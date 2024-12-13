Армія РФ атакує енергетику України: відключень світла буде більше

Енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

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У деяких регіонах уже превентивно відключають світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

У п'ятницю, 13 грудня, енергетика всієї України перебуває під масованим ударом країни-агресора РФ. В Укренерго повідомили, що через атаку на енергооб'єкти обсяг відключень світла сьогодні буде збільшено.

Міністр енергетики Галущенко повідомив у Facebook, що енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

"Щойно вирішуватиметься безпекова ситуація, уточнюватимуться завдані пошкодження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - зазначив він.

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Тим часом в Укренерго заявили, що з актуальним графіком відключень можна ознайомитися на сайті або офіційних сторінках вашого обленерго.

Ракетний удар по Україні 13 грудня 2024 року - що відомо

У ніч на 13 грудня країна-агресор Росія підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому Оленя. Також повідомлялося про загрозу з боку Чорноморського флоту РФ.

Близько сьомої години ранку стало відомо про пуски ракет і зліт МіГ-31К - носія надзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал", що становить загрозу для всіх регіонів країни.

Повідомлялося, що до 14 груп крилатих ракет "Калібр" рухаються від Херсонщини до Черкаської області.

В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

У Київській міській військовій адміністрації закликали жителів столиці пройти в укриття. За даними моніторингових каналів, дуже багато ракет летіли в бік Києва та області.

Детальніше про ситуацію в столиці читайте в матеріалі: Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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