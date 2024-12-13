Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза завантаження ядерної начинки: тривожний прогноз удару "Орешника" по містах

Олексій Тесля
13 грудня 2024, 02:30
17
РС-26, на базі якої створеник "Орешник", від самого початку розроблялася під ядерні боєголовки, зазначає Фабіан Хоффман.
Загроза завантаження ядерної начинки: тривожний прогноз удару 'Орешника' по містах
/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Для більшості типів цілей уражаюча здатність ракети країни-агресора РФ "Орешник" залишається низькою - головним чином через недостатню точність, заявив дослідник питань ядерної та ракетної безпеки в Університеті Осло Фабіан Хоффман.

Він зазначає, що ракета РС-26, на базі якої створений "Орешник", спочатку розроблялася під ядерні боєголовки, а такому озброєнню найчастіше не потрібна висока точність, оскільки величезна потужність ядерного заряду компенсує можливі промахи.

"Якщо ядерна ракетна система переобладнується для несення неядерних боєголовок без значного підвищення точності, її ефективність значно знижується. Саме це, схоже, сталося з "Орешником", який не завдав критичної шкоди жодній із цілей у Дніпрі", - підкреслює експерт.

відео дня

При цьому він упевнений, що удар по Дніпру був актом залякування з боку Росії, адже тоді використовували неядерний боєприпас, але під час майбутніх атак може бути задіяна і ядерна зброя.

"Якщо говорити безпосередньо про бойові дії, застосування "Орешника" навряд чи серйозно вплине на перебіг війни в Україні. Для нанесення критичних ударів по важливих цілях у Росії є більш надійні ракетні системи, які мають більшу точність і можуть нести більші боєприпаси. Проте "Орешник" все ж може завдати значної шкоди цивільним об'єктам - центрам міст або житловим комплексам. У цьому контексті атака, ймовірно, мала ще одну мету: показати владі та громадянам України, що в Росії є нові озброєння, які можуть бути використані проти скупчень мирного населення", - попередив аналітик.

Водночас пояснює, що можливості Москви щодо розгортання "Орешника", найімовірніше, дуже обмежені.

"Ракетна галузь у Росії працює на межі виробничих потужностей. Найімовірніше, всі "Орешники" в російському арсеналі являють собою не нову продукцію, а модифіковані РС-26. Це означає, що доти, доки не буде організовано виробництво нових "Орешников", можливості Росії залежатимуть від кількості РС-26, що зберігаються в запасах. Важко дати точну оцінку, однак можна припустити, що запаси не перевищують 20-30 одиниць, а можливо, навіть менше", - додав Хоффман.

Загроза завантаження ядерної начинки: тривожний прогноз удару 'Орешника' по містах
/ Инфографика Главред

Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

Інші новини за темою:

Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"?

На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки.

Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість.

До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Ракета Орешник
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп розкритикував Байдена за дозвіл ЗСУ на удари по РФ: у Білому домі відповіли

Трамп розкритикував Байдена за дозвіл ЗСУ на удари по РФ: у Білому домі відповіли

23:45Світ
ЗСУ можуть потрапити в оточення: аналітики попередили про загрозу

ЗСУ можуть потрапити в оточення: аналітики попередили про загрозу

23:44Україна
Трамп підтримав відправку західних військ до України: в WSJ розкрили подробиці

Трамп підтримав відправку західних військ до України: в WSJ розкрили подробиці

22:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 13 грудня: Дівам - цікавий день, Козерогам - шалена удача

Гороскоп на сьогодні 13 грудня: Дівам - цікавий день, Козерогам - шалена удача

Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - зміни, Коням - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - зміни, Коням - розчарування

У життя увірвуться невдачі та злидні: що не можна робити 12 грудня - прикмети

У життя увірвуться невдачі та злидні: що не можна робити 12 грудня - прикмети

Лідер популярного рок-гурту нецензурно послав Тіну Кароль

Лідер популярного рок-гурту нецензурно послав Тіну Кароль

Останні новини

02:30

Загроза завантаження ядерної начинки: тривожний прогноз удару "Орешника" по містах

02:03

Більшість не здогадується: чому після прання на одязі зʼявляються жирні плями

01:30

Збулася мрія Кім: Кардаш'ян знайшла собі багатого непублічного бойфренда - ЗМІ

01:11

У РФ підіймали "літак судного дня": чи повʼязано це із застосуванням "Орешника"

