Війна РФ проти європейських країн: названо реальні можливості та сили росіян

На території України зараз близько 700 тисяч російського людського ресурсу.

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РФ потрібні люди та техніка / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

У Росії критичний дефіцит техніки

В Україні Росія воює переважно людським ресурсом

Для війни проти однієї з європейських країн Росії потрібно буде провести мобілізацію

Стан армії та економіки не дозволять країні-агресору Росії розпочати війну проти кількох європейських країн одночасно. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Скільки техніки є в росіян

За його словами, в Україні Росія воює переважно людським ресурсом, все менше використовуючи механізовану компоненту.

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"Це свідчить про майже повне спустошення російських складів і радянських центрів зберігання, техніку з яких РФ відновлювала і відправляла в зону бойових дій", - наголосив він.

Зазначається, що у Росії не налагоджено повноцінне серійне виробництво танків, бойових броньованих машин, артилерії – там це дрібносерійне виробництво.

"Тому Росія серйозно просідає в штатному забезпеченні підрозділів необхідною кількістю техніки. Саме тому російська армія воює на "жигулях", "уазиках", мотоциклах і велосипедах. Але це не означає, що в Росії взагалі немає танків і їх виробництва. Є, але настільки невелике, що росіяни економлять", - каже Коваленко.

На його думку, у Росії критичний дефіцит техніки, а російські підрозділи забезпечені технікою на 30-50%. Через це ми зараз бачимо антирекорди за показниками знищеної російської техніки.

Людський ресурс в Росії

Експерт зауважив, що на території України зараз близько 700 тисяч російського людського ресурсу.

"Піхоти Росії достатньо для проведення повільних повзучих наступальних дій. Якщо росіяни збережуть такий темп наступу і такий контингент на нашій території, вони так зможуть воювати ще дуже і дуже довго: на жаль, "м'яса" Росії вистачить", - сказав він.

Що потрібно РФ для війни проти європейських країн

Військово-політичний оглядач додає, що для війни проти однієї з європейських країн Росії потрібно буде, по-перше, провести мобілізацію, тому що їй знадобиться 150-200 тисяч людських ресурсів.

"Тому буде чергова "часткова мобілізація", або її назвуть інакше, наприклад, "сталінська" або "путінська" мобілізація. І, думаю, спробують набрати "стелю", тобто 500 тисяч осіб, щоб було забезпечено "м'ясом" і український фронт, і європейський", - наголосив він.

По-друге, за його словами, для ефективного прориву в Європі і швидкого взяття під свій контроль країни або коридору, Росії знадобиться техніка.

"Тому техніку російських окупаційних військ, яка зараз є в Україні, вони будуть використовувати для прориву в Європі. 500 танків у Росії набереться без проблем, знайде вона і тисячу гаубиць, так само і з "артою", 1,5-2 тисячі ББМ росіяни теж назбирають. Так, Росії вистачить ресурсів для створення європейського плацдарму, але техніка закінчиться, і це буде кінець російським запасам механізованої компоненти", - підсумував Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, коли може початися російське вторгнення в країни Європи, чому для цього Путін не зупинятиме війну в України, а також які наслідки матиме війна Росії і НАТО:

На яку країну може напасти Росія

Олександр Коваленко вважає, що наступною жертвою Кремля може бути будь-яка країна, з якою межує РФ.

За його словами, є загроза з боку РФ для Фінляндії, Швеції та Норвегії, Литви, Латвії, Естонії та Польщі. Також, цілком ймовірно, що Росія може розіграти "гібридний" сценарій із країнами колишнього СРСР.

Війна РФ з іншими країнами - що відомо

Як повідомляв Главред, очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов говорив, що країна-агресорка Росія реалізує найбільшу за останні 45 років програму переозброєння на суму понад 1,1 трильйона доларів. Таким чином РФ готується до великої війни, але не проти України, а проти НАТО.

Видання The Telegraph писало, що Росія дійсно готується до війни, але не проти НАТО. Швидше, Кремль має намір напасти на одну з пострадянських держав.

Водночас, посол Києва у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що НАТО не готове до війни, оскільки блок лише оновлює армії своїх країн сучасним озброєнням, але не змінює доктрини.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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