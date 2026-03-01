РФ готує оточення і обходить з флангів: в ДШВ назвали 'гарячу' точку фронту

На Покровському напрямку зберігається напружена ситуація, розповіли у ЗСУ.

ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 38 ОБрМП імені гетьмана Петра Сагайдачного, УНІАН

Головне:

РФ робить спроби оточити Мирноград

На Покровському напрямку зберігається напружена ситуація

Російські війська роблять спроби оточити Мирноград Донецької області, намагаючись зайти до міста з різних напрямків, замість лобових атак.

Як повідомляє у Facebook 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада, на Покровському напрямку зберігається напружена ситуація.

За інформацією військових, противник не досяг успіху при прямому штурмі позицій ЗСУ, тому перейшов до маневреної тактики. Зараз він намагається обійти українські підрозділи з північного сходу і південного заходу, щоб створити загрозу оперативного оточення Мирнограда.

Бої тривають як на цій ділянці фронту, так і на північних підступах до міста, де оборону тримають десантники 79-ї бригади.

Військові відзначають різке зростання використання квадроциклів з боку противника. Цей транспорт застосовують для швидкої доставки штурмових груп і перекидання піхоти завдяки його прохідності. Нерідко окупанти переміщаються по чотири людини на одній машині, намагаючись швидко змінювати позиції і ускладнювати роботу української оборони.

"Незважаючи на очевидні переваги, квадроцикли мають і суттєві недоліки - зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів", - зазначають у бригаді.

Бої за Покровськ: думка аналітика

Військовий аналітик Олександр Коваленко зазначив, що активність російських диверсійно-штурмових груп у Покровську знизилася через несприятливу погоду.

За його словами, на Покровсько-Мирноградському напрямку російські війська зосередили понад 170 тисяч військовослужбовців. Зараз ця ділянка залишається найбільш насиченою за чисельністю сил у порівнянні з іншими ділянками фронту.

