Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

Анна Ярославська
2 березня 2026, 06:49оновлено 2 березня, 07:26
Шість БПЛА були збиті над Дніпропетровщиною під час атаки.
Рятувальник, дрони
В результаті атаки спалахнуло кілька пожеж / Колаж: Главред, фото: ДержНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг
  • Під удар потрапило промислове підприємство
  • Пожежники ліквідовують наслідки обстрілу

В ніч на 2 березня армія РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство. Спалахнуло кілька пожеж.

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджено підприємство. Там сталося кілька пожеж. Пожежники ліквідують наслідки", - повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

відео дня

За попередніми даними, люди не постраждали.

Перед цим голова Ради оборони міста Олександр Вілкул попереджав про масований дроновий удар. У той момент у напрямку Кривого Рогу летіли ще щонайменше 5 дронів.

Вранці Ганжа повідомив, що вночі захисники неба з ПВК "Схід" знищили шість ворожих БПЛА над Дніпропетровщиною.

РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 27 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті російського удару травмовано чотири людини, зокрема і один підліток.

В ніч на 26 лютого російські окупанти вкотре здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".

Крім того, під ударом опинилася і Полтавська область. В результаті падіння уламків і прямих влучень пошкоджені об'єкти промислового підприємства. У Лубенському районі в результаті падіння уламків пошкоджені приватне домоволодіння і лінія електропередач. Тому без світла залишилися 18209 побутових і 1781 юридичних споживачів.

Також армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. В результаті атаки отримав пошкодження об'єкт енергетики на півдні регіону.

Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі

Росіяни готують нові атаки по інфраструктурі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми знаємо, що росіяни не збираються припиняти удари. Це факт. Вони готують нові атаки по інфраструктурі", – сказав він у вечірньому відеозверненні 1 березня.

Президент зазначив, що розвідка надає відповідну інформацію, тому кожен, чия робота і служба захищати Україну від ударів, повинен бути так само зосереджений навесні, як і взимку.

Інші новини:

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні Дніпропетровська область новини України війна Росії та України Кривий Ріг атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у Британії

Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у Британії

08:18Світ
"Є три кандидати": Трамп порівняв Іран з Венесуелою та натякнув на зміну влади

"Є три кандидати": Трамп порівняв Іран з Венесуелою та натякнув на зміну влади

07:20Світ
РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

06:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

Останні новини

08:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 березня (оновлюється)

08:18

Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у БританіїВідео

08:12

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

08:09

Карта Deep State онлайн за 2 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:20

"Є три кандидати": Трамп порівняв Іран з Венесуелою та натякнув на зміну влади

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українцівРеформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців
06:54

РФ відмовилася допомагати своєму союзнику: Семиволос - про "відмазку" КремляПогляд

06:49

РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

05:55

"Нас з Настею тягне": Потап розкрив, коли повернеться в Україну

05:03

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Реклама
04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні серфінгіста за 43 с

03:32

Ситуація з підтримкою США може різко змінитись: названо вирішальну датуВідео

03:07

Дорослі сини зіркової матері: як виглядають діти Брітні Спірс

02:35

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

02:33

Сенсація з космосу: гігантська зірка несподівано змінила колір і температуру

02:18

Лютий змінив фронт: скільки територій окупувала РФ — аналіз DeepState

01:31

58-річний всесвітньо відомий діджей вчетверте став батьком

00:55

"Все йде за планом": Трамп зробив заяву щодо термінів операції в Ірані

00:48

Анна Сєдокова загриміла до лікарні - подробиці

00:00

Тюльпани залишаються яскравими значно довше: прості лайфхаки до 8 березняВідео

01 березня, неділя
23:52

Міцні гени: ексдружина Кличка показала їхню спільну доньку

Реклама
23:49

У Києві та області відключатимуть світло 2 березня: що відомо про графіки

22:25

РФ "кинула" Іран і відмовила в допомозі: експерт розкрив підлу позицію Кремля

22:08

Голова на 360° і "вічні" зуби: факти про кроликів, про які не говорять

22:04

Світла стане значно більше – нові графіки для Дніпра та області на 2 березняФото

22:03

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

21:48

Гороскоп Таро на березень 2026: Козерогам – поїздка, Водоліям – прибуток, Рибам – подарунокВідео

21:42

Трамп не збирається змінювати режим в Ірані, він хоче іншого - Сергій БережнийПогляд

21:27

Розвідка дізналася про плани РФ: Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі

21:23

"Розлучена" Pink гостро відреагувала на розрив з чоловіком

21:10

Російська пропаганда загострює тон: для чого Кремль запускає нові "страшилки"

20:58

Небезпечні метеоявища насуваються на Львівщину: оголошено попередження

20:38

РФ обрала нові цілі для наступу: в ОП розкрили, які міста під загрозою

20:28

Андрусів: Чому удари по Ірану стануть "стратегічною смертю" для армії РФПогляд

20:16

Контракти з чіткими термінами служби з'являться для всіх: в ОП анонсували зміни

20:10

Березневий старт для часнику: дві обов’язкові дії для великих головокВідео

20:04

Шафа тріщить, а вдягнути нічого — що більшість жінок робить не так

19:47

Морський бій: Трамп заявив про масове знищення кораблів в атаці на Іран

19:34

Коронна хитрість досвідчених кулінарів: одна дрібниця перетворює яєчню на шедеврВідео

19:24

Весна стартує з характером: якою буде погода у Дніпрі у перший тиждень березня

18:51

Від полону до "підриву" Ради: куди зникла Надія Савченко та як вона виглядає заразВідео

Реклама
18:45

Путін знайшов у подіях в Ірані новий козир для війни в Україні - Politico

18:30

Старший на 20 років: молода наречена Довженка зізналася, як закрутила роман з актором

18:29

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

18:29

Плани наступу РФ зірвано: ЗСУ прорвали оборону на важливому напрямку, деталіВідео

18:27

Загроза нового прориву РФ: розкрито сценарій і названо несподіваний напрямокВідео

18:06

Зефір за 10 хвилин: Євген Клопотенко розкрив головний секрет

17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": як звучить українська версія висловуВідео

17:34

РФ готує оточення і обходить з флангів: в ДШВ назвали "гарячу" точку фронту

17:29

В Ірані заявили про удар ракетами по авіаносцю США - що відомо

17:27

У Динамо назрівають великі зміни: Суркіс пояснив відсутність Ярмоленка у старті

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти