РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

Коротко:
- РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг
- Під удар потрапило промислове підприємство
- Пожежники ліквідовують наслідки обстрілу
В ніч на 2 березня армія РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство. Спалахнуло кілька пожеж.
"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджено підприємство. Там сталося кілька пожеж. Пожежники ліквідують наслідки", - повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.
За попередніми даними, люди не постраждали.
Перед цим голова Ради оборони міста Олександр Вілкул попереджав про масований дроновий удар. У той момент у напрямку Кривого Рогу летіли ще щонайменше 5 дронів.
Вранці Ганжа повідомив, що вночі захисники неба з ПВК "Схід" знищили шість ворожих БПЛА над Дніпропетровщиною.
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, 27 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті російського удару травмовано чотири людини, зокрема і один підліток.
В ніч на 26 лютого російські окупанти вкотре здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.
Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".
Крім того, під ударом опинилася і Полтавська область. В результаті падіння уламків і прямих влучень пошкоджені об'єкти промислового підприємства. У Лубенському районі в результаті падіння уламків пошкоджені приватне домоволодіння і лінія електропередач. Тому без світла залишилися 18209 побутових і 1781 юридичних споживачів.
Також армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. В результаті атаки отримав пошкодження об'єкт енергетики на півдні регіону.
Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі
Росіяни готують нові атаки по інфраструктурі, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми знаємо, що росіяни не збираються припиняти удари. Це факт. Вони готують нові атаки по інфраструктурі", – сказав він у вечірньому відеозверненні 1 березня.
Президент зазначив, що розвідка надає відповідну інформацію, тому кожен, чия робота і служба захищати Україну від ударів, повинен бути так само зосереджений навесні, як і взимку.
Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
