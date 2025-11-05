Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ масовано б'є по Україні: розкрито цілі нових ударів

Олексій Тесля
5 листопада 2025, 22:28
63
РФ намагається відрізати від Об'єднаної енергетичної системи України лінії електропередач, пояснив Геннадій Рябцев.
РФ масовано б'є по Україні: розкрито цілі нових ударів
РФ б'є по об'єктах енергетики / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, ДСНС

Важливе із заяв Рябцева:

  • РФ відрізає лінії електропередач від Об'єднаної енергосистеми
  • Ворог намагається порушити цілісність енергосистеми України

Експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев заявив про те, що країна-агресор РФ намагатиметься завдати шкоди енергетичній системі України.

"Ця тактика РФ складається з двох кроків. Перший крок - це спроба відрізати від Об'єднаної енергетичної системи України периферійні підсистеми, які пов'язані з Об'єднаною енергосистемою великою кількістю зв'язків, тобто ліній електропередач", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Він навів приклад Чернігова, де працює одна велика станція, яка забезпечує електроенергією і теплом усе місто. При цьому Чернігів дуже обмежено пов'язаний з іншими підсистемами енергосистеми, тому там немає можливості компенсувати ту енергію, яку генерує Чернігівська ТЕС.

"Другий крок - це спроба підрубати Об'єднану енергосистему, порушити її цілісність. А порушити цілісність можна по Дніпру. Тому що на правому березі Дніпра у нас надлишок генерації, а на лівому - надлишок споживання. Тобто в нас дисбаланс на обох берегах", - попередив аналітик.

За його словами, росіяни це прекрасно знають, тому Росія зараз і б'є по тих зв'язках, які забезпечують перетікання електричної енергії з правобережжя на лівобережжя.

"А вздовж Дніпра йдуть греблі, лінії електропередач і так далі. Тому росіяни не б'ють по ГЕС, а б'ють по лініях зв'язку - лініях електропередач через Дніпро. Тому зараз перед нами стоїть завдання - забезпечити якомога щільніший захист ключових об'єктів енергосистеми, причому цей захист має бути активним", - додав Рябцев.

РФ масовано б'є по Україні: розкрито цілі нових ударів
/ Главред

Загроза відключення опалення: прогноз експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко висловився про можливі ризики припинення централізованого опалення в Україні взимку.

Він зазначив, що якщо в Києві в холодний період року будуть виведені з ладу ТЕЦ і протягом трьох днів при температурі нижче -10 °C не з'явиться можливість їх відновити, влада муситиме оголосити евакуацію населення і почати злив води з опалювальних систем багатоквартирних будинків.

Загроза блекауту по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Нагадаємо, експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію навколо масованих ударів країни-агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України. На його думку, незважаючи на масовані обстріли і спроби виведення з ладу всієї енергетичної системи, занурення України в темряву Росія не зможе досягти.

Як повідомляв Главред, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Більше новин:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обстріли Геннадій Рябцев
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ підняли український прапор над міськрадою Покровська - яка ситуація в місті

ЗСУ підняли український прапор над міськрадою Покровська - яка ситуація в місті

22:18Фронт
"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

21:10Війна
Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

19:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Китайський гороскоп на завтра 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним двері

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним двері

Останні новини

23:25

Як змусити Китай відмовитися від російської нафти: названо головний аргумент

23:02

Чому кіт скаженіє, якщо закрити двері — справжня причина здивує багатьохВідео

22:40

Промоутер розкрив умови бою Усика з Вордлі: подробиці

22:28

РФ масовано б'є по Україні: розкрито цілі нових ударів

22:18

ЗСУ підняли український прапор над міськрадою Покровська - яка ситуація в містіВідео

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
22:04

Кабмін затвердив "Зимову підтримку": Свириденко пояснила, хто отримає 6500 грн

21:50

"З різними цілями": чи отримують учасниці "Холостяка" гонорари

21:31

Китай розглядає заміну Путіну: названо ймовірного наступника

21:10

"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

Реклама
20:48

Потап взявся за старе і зробив приголомшливе зізнання

20:29

Складається з понад 2 000 унікальних слів: як звучить найдовше імʼя у світі

20:27

Плита більше не потрібна: як приготувати ідеальну яєчню без сковорідки

19:54

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

19:36

Водіям рекомендують наносити крем для гоління на лобове скло у листопаді: що сталося

19:28

"США готові розіграти ядерний сценарій": Розумний про відповідь Трампа на шантаж РФ

19:25

ТЦК "затримали" охоронця Анджеліни Джолі - з'явилась реакція військових

19:16

10 тисяч військових КНДР перекинуто до РФ: в розвідці назвали їхню головну місію

19:10

Покровськ і Куп'янськ: що потрібно знати про ситуацію на фронтіПогляд

19:04

Російські еліти можуть виступити проти війни лише за однієї умови - Тука

18:49

Ціни на молочку набирають обертів: скільки вже коштують популярні продукти

Реклама
18:26

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

18:14

Достатньо одного літра: який антифриз може легко "вбити" двигун автоВідео

18:10

Без праски, батареї та сушарки: як за 7 хвилин висушити одяг взимку

18:01

Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

17:38

Рішення щодо Покровська прийнято: "Флеш" розкрив позицію керівництва України

17:27

Загроза оточення Покровська: генерал розкрив головне завдання спецзагону ГУР

17:10

Анджеліна Джолі несподівано приїхала у Херсон - що вона робилаВідео

17:03

Ворог просунувся одразу в трьох областях України: DeepState розкрив деталі

17:01

Цікавий тест на IQ: спробуйте знайти три відмінності на фото за 19 секунд

16:51

Чи були ваші предки родом із Греції: прізвище розкриє істинне коріння

16:50

Путін віддав наказ "негайно" готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу

16:42

Які дрова можна брати в лісі: що дозволено, а що загрожує штрафом

16:34

Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік: астрологічний прогноз

16:30

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

16:28

На Місяці відбулись два яскраві спалахи - що відбувається і чи є загроза

16:24

Ризик відключення опалення: українців попередили про загрозу евакуації з міст

15:55

Віддають майже даром: в Україні обвалилася ціна на базовий продукт

15:54

Жінка заплатила великий штраф за прогулянку кота в саду: що пішло не так

15:51

"Не потрібна олімпійська медаль, щоб бути кимось": Анна Різатдінова розповіла, чи буде віддавати свого сина у великий спорт

15:47

Результат вже відомий - чим закінчаться переговори Трампа і Орбана в Білому доміВідео

Реклама
15:43

Непомітно "з’їдають" електроенергію: які прилади слід обов'язково вимикати з розетки

15:22

Виплати зростуть на 50%: ухвалено новий закон для сімей загиблих захисників

15:07

Оточення ЗСУ в Покровську: в Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію

15:03

Економіст Михайло Кухар назвав ініціативу Гетьманцева щодо оподаткування банків економічною диверсією

14:57

Рецепт квашеної капусти по-новому: весь секрет в одному інгредієнті

14:54

Путіністи Шаман і Мізуліна одружилися на території України - деталіВідео

14:42

Під Новий рік ціни підскочать: до свят популярний в Україні продукт подорожчає

14:19

Зовнішність Дмитра Комарова несподівано змінилася – ведучий пояснив причини

14:09

На фоні важких боїв за Покровськ депутати "Євросолідарності" вимагають від Кабіну випустити їх з країни на свята, - експерт

14:06

Виплати за народження дитини значно підвищать: Рада ухвалила законопроєкт

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти