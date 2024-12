РФ масовано б'є по Україні ракетами й дронами: в ISW назвали цілі ударів

Важливо:

Серія ударів країни-агресора РФ по українських енергетичних об'єктах є частиною ширшої кампанії, спрямованої на заморожування України взимку та ухвалення політичних рішень, вигідних Кремлю.

"Серія російських ударів по українських енергетичних об'єктах є частиною ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб заморозити Україну взимку 2024-2025 років і примусити Україну та Захід до ухвалення політичних рішень, вигідних Росії", - йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадується про те, що Росія неодноразово атакувала українську інфраструктуру впродовж осені та зими від моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та провела масштабні удари по українській інфраструктурі, зокрема 16-17 та 25-26 листопада цього року.

"Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська провели удар 12-13 грудня у відповідь на удар України по Таганрогу, Ростовська область, 11 грудня з використанням наданих Заходом ATACMS, хоча російські війська, ймовірно, планували провести такий удар незалежно від цього, і їм зручно використовувати удар 11 грудня для виправдання поточних російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні", - уточнюють військові аналітики.

Вони впевнені, що цей російський меседж, імовірно, спрямований на те, щоб заспокоїти заклики російського ультранаціоналістичного співтовариства до відплати за українські удари по Росії, і має на меті підтримати кампанію рефлексивного контролю Кремля, спрямовану на те, щоб примусити західні країни ухвалювати рішення щодо використання Україною зброї, наданої Заходом, і майбутніх мирних переговорів на вигідних для Росії умовах.

При цьому не виключається, що українські удари по військових аеродромах у Росії та російських системах ППО в ближніх тилових районах можуть призвести до зменшення кількості російських повітряних операцій та ударів авіабомбами по Україні.

Експерти вказують на те, що загроза українських ударів по російських аеродромах у зоні дії систем ATACMS і Storm Shadow може змусити російських військових базувати літаки на аеродромах, розташованих далі вглиб Росії, та ускладнити здатність Росії завдавати ударів по Україні з використанням авіабомб.

У ISW додали, що цілеспрямована кампанія ударів по російській ППО покликана погіршити її, особливо над окупованою частиною України, щоб зменшити російські бомбардування прифронтових районів і тилових українських міст.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у п'ятницю, 13 грудня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працювали сили ППО.

Під масованим ударом країни-агресора РФ перебувала енергетика всієї України. Через атаку на енергооб'єкти обсяг відключень світла сьогодні буде збільшено.

Ракетна атака на Україну тривала майже три години, тоді як атака БпЛА тривала цілих 11 годин. Небезпечною ситуація була для Стрия, Бурштина, Одеси, Київської агломерації, Кременчука, Харківщини.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.