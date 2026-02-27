Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в Сумах

Російські окупанти вдарили безпілотниками по готелю у самому центрі міста.

РФ вдарила по готелю в Сумах / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

У центрі Сум прогриміли потужні вибухи

Росіяни завдали удару по готелю в Сумах

У готелі почалася сильна пожежа

Росіяни атакували Суми ударними дронами. Два влучання були зафіксовані у самому центрі міста. Це підтвердив в.о. сумського міського голови Артем Кобзар.

"Сьогодні зранку зафіксовано два влучання ворожих БпЛА в будівлю в центрі міста. Пошкоджено дах та верхній поверх будівлі. Людей із приміщення вчасно евакуювали до укриття", - написав він.

Дивіться відео з наслідками ударів по готелю в Сумах:

РФ вдарили по готелю в Сумах / фото: скріншот

Згодом у ДСНС зазначили, що під ударом опинився готель.

"Влучання сталося в центральній частині міста. Одразу після першого удару по будівлі готелю рятувальники прибули на місце події та евакуювали 50 громадян", - йдеться у повідомленні.

Одразу після цього, коли рятувальники гасили пожежу, ворог завдав повторного удару. На щастя, постраждалих серед особового складу немає.

"Унаслідок другого влучання полум’я охопило покрівлю готелю, також горіння відбувалося всередині будівлі на верхньому поверсі. Пожежу ліквідовано. Інформація про травмованих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Тактика обстрілів РФ - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, окупанти атакували дронами Запоріжжя. В результаті удару травмовано чотири людини, зокрема, один підліток. Крім того, вибуховою хвилею і уламками частково пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".

Також армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. В результаті атаки отримав пошкодження об'єкт енергетики на півдні регіону.

Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

