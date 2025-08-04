Дрони РФ атакували Одеську область: горіли радіоринок і гуртожиток

На щастя, внаслідок ворожої атаки немає загиблих і постраждалих.

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Атака дронів на Одеську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Вночі в Одеській області гриміли вибухи

Унаслідок атаки дронів спалахнули пожежі

Загиблих і постраждалих немає

У ніч на понеділок, 4 серпня, російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. Унаслідок влучень спалахнули масштабні пожежі.

За даними ДСНС, найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де розміщувалася електроніка та побутова техніка.

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Також масштабну пожежу ліквідовано в недіючому гуртожитку.

Окрім цього в Одеському районі пошкоджено приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвір'ї.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вранці 4 серпня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К ВПС РФ. Цей літак є носієм ракет "Кинджал", які становлять загрозу для всієї країни.

За даними моніторингових каналів, два вибухи прогриміли в межах Хмельницького району Хмельницької області.

31 липня окупанти завдали ракетного удару по Києву. У Святошинському районі міста - "приліт" просто в житловий будинок.

Влученням ракети було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхівки. Загинула 31 людина (зокрема п'ятеро дітей) і поранено понад 159 (зокрема 16 дітей).

26 липня окупанти вдарили по Сумах дронами. Постраждала цивільна інфраструктура міста. Унаслідок чергового удару частина жителів тимчасово залишилася без електропостачання. Загалом було зафіксовано чотири прильоти.

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