Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Путіна не буде серед живих": названо головну умову виживання диктатора РФ

Олексій Тесля
5 серпня 2025, 09:49
225
Володимир Путін воюватиме, бо це "є сенсом його життя і запорукою виживання", впевнений Олександр Коваленко.
Олександр Коваленко, ЧФ РФ
Олександр Коваленко спрогнозував ймовірні кроки Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Facebook, Telegram

Важливе із заяв Коваленка:

  • Путін воюватиме, бо це є сенсом його життя
  • Навіть коли Путіна не стане, війна ще деякий час триватиме

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко відповів на запитання про те, якими можуть бути цілі нової військової кампанії країни-агресора РФ у Європі.

"Росія так може перевіряти, наскільки швидко країни Альянсу можуть задіяти свій ресурс для протидії. Але це все одно буде війна Росії з країнами Заходу. І це буде війна заради війни", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт говорить про те, що диктатор Володимир Путін воюватиме, тому що це "є сенсом його життя і запорукою виживання".

"Якщо завтра зупиниться війна, то післязавтра Путіна не буде серед живих. Будь-яка війна, якщо вона не визвольна, є деструктивним процесом, який несе тільки руйнування і деградацію. А лідер держави, який розв'язує війну, є хворою людиною, яка починає війну заради війни. Ми це бачимо по Путіну: у нього не буде кінця війни - буде війна без кінця", - упевнений він.

Співрозмовник також упевнений у тому, що навіть коли Путіна не стане, війна ще певний час триватиме, тому що режим, "спадщина" та оточення, які після нього залишаться, не зможуть швидко її припинити.

"Адже російське суспільство звикло жити з великою місією у вигляді "СВО", і йому начхати, що гинуть тисячі людей щодня і буде гинути ще більше. Там відбулися психологічні метаморфози: росіяни отримують задоволення від страждань інших людей і від того, що Росія захоплює якісь території, де вони ніколи не побувають. Тому, на жаль, війна триватиме ще довго. У цьому зацікавлений і Путін, який живе заради війни, і російське суспільство, яке війну схвалює і плюсує", - додав Коваленко.

Несподіване припущення про нову війну в Європі

Аналітик Коваленко раніше висловив думку з приводу того, яка країна може виявитися наступною мішенню Кремля після України.

За його словами, не виключено, що під загрозою перебувають скандинавські держави - Фінляндія, Швеція і Норвегія. Крім того, він зазначив, що в зоні потенційного ризику залишаються і країни Балтії - Латвія, Литва, Естонія - а також Польща.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін раптово заговорив про свого наступника. Він навіть уточнив, що боротьба може бути між кількома кандидатами.

Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Одразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Олександр Коваленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Знищили кілька сотень окупантів: ГУРівці провели потужні спецоперації на Сумщині

Знищили кілька сотень окупантів: ГУРівці провели потужні спецоперації на Сумщині

11:49Війна
Подвійний удар за підтримку війни РФ: Китай та Індія під загрозою потужних санкцій

Подвійний удар за підтримку війни РФ: Китай та Індія під загрозою потужних санкцій

11:48Світ
Сильна спека та дощі із градом: українців закликали бути обережними у середу

Сильна спека та дощі із градом: українців закликали бути обережними у середу

11:19Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

47-річна українська акторка вагітна: "Дякую тобі, Боже!"

47-річна українська акторка вагітна: "Дякую тобі, Боже!"