12 грудня, четвер
23:56

Гейлі Бібер може видихнути: Селена Гомес уперше виходить заміж

Україна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – ХараУкраїна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – Хара
23:45

Трамп розкритикував Байдена за дозвіл ЗСУ на удари по РФ: у Білому домі відповіли

23:44

ЗСУ можуть потрапити в оточення: аналітики попередили про загрозу

23:01

"Трималася до кінця": зірку "Спіймати Кайдаша" забрали зі зйомок на швидкій

22:59

Трамп підтримав відправку західних військ до України: в WSJ розкрили подробиці

Реклама
22:33

США нададуть Україні новий пакет допомоги: що в нього ввійде - Білий дім

22:16

Будуть говорити про вступ в НАТО: Єрмак анонсував переговори Зеленського і Байдена

22:16

Київ під атакою дронів: в центрі столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА - мер

22:11

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

22:00

Переговори з РФ та відправка військ союзників до України: головні новини України, дайджест

21:59

"Не існує": Єрмак поставив крапку у питанні "мирного плану" Трампа

21:51

Ворог відмовляється від штурмів "в лоб": у Нацгвардії прокоментували тактику РФ

21:48

Вова і Катя Остапчук показали першу сімейну фотосесію з новонародженим сином

21:44

Посол і почесний консул Молдови привезли подарунки дітям до Сумщини, що постраждала від вторгнення

21:01

Як відмити вапняний наліт з крана за лічені хвилини: знадобиться лише 1 засіб

20:44

"Починають заходити в місто": боєць ЗСУ розповів, коли почнуться бої за Покровськ

Реклама
20:39

Вдасться значно зекономити: сантехнік розкрив приховане значення цифр на батареї

20:24

Як не угробити повербанк: скільки часу і як правильно його заряджати

20:23

Кількість втрат під час війни в Україні перевищила 1 мільйон - генсек НАТО

20:10

РФ готує новий удар "Орешником": експерт назвав ймовірну дату атаки по Україні

19:44

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

19:39

Російський "Орешник" дістане до будь-якої точки України: експерт оцінив загрозу удару

19:35

Правоохоронцям можуть дозволити відкривати посилки українців: кого стосується

19:21

Роботодавців зобов'яжуть оплачувати візити співробітників до психіатра: коли вводяться нові правила

19:10

Чому в Берліні радіють сирійські біженці?Погляд

19:05

150 тисяч солдатів РФ почали наступ: в ЗСУ оцінили наслідки окупації Курахового

19:05

Не відправка військ: Сікорський пояснив роль Польщі у війні України з РФ

18:40

"Стабільно високі": Сирський назвав щоденні втрати на Покровському напрямку

18:35

"Ладнаю з Росією": Трамп відповів, чи розмовляв з Путіним після перемоги на виборах

18:21

Гаряча вода не тече з крана: у чому проблема і як швидко її вирішити

18:13

Має корисну функцію: водіям розповіли про "секретну" кнопку на дзеркаліВідео

18:07

"Я вже": Аліна Гросу натякнула на вагітність

17:45

Росіяни пішли в "загул" в Сирії: в ГУР розповіли про мародерство та пияцтво

17:38

Графік вимкнення світла на 13 грудня: обмеження діятимуть весь день

17:37

Ціни стрімко "летять" вгору: в Україні дорожчають популярні продукти

17:36

ВАКС деградує через виконання завдань НАБУ-САП до рівня "радянського районного суду", – експерт

Реклама
17:34

Загострення в Запорізькій області: оголошено примусову евакуацію

17:22

Без світла до 16 годин: озвучено невтішний прогноз для одного міста України

17:07

Зеленський прибув на передову на Запоріжжі: що відомоФото

16:57

Цілунки та весільні натяки: українська співачка утнула спеку з відомим артистомВідео

16:51

"Існує три головні принципи": Сі Цзіньпін зробив нову заяву щодо війни в Україні

16:40

Не залишиться навіть сліду: 2 найкращі способи, як видалити іржу підручними засобамиВідео

16:33

Потрібно готуватись: окупанти можуть вийти на межі Дніпропетровщини - полковник

16:30

Коаліція з 5-8 країн може відправити війська в Україну: у ЄС з'явилася ідея - Reuters

16:09

"Обережно ставимося": Гетманцев сказав, коли в Україні легалізують криптовалюту

16:08

Чому не вмикається газова колонка: спритний і простий фокус вирішить проблему

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти