Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО

Коротко:
- В Україні - тривога через масовану атаку РФ
- Вибухи прогриміли на Київщині, працює ППО
У п'ятницю, 13 грудня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Уся країна - під масованою ракетною атакою РФ.
О 07:13 у Київській міській військовій адміністрації закликали жителів столиці пройти в укриття через ракетну небезпеку.
За даними моніторингових каналів, дуже багато ракет летіли в бік Києва та області.
О 07:52 стало відомо, що ракети, які летіли в бік столиці, змінили курс на захід України.
"Основна частина ракет (понад 30 ракет) летить на південь від Білої Церкви західним курсом, тобто на перетині Житомирської та Вінницької областей курсом західним", - повідомляє "Николаевский Ванек".
Тим часом жителі столиці ховаються в метро.
Дивіться відео - Кияни ховаються у метро під час ракетної атаки:
08:01 У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працюють сили ППО.
"Жителі Київської області! Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні.
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Ракетний удар по Україні 13 грудня 2024 року - що відомо
У ніч на 13 грудня країна-агресор Росія підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому Оленя. Також повідомлялося про загрозу з боку Чорноморського флоту РФ.
Близько сьомої години ранку стало відомо про пуски ракет і зліт МіГ-31К - носія надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", що становить загрозу для всіх регіонів країни.
Повідомлялося, що до 14 груп крилатих ракет "Калібр" рухаються від Херсонщини до Черкаської області.
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.
Як повідомляв Главред, 11 грудня в Пентагоні попередили, що Росія може знову вдарити "Орешником" по Україні "найближчими днями". Прессекретар відомства Сабріна Сінгх не уточнила подробиць про можливу мету атаки.
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