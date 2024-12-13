Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО

Анна Ярославська
13 грудня 2024, 08:05оновлено 13 грудня, 08:47
604
Понад 30 ракет пролетіли на південь від Білої Церкви західним курсом, повідомляють монітори.
Повітряна тривога, укриття, ракетний удар
По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні - тривога через масовану атаку РФ
  • Вибухи прогриміли на Київщині, працює ППО

У п'ятницю, 13 грудня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Уся країна - під масованою ракетною атакою РФ.

О 07:13 у Київській міській військовій адміністрації закликали жителів столиці пройти в укриття через ракетну небезпеку.

відео дня

За даними моніторингових каналів, дуже багато ракет летіли в бік Києва та області.

О 07:52 стало відомо, що ракети, які летіли в бік столиці, змінили курс на захід України.

"Основна частина ракет (понад 30 ракет) летить на південь від Білої Церкви західним курсом, тобто на перетині Житомирської та Вінницької областей курсом західним", - повідомляє "Николаевский Ванек".

Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО
Ракети змінили курс із Києва на Захід України

Тим часом жителі столиці ховаються в метро.

Кияни ховаються в метро під час повітряної тривоги
Кияни ховаються в метро під час повітряної тривоги / скріншот

Дивіться відео - Кияни ховаються у метро під час ракетної атаки:

Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО

08:01 У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працюють сили ППО.

"Жителі Київської області! Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Инфографика: Главред

Ракетний удар по Україні 13 грудня 2024 року - що відомо

У ніч на 13 грудня країна-агресор Росія підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому Оленя. Також повідомлялося про загрозу з боку Чорноморського флоту РФ.

Близько сьомої години ранку стало відомо про пуски ракет і зліт МіГ-31К - носія надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", що становить загрозу для всіх регіонів країни.

Повідомлялося, що до 14 груп крилатих ракет "Калібр" рухаються від Херсонщини до Черкаської області.

В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Як повідомляв Главред, 11 грудня в Пентагоні попередили, що Росія може знову вдарити "Орешником" по Україні "найближчими днями". Прессекретар відомства Сабріна Сінгх не уточнила подробиць про можливу мету атаки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар Ракетна атака на Україну
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні запровадили екстрені відключення світла: де діють нові графіки

В Україні запровадили екстрені відключення світла: де діють нові графіки

09:35Україна
Армія РФ атакує енергетику України: відключень світла буде більше

Армія РФ атакує енергетику України: відключень світла буде більше

08:58Україна
Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО

Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО

08:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - зміни, Коням - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - зміни, Коням - розчарування

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

П'ятниця 13-те: що можна і не можна робити цього дня

П'ятниця 13-те: що можна і не можна робити цього дня

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

Останні новини

09:35

В Україні запровадили екстрені відключення світла: де діють нові графіки

09:29

Чи може армія РФ захопити Запоріжжя: військовий експерт дав однозначну відповідь

09:04

На Кавказі підіймають голови сили спротиву: Чечню могли атакувати не ЗСУ

08:58

Армія РФ атакує енергетику України: відключень світла буде більше

08:48

Карта Deep State онлайн за 13 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Україна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – ХараУкраїна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – Хара
08:34

Андрій Макаревич публічно "розніс" росіян - деталі

08:14

Відключення світла в Україні - графіки на 13 грудня (оновлюється)

08:10

Скільки триватиме війна?Погляд

08:05

Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППОВідео

Реклама
08:04

У Харкові "Шахед" влучив в п’ятиповерхівку: подробиці

07:24

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: список зброї для ЗСУ

06:35

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та МіГ-31К: ракети вже в Україні

06:10

У Росії танки не закінчаться ніколи?Погляд

05:48

Гороскоп на завтра 14 грудня: Стрільцям - фантастичний прибуток, Овнам - успіх

05:00

Яке сьогодні свято 13 грудня 2024 року: коли не можна виходити з дому

04:35

"Трамп готовий піти на втрати з українського боку": політолог описав небезпеку для України

04:03

Багато хто не здогадується про підробку: як перевірити iPhone на оригінальність

03:43

Як Трамп посадить Путіна і Зеленського за стіл переговорів: названо важелі тиску

03:00

10 хвилин і готово: як швидко помити витяжку – знадобляться лише два засоби

02:30

Загроза завантаження ядерної начинки: тривожний прогноз удару "Орешника" по містах

Реклама
02:03

Більшість не здогадується: чому після прання на одязі зʼявляються жирні плями

01:30

Збулася мрія Кім: Кардаш'ян знайшла собі багатого непублічного бойфренда - ЗМІ

01:11

У РФ підіймали "літак судного дня": чи повʼязано це із застосуванням "Орешника"

12 грудня, четвер
23:56

Гейлі Бібер може видихнути: Селена Гомес уперше виходить заміж

23:45

Трамп розкритикував Байдена за дозвіл ЗСУ на удари по РФ: у Білому домі відповіли

23:44

ЗСУ можуть потрапити в оточення: аналітики попередили про загрозу

23:01

"Трималася до кінця": зірку "Спіймати Кайдаша" забрали зі зйомок на швидкій

22:59

Трамп підтримав відправку західних військ до України: в WSJ розкрили подробиці

22:33

США нададуть Україні новий пакет допомоги: що в нього ввійде - Білий дім

22:16

Будуть говорити про вступ в НАТО: Єрмак анонсував переговори Зеленського і Байдена

22:16

Київ під атакою дронів: в центрі столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА - мер

22:11

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

22:00

Переговори з РФ та відправка військ союзників до України: головні новини України, дайджест

21:59

"Не існує": Єрмак поставив крапку у питанні "мирного плану" Трампа

21:51

Ворог відмовляється від штурмів "в лоб": у Нацгвардії прокоментували тактику РФ

21:48

Вова і Катя Остапчук показали першу сімейну фотосесію з новонародженим сином

21:44

Посол і почесний консул Молдови привезли подарунки дітям до Сумщини, що постраждала від вторгнення

21:01

Як відмити вапняний наліт з крана за лічені хвилини: знадобиться лише 1 засіб

20:44

"Починають заходити в місто": боєць ЗСУ розповів, коли почнуться бої за Покровськ

20:39

Вдасться значно зекономити: сантехнік розкрив приховане значення цифр на батареї

Реклама
20:24

Як не угробити повербанк: скільки часу і як правильно його заряджати

20:23

Кількість втрат під час війни в Україні перевищила 1 мільйон - генсек НАТО

20:10

РФ готує новий удар "Орешником": експерт назвав ймовірну дату атаки по Україні

19:44

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

19:39

Російський "Орешник" дістане до будь-якої точки України: експерт оцінив загрозу удару

19:35

Правоохоронцям можуть дозволити відкривати посилки українців: кого стосується

19:21

Роботодавців зобов'яжуть оплачувати візити співробітників до психіатра: коли вводяться нові правила

19:10

Чому в Берліні радіють сирійські біженці?Погляд

19:05

150 тисяч солдатів РФ почали наступ: в ЗСУ оцінили наслідки окупації Курахового

19:05

Не відправка військ: Сікорський пояснив роль Польщі у війні України з РФ

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти