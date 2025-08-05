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Немає світла і води, поранено дітей: РФ завдала масованого удару по Лозовій

Анна Ярославська
5 серпня 2025, 07:29
300
Вночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку Лозової.
Немає світла і води, поранено дітей: РФ завдала масованого удару по Лозовій
Лозова пережила наймасованіший удар з початку війни / Колаж: Главред, фотот: ДСНС, скріншот

Коротко:

  • РФ атакувала Лозову дронами
  • Пошкоджено критичну інфраструктуру та житлові будинки
  • Є постраждалі, зокрема й діти

Місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Є поранені, зокрема й діти.

Близько третьої години ночі 5 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російських безпілотників у напрямку Лозової. Жителів попереджали про масовану ворожу атаку.

відео дня

"Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни. Пошкоджено критичну інфраструктуру, багатоповерхівки, приватний сектор", - повідомив уранці у вівторок міський голова Лозової Сергій Зеленський.

За його словами, серед поранених двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога.

Зранку частина Лозової залишалася без електропостачання. Найбільші проблеми зафіксовано в мікрорайоні Авилівка та Катеринівському старостинському окрузі.

Міські комунальні служби працюють над відновленням водопостачання.

Крім того, через пошкодження інфраструктури запроваджуються зміни в транспортному сполученні.

Немає світла і води, поранено дітей: РФ завдала масованого удару по Лозовій
Шахеди - що про них відомо / Инфографика: Главред

Оновлено. В Укрзалізниці повідомили, що в результаті ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв.

"Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з обстрілом вже прямує об'їзним маршрутом поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків.

"Те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку — обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси", - додали в УЗ.

Дивіться відео - Наслідки атаки на Лозову:

Немає світла і води, поранено дітей: РФ завдала масованого удару по Лозовій

Довідка. Лозова – місто в Харківській області України, адміністративний центр Лозівського району та Лозівської міської громади, пише Вікіпедія.

Друге за населенням, після Харкова, місто області. Відстань до Харкова – 148 кілометрів.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 4 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. У результаті влучень спалахнули масштабні пожежі.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де знаходилася електроніка і побутова техніка. Також масштабну пожежу ліквідовано в недіючому гуртожитку.

31 липня окупанти завдали ракетного удару по Києву. У Святошинському районі міста - "приліт" просто в житловий будинок.

Влученням ракети було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхівки. Загинула 31 людина (зокрема п'ятеро дітей) і поранено понад 159 (зокрема 16 дітей).

26 липня окупанти вдарили по Сумах дронами. Постраждала цивільна інфраструктура міста. Унаслідок чергового удару частина жителів тимчасово залишилася без електропостачання. Загалом було зафіксовано чотири прильоти.

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