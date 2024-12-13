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"Путін сприймає це як дозвіл продовжувати": Зеленський сказав, як зупинити удари РФ

Альона Вороніна
13 грудня 2024, 11:06
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РФ здійснила нову масовану атаку по Україні, запустивши 93 ракети і майже 200 дронів. Український президент наголосив, що балачки Путіна не зупиняють.
Удар РФ по Украине 13 декабря, Владимир Зеленский
Зеленський сказав, як зупинити удари РФ/ колаж: Главред, фото: ДСНС України у Чернігівській і Харківській областях, Офіс президента України

Коротко:

  • РФ здійснила нову масовану атаку, яка була спрямована на об’єкти енергетики
  • Окупанти запустили 93 ракети і майже 200 безпілотників
  • Зеленський зробив заяву про те, як зупинити удари РФ

Країна-агресорка Росія вранці у п’ятницю, 13 грудня, здійснила чергову масовану атаку ракетами і дронами по Україні. Російські загарбники запустили 93 ракети і майже 200 безпілотників.

З ракет вдалося збити 81, з них 11 були знищені за допомогою винищувачів F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Черговий російський ракетний удар по Україні. Крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці", – розповів український президент.

Він зазначив, що Росія не обмежена ні в далекобійності, ні в купівлі компонентів, які потрібні для виробництва ракет. Зеленський наголосив, що для того, щоб зупинити російського диктатора Путіна, потрібна потужна реакція світу.

"Це такий "мирний" план Путіна – знищити все. Це так він хоче "перемовин" – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор", – наголосив президент України.

Зеленський зазначив, що якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати.

"Потрібні "петріоти", щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет. Балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло. Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор. Сила потрібна. Україна вдячна всім, хто допомагає", – додав Зеленський.

'Путін сприймає це як дозвіл продовжувати': Зеленський сказав, як зупинити удари РФ
Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні вранці 13 грудня – що відомо

Як повідомляв Главред, вранці у п’ятницю, 13 грудня, РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та МіГ-31К, окупанти запустили по Україні ракети і дрони. В Україні була повітряна тривога.

У Харкові "Шахед" влучив в п’ятиповерхівку. Був приліт дрона у житловий багатоповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова під час нічного удару. Вранці РФ знову вдарила по Харкову – були удари по близькому передмістю.

Під Києвом було чути вибухи, працювали сили ППО. Проте багато ракет, які спершу летіли на Київ і Київщину, потім змінили свій курс і попрямували на захід.

Повідомлялося, що армія РФ атакувала енергетику України – відключень світла буде більше. Енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

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Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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