Як знизити ризик розвитку деменції: вчені приголомшили несподіваним рішенням

Олексій Тесля
22 грудня 2025, 02:30
Автори підкреслюють, що отримані дані йдуть врозріз із традиційними поглядами.
сир, твердий сир
Вживання сиру відіграє важливу роль / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Серед любителів жирних сирів захворювання зустрічалося рідше
  • Отримані дані йдуть врозріз із традиційними поглядами

Вчені зі Швеції виявили можливий зв'язок між регулярним вживанням жирних сортів сиру і зниженою ймовірністю розвитку деменції в літньому віці.

Як повідомляє Science Alert, найменший ризик когнітивних порушень був зафіксований у людей, які щодня додавали до раціону щонайменше 50 грамів сиру з високим вмістом жиру.

Дослідження тривало близько чверті століття й охопило понад 27 тисяч дорослих шведів. За цей час діагноз деменції було поставлено приблизно 3,2 тисячі учасників. Аналіз показав, що серед любителів жирних сирів - таких як чеддер, гауда, пармезан, брі, грюєр або моцарела - захворювання зустрічалося рідше, ніж у тих, хто їв сир у мінімальних кількостях.

З урахуванням таких факторів, як вік, стать, освіта та особливості харчування, дослідники дійшли висновку, що високе споживання жирного сиру пов'язане зі зменшенням загального ризику деменції приблизно на 13%. При цьому аналогічного ефекту не виявили у знежирених молочних продуктів, включно з молоком, йогуртами та кефіром. Що стосується вершкового масла, його надмірне вживання, навпаки, може бути пов'язане з підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера.

Автори підкреслюють, що отримані дані суперечать традиційним поглядам на шкоду жирних молочних продуктів для мозку, однак механізми такого ефекту поки що незрозумілі й потребують подальших досліджень.

Незалежні фахівці закликають ставитися до висновків з обережністю. Одним з обмежень роботи є те, що раціон учасників оцінювали лише на початку дослідження, тоді як за десятиліття він міг істотно змінитися. Експерти нагадують: жоден окремий продукт не може слугувати захистом від деменції - вирішальне значення має спосіб життя загалом.

Важлива ознака хвороби: попередження вчених

Зміни форми нігтів на тлі постійної втоми можуть вказувати на серйозні проблеми зі здоров'ям. Однією з тривожних ознак є так званий синдром "барабанних паличок" (clubbing), за якого кінчики пальців поступово потовщуються й округлюються, а нігті набувають опуклої форми, схожої на перевернуту ложку. Подушечки пальців стають м'якими, злегка набряклими і нерідко теплішими за звичайні. Зазвичай такі зміни спочатку помітні на великих або вказівних пальцях, а згодом можуть торкнутися й інших.

Як повідомляв Главред, одним із найнебезпечніших і смертоносних вірусів, який охопив планету, був коронавірус. Незважаючи на те, що він поширювався хвилями й іноді знижував свою інтенсивність, лікарі заявили, що можливо потрібно буде повернутися до карантинних обмежень.

Також заслужений лікар України, інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська дала несподіваний прогноз поширення штаму коронавірусу Омікрон і сказала, що він "здувся" до рівня звичайного грипу.

Science Alert

Science Alert - сайт, на якому публікуються матеріали та дослідення вчених на різні тематики. Також автори порталу висвітлюють найважливіші наукові проблеми сучасності.

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

