РФ масовано б'є по Україні: розкрито цілі нових ударів

Експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев заявив про те, що країна-агресор РФ намагатиметься завдати шкоди енергетичній системі України.

"Ця тактика РФ складається з двох кроків. Перший крок - це спроба відрізати від Об'єднаної енергетичної системи України периферійні підсистеми, які пов'язані з Об'єднаною енергосистемою великою кількістю зв'язків, тобто ліній електропередач", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Він навів приклад Чернігова, де працює одна велика станція, яка забезпечує електроенергією і теплом усе місто. При цьому Чернігів дуже обмежено пов'язаний з іншими підсистемами енергосистеми, тому там немає можливості компенсувати ту енергію, яку генерує Чернігівська ТЕС.

"Другий крок - це спроба підрубати Об'єднану енергосистему, порушити її цілісність. А порушити цілісність можна по Дніпру. Тому що на правому березі Дніпра у нас надлишок генерації, а на лівому - надлишок споживання. Тобто в нас дисбаланс на обох берегах", - попередив аналітик.

За його словами, росіяни це прекрасно знають, тому Росія зараз і б'є по тих зв'язках, які забезпечують перетікання електричної енергії з правобережжя на лівобережжя.

"А вздовж Дніпра йдуть греблі, лінії електропередач і так далі. Тому росіяни не б'ють по ГЕС, а б'ють по лініях зв'язку - лініях електропередач через Дніпро. Тому зараз перед нами стоїть завдання - забезпечити якомога щільніший захист ключових об'єктів енергосистеми, причому цей захист має бути активним", - додав Рябцев.

Загроза відключення опалення: прогноз експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко висловився про можливі ризики припинення централізованого опалення в Україні взимку.

Він зазначив, що якщо в Києві в холодний період року будуть виведені з ладу ТЕЦ і протягом трьох днів при температурі нижче -10 °C не з'явиться можливість їх відновити, влада муситиме оголосити евакуацію населення і почати злив води з опалювальних систем багатоквартирних будинків.

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Нагадаємо, експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію навколо масованих ударів країни-агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України. На його думку, незважаючи на масовані обстріли і спроби виведення з ладу всієї енергетичної системи, занурення України в темряву Росія не зможе досягти.

Як повідомляв Главред, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

