"Путіна не буде серед живих": названо головну умову виживання диктатора РФ

Володимир Путін воюватиме, бо це "є сенсом його життя і запорукою виживання", впевнений Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко спрогнозував ймовірні кроки Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Facebook, Telegram

Важливе із заяв Коваленка:

Путін воюватиме, бо це є сенсом його життя

Навіть коли Путіна не стане, війна ще деякий час триватиме

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко відповів на запитання про те, якими можуть бути цілі нової військової кампанії країни-агресора РФ у Європі.

"Росія так може перевіряти, наскільки швидко країни Альянсу можуть задіяти свій ресурс для протидії. Але це все одно буде війна Росії з країнами Заходу. І це буде війна заради війни", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт говорить про те, що диктатор Володимир Путін воюватиме, тому що це "є сенсом його життя і запорукою виживання".

"Якщо завтра зупиниться війна, то післязавтра Путіна не буде серед живих. Будь-яка війна, якщо вона не визвольна, є деструктивним процесом, який несе тільки руйнування і деградацію. А лідер держави, який розв'язує війну, є хворою людиною, яка починає війну заради війни. Ми це бачимо по Путіну: у нього не буде кінця війни - буде війна без кінця", - упевнений він.

Співрозмовник також упевнений у тому, що навіть коли Путіна не стане, війна ще певний час триватиме, тому що режим, "спадщина" та оточення, які після нього залишаться, не зможуть швидко її припинити.

"Адже російське суспільство звикло жити з великою місією у вигляді "СВО", і йому начхати, що гинуть тисячі людей щодня і буде гинути ще більше. Там відбулися психологічні метаморфози: росіяни отримують задоволення від страждань інших людей і від того, що Росія захоплює якісь території, де вони ніколи не побувають. Тому, на жаль, війна триватиме ще довго. У цьому зацікавлений і Путін, який живе заради війни, і російське суспільство, яке війну схвалює і плюсує", - додав Коваленко.

Несподіване припущення про нову війну в Європі

Аналітик Коваленко раніше висловив думку з приводу того, яка країна може виявитися наступною мішенню Кремля після України.

За його словами, не виключено, що під загрозою перебувають скандинавські держави - Фінляндія, Швеція і Норвегія. Крім того, він зазначив, що в зоні потенційного ризику залишаються і країни Балтії - Латвія, Литва, Естонія - а також Польща.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін раптово заговорив про свого наступника. Він навіть уточнив, що боротьба може бути між кількома кандидатами.

Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Одразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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