21:00
Бійцям Сил оборони за квітень на сході України вдалося ліквідувати понад 20 тисяч російських солдатів, повідомляють українські офіцери

Танк, російська армія
Втрати Росії в Україні - у ЗСУ назвали дані за квітень / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Українським Силам оборони протягом квітня 2024 року вдалося ліквідувати понад 20 тисяч солдатів і офіцерів армії країни-агресора РФ. Про це повідомляє з посиланням на дані оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСГВ "Хортиця").

Як зазначили українські офіцери, загальні втрати за квітень у росіян такі:

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  • особовий склад - 24 156;
  • танки - 308;
  • бойові бронемашини - 671;
  • гармати і міномети - 575;
  • реактивні системи залпового вогню - 19;
  • протитанкові засоби - 71;
  • засоби протиповітряної оборони - 10;
  • важкі вогнеметні системи - 1;
  • автомобільна техніка - 871;
  • спеціальна техніка - 12;
  • засоби РЕБ - 92;
  • безпілотники - 15 945;
  • пункти управління безпілотниками - 12;
  • укриття - 817;
  • склади боєприпасів - 176;
  • склади паливно-мастильних матеріалів - 24.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречені.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманців ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Втрати РФ у війні в Україні - статистика втрат

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у березні 2024 року противник втратив близько 28 200 військовослужбовців і 5 039 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські території, однак вони самі зазнають значних втрат. Речник ЗСУВ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що 85% усіх втрат ворога припадає на Східний напрямок, де мінні загородження та FPV-дрони допомагають зупиняти легкоброньовану й броньовану техніку противника.

Для компенсації санітарних і безповоротних втрат, а також для укомплектування нових військових підрозділів, Кремль відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту Росії, а також 11-ї армії ВПС і ППО. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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