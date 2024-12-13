Є влучання: 50% Тернопільщини без світла, вибухи на Львівщині - деталі атаки

Під атакою перебували Стрий, Бурштин, Одеса, Київська агломерація, Кременчук, Харківщина.

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Ворог підступно атакував Україну 13 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Коротко:

Росія масовано атакувала Україну ракетами та БпЛА

У регіонах застосовуються відключення світла

Росія 13 грудня масовано атакувала ракетами енергосистему, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій Україні. Країна-агресорка застосувала крилаті ракети повітряного та морського базування, Кинджали, балістику та Шахеди.

Деталі повідомила на своїй сторінці в соцмережі Х посол США в Україні Бріджит Брінк.

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"Станом на 07:00 за київським часом критична інфраструктура України зазнає чергової масованої атаки. Росія запустила шквал балістичних ракет по енергетичних системах, транспортних мережах і ключових об’єктах по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Удар по Україні 13 грудня - чим атакував ворог

За даними моніторів, ракетна атака на Україну тривала майже три години, тоді як атака БпЛА тривала цілих 11 годин. Небезпечною ситуація була для Стрия, Бурштину, Одеси, Київської агломерації, Кременчука, Харківщини.

Ворогом було застосовано:

крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з акваторії Каспійського моря;

крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр" запущені флотом з рейду Новоросійська.

балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М" з Бєлгородської області рф;

авіаційні крилаті керовані ракети Х-59/69;

аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Киндждал";

БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера" та імітаційного призначення;

Атака на Львівську область 13 грудня - наслідки

У Львівській області, як повідомив в соцмережах очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області. Станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має", - поінформував керівник ОВА.

За словами Козицького, через обстріли будуть зміни в графіках відключень електроенергії.

Атака на Івано-Франківщину та Прикарпаття 13 грудня - наслідки

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук зазначила в Telegram, що сьогодні вранці Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни.

"На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об’єкти критичної інфраструктури. Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих. По області працювали наші сили ППО", - заявила вона.

Як розповіла Онищук, на місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також повідомляв в Telegram про падіння уламків в селі громади.

"Працювало ППО! Є уламки в одному селі громади. Постраждалих немає!", - заявив Марцінків.

Також він заявив, що основний удар на Івано-Франківщині припав по електро- й газовій інфраструктурі.

"Був достатньо потужний, сильний удар. На жаль, маємо такі масовані спроби удару по інфраструктурі. Це один з найбільших таких ударів по заходу країни, досить відчутно. На території громади лише в одному селі впали уламки на обійстя" — міський голова Івано-Франківська.

Атака на Тернопільщину 13 грудня - наслідки

На жаль, після ракетної атаки окупантів є негативні наслідки і на Тернопільщині.

Про це уФейсбуці повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

"За результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Жертв немає. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Детальніше — пізніше. Бережіть себе", - йдеться в дописі.

Водночас в ГУ ДСНС у Тернопільській області підтвердили Укрінформу, що поблизу Тернополя працює підрозділ ДСНС.

Окрім цього, Тернопільська ОВА заявила в Telegram, що в області через російські атаки на енергосистему України ввели відключення світла.

Без енергопостачання залишилося 50% споживачів в регіоні, тому в Тернопільській області змінили обсяг застосування заходів обмеження електропостачання — його збільшили з однієї черги до трьох одночасно.

Атака на Чернігівщину 13 грудня - наслідки

Ворог атакував ударними дронами Чернігівщину, повідомили в Чернігівській обласній державній адміністрації:

Чернігівський район – Пошкоджені 2 приватні будинки;

Прилуцький район – пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії;

Ніжинський район – Через атаку дронів пошкоджена ферма. Загинули 11 корів.

Атака на Одещину 13 грудня - наслідки

На Одещині після того, як прозвучали гучні вибухи в самому місті, наразі є проблеми із водо- та електропостачанням.

Окрім цього, ДТЕК повідомив, що в Одесі та області оновили графіки відключень світла - зміни торкнулися другої та четвертої груп.

Атака на Харківщину 13 грудня - наслідки

Вранці 13 грудня російські агресори завдали удару по селищу Мирне в Берестинському районі Харкова. Внаслідок чого вже четверо постраждалих, також пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Окупанти вдарили по Мирному Берестинського району", - йдеться у повідомленні.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також в соцмережах повідомив, що удари припали на передмістя. Пізніше стало відомо, що вибухи були також зафіксовані в районі міста Чугуїв.

Атака на Київщину 13 грудня - наслідки

Сьогодні 0 7:00 ранку повітряну тривогу оголосили у Києві. Люди ховалися від обстрілів у метро, адже у регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Жителі Київщини! Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працюють сили ППО", – йдеться у повідомленні.

Удар по Україні 13 грудня - наслідки для енергоструктури

Після того, як Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України, атаковано теплоелектростанції ДТЕК, повідомили на сторінці компанії.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання. Цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії", - розповіли в ДТЕК.

Росія атакувала Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 грудня РФ підняла в небо бомбардувальники. Йшлося про Ту-95МС та МіГ-31К. Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу та попередили про ризик ракетного удару.

Згодом з'явились повідомлення, що під Києвом чути вибухи, там працюють сили ППО. Окрім цього, у Київській міській військовій адміністрації закликали жителів столиці пройти в укриття через ракетну небезпеку.

Через атаку Росії на енергоструктуру міністр енергетики Галущенко повідомив, що відключень світла буде більше. Водночас, за його словами, енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Таким чином в Україні застосовані три черги відключень світла з шести. Директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, де діють нові графіки.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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