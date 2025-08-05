Кремль тягне гуму: чи відбудуться переговори Зеленського і Путіна - Politico

РФ висуває завідомо неприйнятні умови, щоб імітувати готовність до діалогу і використовувати затримки в переговорах, щоб захоплювати нові території.

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Кремль висуває завідомо неприйнятні умови, щоб імітувати готовність до діалогу / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

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Путін затягує переговори про перемир'я

Трамп вимагає негайного припинення вогню від РФ

Україна наполягає на прямому діалозі

Кремль продовжує затягувати будь-які потенційні переговори щодо припинення вогню з Україною. Як пише Politico, це відбувається навіть на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі мита до 8 серпня.

Видання нагадує слова спікера Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що президент Росії Володимир Путін "не виключає" зустрічі зі своїм українським колегою, але лише після завершення певної "роботи". За його словами, ця робота "поки не проведена".

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"Остання заява, опублікована в понеділок прессекретарем Кремля Дмитром Пєсковим, є черговою спробою Москви уникнути серйозних переговорів після того, як президент США Дональд Трамп зажадав від Росії погодитися на припинення вогню до 8 серпня, інакше Росію піддадуть митам. Спочатку Трамп дав Росії 50-денний термін, але скоротив його минулого тижня, висловивши "розчарування" Путіним", - йдеться в статті.

Минулого тижня президент України Зеленський закликав до зустрічі з Путіним.

"Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії, тому Україна вкотре пропонує вийти за межі технічних переговорів - не обмінюватися заявами, а зустрітися на рівні лідерів", - написав Зеленський у своєму дописі в соцмережі X 1 серпня.

Тим часом Кремль неодноразово натякав на перспективу переговорів з Україною про припинення війни, висуваючи при цьому нездійсненні умови, використовуючи затримки для продовження обстрілів і захоплення нових територій.

Чи є шанс на зустріч Зеленського і Путіна - прогноз експерта

Голова Центру громадської аналітики "Вежа" і благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає малоймовірною перспективу зустрічі між Зеленським і Путіним.

"На цьому етапі я не бачу жодних передумов або перспектив щодо проведення такої зустрічі. Україна вкотре намагається показати Трампу, що Київ для припинення війни готовий контактувати з Москвою як на рівні робочих груп, так і на вищому політичному рівні. А Росія, зі свого боку, займається лише спекуляціями", - зазначив він у колонці для Главреда.

Клочок нагадав, що минулі переговори в Туреччині показали: Стамбул є лише майданчиком для технічної організації, а не реального діалогу.

За його словами, заява глави МЗС Туреччини Хакана Фідана про нібито досягнуту "принципову домовленість" щодо організації зустрічі лідерів у Туреччині - не більше ніж ілюзія, мета якої - продемонструвати неіснуючий дипломатичний прогрес.

"Це всього лише спроба Анкари зберегти обличчя і створити враження посередництва - не більше того. Принципова згода нібито існує вже кілька місяців, а саміт обіцяли ще в червні. Але його не відбулося, бо Путіну зустріч із Зеленським не потрібна. Він цього не хоче", - пояснив експерт.

Крім того, Клочок припускає, що Путін більше зацікавлений у зустрічі з Дональдом Трампом - нібито у вересні, на заходах з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни. Однак залишається під питанням, чи поїде туди сам Трамп.

Зустріч Зеленського з Путіним - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним "хоч завтра", щоб обговорити закінчення війни РФ проти України. Про це заявив спікер МЗС Георгій Тихий після переговорів у Стамбулі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Путін може піти на переговори із Зеленським тільки в тому разі, якщо Захід вживе жорстких заходів. Із Путіним можна розмовляти в певному форматі, і якщо він у присутності президента США Дональда Трампа та турецького глави держави Реджепа Ердогана візьме на себе зобов'язання і не виконає їх, ситуація виглядатиме вже по-іншому.

Посол України в Анкарі Наріман Джелял заявив, що саме Туреччина є найкращою країною-посередницею для організації переговорів за участю президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа і кремлівського диктатора Володимира Путіна.

За даними ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями прибуде до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Під час переговорів лідери обговорять зусилля Анкари щодо мирного врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України.

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