Загроза завантаження ядерної начинки: тривожний прогноз удару 'Орешника' по містах

РС-26, на базі якої створеник "Орешник", від самого початку розроблялася під ядерні боєголовки, зазначає Фабіан Хоффман.

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Для більшості типів цілей уражаюча здатність ракети країни-агресора РФ "Орешник" залишається низькою - головним чином через недостатню точність, заявив дослідник питань ядерної та ракетної безпеки в Університеті Осло Фабіан Хоффман.

Він зазначає, що ракета РС-26, на базі якої створений "Орешник", спочатку розроблялася під ядерні боєголовки, а такому озброєнню найчастіше не потрібна висока точність, оскільки величезна потужність ядерного заряду компенсує можливі промахи.

"Якщо ядерна ракетна система переобладнується для несення неядерних боєголовок без значного підвищення точності, її ефективність значно знижується. Саме це, схоже, сталося з "Орешником", який не завдав критичної шкоди жодній із цілей у Дніпрі", - підкреслює експерт.

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При цьому він упевнений, що удар по Дніпру був актом залякування з боку Росії, адже тоді використовували неядерний боєприпас, але під час майбутніх атак може бути задіяна і ядерна зброя.

"Якщо говорити безпосередньо про бойові дії, застосування "Орешника" навряд чи серйозно вплине на перебіг війни в Україні. Для нанесення критичних ударів по важливих цілях у Росії є більш надійні ракетні системи, які мають більшу точність і можуть нести більші боєприпаси. Проте "Орешник" все ж може завдати значної шкоди цивільним об'єктам - центрам міст або житловим комплексам. У цьому контексті атака, ймовірно, мала ще одну мету: показати владі та громадянам України, що в Росії є нові озброєння, які можуть бути використані проти скупчень мирного населення", - попередив аналітик.

Водночас пояснює, що можливості Москви щодо розгортання "Орешника", найімовірніше, дуже обмежені.

"Ракетна галузь у Росії працює на межі виробничих потужностей. Найімовірніше, всі "Орешники" в російському арсеналі являють собою не нову продукцію, а модифіковані РС-26. Це означає, що доти, доки не буде організовано виробництво нових "Орешников", можливості Росії залежатимуть від кількості РС-26, що зберігаються в запасах. Важко дати точну оцінку, однак можна припустити, що запаси не перевищують 20-30 одиниць, а можливо, навіть менше", - додав Хоффман.

/ Инфографика Главред

Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

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