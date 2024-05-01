Російська армія за квітень втратила понад 20 тисяч солдатів - ЗСУ

Бійцям Сил оборони за квітень на сході України вдалося ліквідувати понад 20 тисяч російських солдатів, повідомляють українські офіцери

https://glavred.net/ukraine/russkaya-armiya-za-aprel-poteryala-bolee-20-tysyach-soldat-vsu-10561991.html Посилання скопійоване

Втрати Росії в Україні - у ЗСУ назвали дані за квітень / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Українським Силам оборони протягом квітня 2024 року вдалося ліквідувати понад 20 тисяч солдатів і офіцерів армії країни-агресора РФ. Про це повідомляє з посиланням на дані оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСГВ "Хортиця").

Як зазначили українські офіцери, загальні втрати за квітень у росіян такі:

відео дня

особовий склад - 24 156;

танки - 308;

бойові бронемашини - 671;

гармати і міномети - 575;

реактивні системи залпового вогню - 19;

протитанкові засоби - 71;

засоби протиповітряної оборони - 10;

важкі вогнеметні системи - 1;

автомобільна техніка - 871;

спеціальна техніка - 12;

засоби РЕБ - 92;

безпілотники - 15 945;

пункти управління безпілотниками - 12;

укриття - 817;

склади боєприпасів - 176;

склади паливно-мастильних матеріалів - 24.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречені. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманців ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Втрати РФ у війні в Україні - статистика втрат

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у березні 2024 року противник втратив близько 28 200 військовослужбовців і 5 039 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські території, однак вони самі зазнають значних втрат. Речник ЗСУВ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що 85% усіх втрат ворога припадає на Східний напрямок, де мінні загородження та FPV-дрони допомагають зупиняти легкоброньовану й броньовану техніку противника.

Для компенсації санітарних і безповоротних втрат, а також для укомплектування нових військових підрозділів, Кремль відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту Росії, а також 11-ї армії ВПС і ППО. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред