РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

Шість БПЛА були збиті над Дніпропетровщиною під час атаки.

В результаті атаки спалахнуло кілька пожеж

Коротко:

РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг

Під удар потрапило промислове підприємство

Пожежники ліквідовують наслідки обстрілу

В ніч на 2 березня армія РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство. Спалахнуло кілька пожеж.

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджено підприємство. Там сталося кілька пожеж. Пожежники ліквідують наслідки", - повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Перед цим голова Ради оборони міста Олександр Вілкул попереджав про масований дроновий удар. У той момент у напрямку Кривого Рогу летіли ще щонайменше 5 дронів.

Вранці Ганжа повідомив, що вночі захисники неба з ПВК "Схід" знищили шість ворожих БПЛА над Дніпропетровщиною.

Шахеди - що про них відомо

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 27 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті російського удару травмовано чотири людини, зокрема і один підліток.

В ніч на 26 лютого російські окупанти вкотре здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".

Крім того, під ударом опинилася і Полтавська область. В результаті падіння уламків і прямих влучень пошкоджені об'єкти промислового підприємства. У Лубенському районі в результаті падіння уламків пошкоджені приватне домоволодіння і лінія електропередач. Тому без світла залишилися 18209 побутових і 1781 юридичних споживачів.

Також армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. В результаті атаки отримав пошкодження об'єкт енергетики на півдні регіону.

Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі

Росіяни готують нові атаки по інфраструктурі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми знаємо, що росіяни не збираються припиняти удари. Це факт. Вони готують нові атаки по інфраструктурі", – сказав він у вечірньому відеозверненні 1 березня.

Президент зазначив, що розвідка надає відповідну інформацію, тому кожен, чия робота і служба захищати Україну від ударів, повинен бути так само зосереджений навесні, як і взимку.

Інші новини:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