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

Останні новини

12:27

Після моря, басейну та навіть без води: як часто потрібно прати купальник

12:25

Потап уперше заговорив про дитину від Насті Каменських - деталіВідео

12:19

До Дня Незалежності України: росіяни прагнуть "взяти у тиски" важливе місто

11:49

Знищили кілька сотень окупантів: ГУРівці провели потужні спецоперації на СумщиніВідео

11:48

Подвійний удар за підтримку війни РФ: Китай та Індія під загрозою потужних санкцій

Україна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - МакогонУкраїна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - Макогон
11:41

Гайтану не пускають до батька, який у критичному стані - причина

11:39

5 знаків зодіаку, які, здається, завжди переслідує невдача

11:30

З Яблучним Спасом 2025 - красиві картинки та привітання

11:19

Сильна спека та дощі із градом: українців закликали бути обережними у середу

Реклама
10:56

Справжнє диво: пральна машина засліпить чистотою з одним натуральним засобомВідео

10:43

Китайський гороскоп на завтра 6 серпня: Бикам - страх, Півням - жертви

10:26

Після атаки дронів: Рязанський НПЗ вдвічі скоротив потужності, подробиці

10:26

"Полювання на людей": РФ обстріляла Україну дронами та балістикою - деталіФото

10:14

Злата Огнєвіч уперше публічно представили свого бойфренда - деталіВідео

10:03

Кремль тягне гуму: чи відбудуться переговори Зеленського і Путіна - Politico

09:49

"Путіна не буде серед живих": названо головну умову виживання диктатора РФВідео

09:44

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 серпня (оновлюється)

09:40

Сьогодні обертання Землі прискориться: це може стати катастрофою для світу

09:28

Війна РФ проти європейських країн: названо реальні можливості та сили росіянВідео

09:12

"Обожнюю": Наталя Могилевська показала чоловіка на прогулянці Києвом

Реклама
08:34

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:29

У Ростовській області невідомі дрони атакували залізничну станцію: спалахнула пожежа

08:28

У Польщі заговорили про скасування безвізу з Україною: що кажуть в ЦПД

08:10

Критерії того, що війна добігає кінця: коли путін з оточенням заспокояться?Погляд

07:29

Немає світла і води, поранено дітей: РФ завдала масованого удару по ЛозовійФотоВідео

07:00

Лідер Туреччини найближчими днями відвідає Київ: про що Ердоган поговорить із Зеленським

06:10

Початок місяця катастроф для РФПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти літеру X

05:37

Наступ в пріоритеті: оглядач пояснив мету військових навчань біля України

05:00

Знаків зодіаку чекає винагорода та успіх 5 серпня: названо чотирьох щасливчиків

04:35

Чому не можна казати "рани заживають": вчителька дала відповідьВідео

04:12

Гороскоп на завтра 6 серпня: Близнюкам - захопливі новини, Ракам - прибуток

03:45

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

03:05

Наступна жертва Кремля: несподіваний прогноз нової війни у ЄвропіВідео

02:20

Підводний цвинтар: що знаходиться на дні Великої блакитної діри

02:17

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

01:30

Король Чарльз III позбувається речей покійної Єлизавети II: у Мережі обурюються

01:10

Чи можливий прорив: військовий про несподівану активність РФ біля однієї з областей

00:00

РФ готується до масованих атак "Шахедами": експерт розкрив факти та нові локації

04 серпня, понеділок
23:19

Посол США у НАТО пообіцяв хороші новини для України і жорстко висловився про Путіна

Реклама
22:53

Як позбутися запотівання вікон: домашні лайфхаки без кондиціонера та хімії

22:05

"Є лише два варіанти": експерт розповів, скільки триватиме війна РФ з НАТОВідео

22:00

Удар українського дрона в нафтове серце РФ: чим загрожує зупинка ключового заводу

21:58

За добу росіяни просунулись на 3 км: названо найзагрозливішу ділянку фронту

21:57

Весілля, вагітність і нове ім'я: зірка "Аферистів в сітях" порушила мовчання про особисте

21:55

Путініст Кіркоров потрапив у великі проблеми в РФ - що сталося

21:18

Помилитися неможливо: одна вірна ознака моментально покаже нітратний кавунВідео

21:08

Американська зброя від Нідерландів: що увійде в новий пакет допомоги Україні

21:02

Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

20:59

Політолог розкрив "головну місію" Віткоффа в Москві: на що очікують у Вашингтоні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти