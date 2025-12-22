Як знизити ризик розвитку деменції: вчені приголомшили несподіваним рішенням

Автори підкреслюють, що отримані дані йдуть врозріз із традиційними поглядами.

Вчені зі Швеції виявили можливий зв'язок між регулярним вживанням жирних сортів сиру і зниженою ймовірністю розвитку деменції в літньому віці.

Як повідомляє Science Alert, найменший ризик когнітивних порушень був зафіксований у людей, які щодня додавали до раціону щонайменше 50 грамів сиру з високим вмістом жиру.

Дослідження тривало близько чверті століття й охопило понад 27 тисяч дорослих шведів. За цей час діагноз деменції було поставлено приблизно 3,2 тисячі учасників. Аналіз показав, що серед любителів жирних сирів - таких як чеддер, гауда, пармезан, брі, грюєр або моцарела - захворювання зустрічалося рідше, ніж у тих, хто їв сир у мінімальних кількостях.

З урахуванням таких факторів, як вік, стать, освіта та особливості харчування, дослідники дійшли висновку, що високе споживання жирного сиру пов'язане зі зменшенням загального ризику деменції приблизно на 13%. При цьому аналогічного ефекту не виявили у знежирених молочних продуктів, включно з молоком, йогуртами та кефіром. Що стосується вершкового масла, його надмірне вживання, навпаки, може бути пов'язане з підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера.

Автори підкреслюють, що отримані дані суперечать традиційним поглядам на шкоду жирних молочних продуктів для мозку, однак механізми такого ефекту поки що незрозумілі й потребують подальших досліджень.

Незалежні фахівці закликають ставитися до висновків з обережністю. Одним з обмежень роботи є те, що раціон учасників оцінювали лише на початку дослідження, тоді як за десятиліття він міг істотно змінитися. Експерти нагадують: жоден окремий продукт не може слугувати захистом від деменції - вирішальне значення має спосіб життя загалом.

