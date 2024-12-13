Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО

Понад 30 ракет пролетіли на південь від Білої Церкви західним курсом, повідомляють монітори.

https://glavred.net/ukraine/mnogo-raket-na-stolicu-pod-kievom-slyshny-vzryvy-rabotayut-sily-pvo-10622150.html Посилання скопійоване

По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні - тривога через масовану атаку РФ

Вибухи прогриміли на Київщині, працює ППО

У п'ятницю, 13 грудня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Уся країна - під масованою ракетною атакою РФ.

О 07:13 у Київській міській військовій адміністрації закликали жителів столиці пройти в укриття через ракетну небезпеку.

відео дня

За даними моніторингових каналів, дуже багато ракет летіли в бік Києва та області.

О 07:52 стало відомо, що ракети, які летіли в бік столиці, змінили курс на захід України.

"Основна частина ракет (понад 30 ракет) летить на південь від Білої Церкви західним курсом, тобто на перетині Житомирської та Вінницької областей курсом західним", - повідомляє "Николаевский Ванек".

Ракети змінили курс із Києва на Захід України

Тим часом жителі столиці ховаються в метро.

Кияни ховаються в метро під час повітряної тривоги / скріншот

Дивіться відео - Кияни ховаються у метро під час ракетної атаки:

08:01 У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працюють сили ППО.

"Жителі Київської області! Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Инфографика: Главред

Ракетний удар по Україні 13 грудня 2024 року - що відомо

У ніч на 13 грудня країна-агресор Росія підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому Оленя. Також повідомлялося про загрозу з боку Чорноморського флоту РФ.

Близько сьомої години ранку стало відомо про пуски ракет і зліт МіГ-31К - носія надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", що становить загрозу для всіх регіонів країни.

Повідомлялося, що до 14 груп крилатих ракет "Калібр" рухаються від Херсонщини до Черкаської області.

В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Як повідомляв Главред, 11 грудня в Пентагоні попередили, що Росія може знову вдарити "Орешником" по Україні "найближчими днями". Прессекретар відомства Сабріна Сінгх не уточнила подробиць про можливу мету атаки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред